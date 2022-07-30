رقم منصة إحكام الموحد المجاني 1444

يبحث آلاف المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن الرقم الموحد المجاني لمنصة Ehkam فِيْ محرك البحث “Google”، وتعد منصة Ehkam من أبرز المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السَعُودِيْة لمساعدة المواطنين على الخضوع. الطلبات. لامتلاك عقاراتهم إلكترونياً فِيْ إطار اهتمام المملكة العربية السَعُودِيْة بتطوير التحول الرقمي وفق رؤية المملكة العربية السَعُودِيْة 2030، فقد سهل ذلك على المواطنين، حيث وفر عليهم الوقت والجهد الذي قبل الذهاب إلى المؤسسات المقابلة. كيفِيْة متابعة تطبيق منصة Ihkam برقم الهُويةإلى نص المقال.

رقم منصة الطوابع

يمكن للمواطنين السعوديين التواصل مع منصة إيكام الرقمية لتقديم الشكاوى والاقتراحات من خلال الاتصال بالرقم 920035544 خلال مدة 24 ساعة، وتهدف منصة إيكام إلى تعزيز الشفافِيْة والمصداقية فِيْ كل ما يتعلق بإجراءات تملك العقارات فِيْ المملكة وتقديم الخدمة. إلى المواطن بطريقة إلكترونية بسيطة لا تتطلب الكثير من الوقت كَمْا كان الحال من قبل للذهاب إلى المؤسسات المناظرة.

تسجيل الدخول إلى منصة حكَمْ

يجب عليك اتباع جميع الخطوات اللازمة للدخول إلى منصة Ihkam، كل ما عليك فعله هُو اتباع ما يلي

أولا عليك تسجيل الدخول الموقع الرسمي لمنصة Ehkam .

. ثانيًا، انقر فوق تقديم طلب.

ثالثًا، اختر إنشاء حساب جديد.

رابعًا، املأ جميع المعلومات المطلوبة مثل اسم المستخدم ورقم الهُوية وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني ورقم الجوال.

خامساً، أنت توافق على جميع الشُروطْ والأحكام.

سادسا، انقر فوق التحقق من البيانات.

سابعا، انقر فوق “تحقق” حتى ترى رسالة إكَمْال التسجيل.

تستطيع أن ترى كل تفاصيل كيف التسجيل على منصة حكَمْ سيؤدي النقر فوق الارتباط المظلل إلى نقلك إلى مقال سابق كتبناه

فِيْ نهاية مقالتنا نتمنى ونتمنى أن ينال المقال إعجابكَمْ وأن يحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات التي تبحث عنها، ونرحب بأسئلتكَمْ واستفساراتكَمْ فِيْ التعليقات أدناه. ما عليك سوى ترك سؤالك أدناه وسنعاود الاتصال بك فِيْ أقرب وقت ممكن.