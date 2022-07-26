رقم معرفة رصيد زين، ن أهم الخدمات التي يحتاج إليها مستخدمي شركات الاتصال بشكل عام هي خدمة امكانية معرفة الرصيد المتبقي في الحساب بعد الانتهاء من المكالمة أو إرسال رسالة ما أو القيام بأي إجراء يحتسب تكلفة من الرصيد، فإن الاستعلام عن رصيد زين السعودية المتبقي في حسابك يتم من خلال الخدمة التي توفرها شركة زين للاتصالات السعودية والتي تسعى لتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها بشكل مستمر.

رقم التحقق من رصيد زين

هناك العديد من الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها الاطلاع على رقم التحقق من رصيد زين، وهناك أيضًا طرق لإعادة شحن رصيد زين وعرض المكالمات وبعض الخدمات الأخرى التي جعلته الأكثر شهرة في العالم العربي والشرق الأوسط

الطريقة الأولى تتم هذه الطريقة باستخدام كود خاص بـ Zain، حيث يتم إدخال الرمز على الهاتف المحمول ويتم إرسال رسالة إلى الشركة، ثم الانتظار بضع ثوانٍ، وتصل رسالة توضح مبلغ الرصيد المتبقي على البطاقة، وهذا الرمز * 142 #.

الطريقة الثانية زين للإتصالات موقع إلكتروني معروف، حيث يتم إدخال هذا الموقع وتسجيله، ثم يتم الاستعلام عن الرصيد المتبقي من خلال الموقع، ويمكن التسجيل في الموقع من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال نفس رقم الهاتف. .

الطريقة الثالثة يوجد تطبيق لـ Zain يتم تنزيله على هواتف Android و iPhone من المتاجر الإلكترونية، ثم الاستعلام عن الرصيد من خلال التطبيق، وما يميز التطبيق أنه أسرع وأسهل في الاستخدام.

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خدمة عرض المكالمات

توفر شركة زين للاتصالات خدمة إظهار آخر ثلاث مكالمات أجراها مستخدم بطاقة SIM.

رمز هذه الخدمة * 143 #.

شحن زين

يمكن إعادة شحن رصيد زين بالاتصال على 1717.

يمكن تحصيل الرصيد عبر الإنترنت، عن طريق الدخول إلى تطبيق Zain أو الدخول إلى موقع الشركة على الإنترنت والشحن عبر الإنترنت، وفي هذه الحالة، يجب أن تكون خدمة الدفع عبر الإنترنت وبطاقة نشطة عبر الإنترنت متاحة للدفع.

يمكن شحن الرصيد من خلال حساب رقم الهاتف.

خدمة تحويل المكالمات

توفر زين إحدى المزايا المهمة التي يعتمد عليها المستخدم لبطاقات زين وهي خدمة تحويل المكالمات في حالة عدم تمكن المستخدم من الرد على المكالمات الواردة.

لتفعيل خدمة تحويل المكالمات يتم الاتصال برمز الخدمة وهو * 121 * رقم الهاتف المستخدم #.

خدمات أخرى

هناك العديد من الخدمات التي تقدمها زين ومنها خدمة الرسائل الصوتية.

خدمات زين للمكالمات الصوتية.

خدمات 3G و 4G.

خدمات الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة.

خدمات الإنترنت التي تتميز بها شركة زين للاتصالات في الشرق الأوسط سواء كانت خدمة إنترنت سريعة أو إنترنت متنقل.

خدمات أخرى مثل النغمات والألعاب وأخبار العالم والرياضة.

معرفة استهلاك الشبكة

يمكن معرفة استهلاك الإنترنت لأرقام زين للاتصالات، ويتم ذلك من خلال عدة طرق، وهي كالتالي

يمكن معرفة استهلاك بيانات زين بإرسال BC إلى 700212.

تواصل مع خدمة عملاء زين عن طريق الاتصال على 959، ثم الاتصال بهذا الرقم.

يمكن مراقبة استهلاك البيانات من خلال التواصل مع الصفحة الرسمية الخاصة بالشركة عبر الإنترنت، ثم الدخول إلى حساب الشريحة المسجل سابقاً لدى الشركة.

يمكنك معرفة حزمة البيانات بإدخال G6101 إلى رقم خدمة العملاء 959.

يمكن معرفة رصيد زين المتبقي المستخدم في بيانات الإنترنت من خلال اللجوء إلى برامج الشركة المتعلقة بمعرفة الرصيد، حيث يمكن تنزيل هذه البرامج من خلال المتاجر الإلكترونية مثل App Store أو Play Store.

يمكن لعملاء زين تيليكوم الاستفادة من خدمة الإنترنت عن طريق إدخال حرفين PA إلى الرقم 959.

تحقق من رصيد زين

يمكنك الاستعلام عن فاتورة زين بالإضافة إلى رقم التحقق من رصيد زين، ولكي تفعل ذلك يجب عليك

أدخل رمز F أو رمز FT، ثم أرسل أحد هذين الرمزين إلى الرقم 959، وسيتم إرسال رسالة إلى الهاتف توضح باقي الفاتورة ومقدار استهلاك الإنترنت.

يتم إرسال فاتورة المشتري إلى بريده الإلكتروني في حالة الاشتراك في هذه الخدمة، حيث يتم إرسال الفواتير شهريًا.

معرفة الرصيد المستهلك من الفاتورة سواء كان شهريا او اسبوعيا يتم عن طريق الاتصال بالرقم # 146 * ثم تقوم الشركة بإرسال رسالة تحتوي على مقدار الاستهلاك من الرصيد.

تحقق من رصيد زين البحرين

زين هي فرع للشركة في الخليج العربي. هي شركة اتصالات سعودية في الأصل، ولكن توجد شركة خاصة في دولة البحرين، لذلك يمكن العثور على رقم معرفة رصيد زين في البحرين وخدمات أخرى من خلال

يوجد كود خاص لمعرفة الرصيد المتبقي على شرائح زين في البحرين وهو * 142 #.

تحقق من رقم هاتف شرائح زين البحرين عن طريق الاتصال بالرمز # 111 *.

يمكن إعادة شحن الرصيد عبر بطاقة إعادة شحن زين عن طريق * 141 * رقم القسيمة #.

يمكن تحويل الرصيد من خلال زين محلياً عن طريق * 140 * رقم الهاتف * المبلغ المحول #.

يمكن تحويل رصيد زين الدولي عبر * 121 * رقم الهاتف # أو من خلال الكود * 121 #.

تحقق من رصيد زين العراق

هناك طرق عديدة لمعرفة رصيد رقم زين العراق، وبعض الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة، حيث أصبحت الشركة أكثر شركات الاتصالات استخدامًا في الخليج العربي، ومن هذه الطرق ما يلي

يمكنك الاتصال بالرقم 214 او الرقم 218 من شركة زين العراق وتنفيذ التعليمات الصوتية التي يتم ارسالها وهذه المكالمة مجانية من الشركة دون سحب اي رصيد.

يمكن معرفة الرصيد عن طريق إدخال الرمز # 100 *، حيث سيتم إرسال رسالة نصية من الشركة تحتوي على الرصيد المتبقي.

يمكن شحن رصيد زين العراق من خلال احد الرمزين الاول الاتصال بالرقم 216 مجانا واتباع التعليمات والثاني * 101 # كلمة المرور # حيث يستخدم هذا الرمز لعمليات الشحن السريع .

الموقع الرسمي لشركة زين للاتصالات السعودية هو موقع يحتوي على الكثير من الخدمات وتستطيع من خلاله معرفة رصيد زين المتبقي و المستهلك فتستطيع من خلال موقع زين الرسمي الاستعلام عن الرصيد و ذلك من خلال القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق حسابك الخاص نسأل الله لكم التوفيق.