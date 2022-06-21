رقم هاتف تواصل الديوان الملكي السعودي لتسجيل طلب مساعدة مالية أو خدمات عينية وأراضي مجانية

وسائل التواصل مع الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية والعينية وتقديم المنح العقارية المجانية ، وكيفية تقديم عرض طلب المساعدة المالية ، وسداد الديون والقروض المختلفة ، ونفقات العلاج ، والحصول عليها. منحة أرض سكنية مجانية من الديوان الملكي حيث يمكن تقديم الطلب يتم تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية 1443 ، وكذلك الحصول على منحة بقطعة أرض مجانية لإنشاء منزل لذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات. من خلال هذا التقرير سوف نستعرض الطريقة والخطوات تقديم طلب منحة مجانية لقطعة أرض سكنية لغرض بناء منزلوكذلك كيفية صياغة استمارة لإرسال طلب إعفاء من الديون وإسقاط ديون البنوك. نستعرض من خلال هذا التقرير الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي من خلال مكاتبه المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة. يعتبر الديوان الملكي السعودي بحق حلقة الوصل القوية بين خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي ، فهو المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين في المملكة ، ويتقلد منصب المسؤول الأول ورئيس الديوان الملكي السعودي ، صاحب السمو الملكي. معالي الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى.

رقم هاتف الديوان الملكي السعودي لتسجيل طلب مساعدة مالية أو خدمات عينية

جدير بالذكر أن الديوان الملكي السعودي يعتبر مكتب تنفيذي لخادم الحرمين الشريفين ، ويعمل كحلقة وصل بين الملك والحكومة ومؤسساتها. تتوزع فروع مكاتب الديوان الملكي في معظم مدن المملكة. الديوان الملكي معني بكافة الأمور ، بدءاً من السياسات والعلاقات الخارجية ، وحتى الحياة المعيشية للمواطن السعودي ، حيث يقدم العديد من الخدمات لمواطني المملكة. حيث تعرض مطالب المواطنين على سلطة الديوان الملكي وتقوم تلك الهيئة بفحصها ودراستها ثم الفصل فيها.

تقديم استمارة طلب المساعدة المالية والأراضي السكنية والإعفاء من الديون والقروض

طلب منحة أرض سكنية من الديوان الملكي السعودي

الاستعلام عن طلب منحة أرض الديوان الملكي على منصة بوابة الخدمات الإلكترونية

تتيح الخدمة الاستعلام عن حالة طلب الحصول على منحة أرض من الديوان الملكي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، من منصة الخدمات الإلكترونية بلدي ، حيث يمكن للمتقدمين للحصول على منحة أرض الاستفسار عن حالة طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي أو وزارة الإسكان السعوديةمن خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى ارتباط إلى بوابتي الإلكترونية للخدمات.

اختر الخدمات الإلكترونية.

يختار رابط البوابة الإلكترونية للاستعلام عن المنح.

اضغط على الرابط للاستعلام عن منح الأراضي.

حالة طلبات منح الأراضي من الديوان الملكي المنفذة منذ بداية عام 2021

الجانب تنفيذ طلبات المنح العالية المنح العالية المنفذة منذ بداية المنح منح الأراضي التي لم يتم تنفيذها خلال العام الطلبات التي تم استبدالها الأشخاص الذين صدرت لهم أوامر ملكية بمنح خلال عام أمانة العاصمة المقدسة 78 30682 104 0 78 بلدية المدينة المنورة 31 8534 0 0 8 أمانة منطقة الرياض 345 391462 23131 0 189 أمانة جدة 118 156026 5156 16 109 أمانة المنطقة الشرقية 365 62469 6514 17 278 أمانة منطقة عسير 1241 35723 172 17 1237 أمانة منطقة القصيم 447 27662 1376 0 446 أمانة منطقة جازان 98 6840 4183 0 98 بلدية الجوف 101 18485 0 10 101 أمانة منطقة تبوك 443 19682 0 0 443 أمانة حائل 1155 16611 0 0 1154 أمانة منطقة الحدود الشمالية 9 7576 41 0 9 بلدية الباحة 27 6769 322 16 26 أمانة منطقة نجران 0 4879 7 0 0 أمانة محافظة الطائف 145 1835 645 14 144 أمانة محافظة الأحساء 693 7003 465 0 693 أمانة محافظة حفر الباطن 0 234 43 0 0 المجموع 5296 802472 42159 90 5013

رؤساء الديوان الملكي السعودي منذ تأسيسها

تصنيف الاسم من إلي 1 محمد الطيب الهزازي 1347 هـ 1347 2 إبراهيم بن محمد بن معمر 1347 هـ 1353 3 عبدالله بن عبدالعزيز العثمان 1353 هـ 1373 4 نواف بن عبد العزيز آل سعود 1373 هـ 1373 5 محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود 1373 هـ 1380 6 خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود 1380 هـ 1382 7 منصور بن سعود بن عبد العزيز آل سعود 1382 هـ 1384 8 صالح بن عباد العباد 1384 هـ 1395 9 محمد بن عبدالله النويصر 1395 هـ 1426 10 خالد بن عبدالعزيز التويجري 1426 هـ 1436 11 محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 1436 هـ 1436 12 حمد بن عبد العزيز السويلم 1436 هـ 1436 13 خالد بن عبد الرحمن العيسى 1436 هـ 1440 14 فهد بن محمد بن صالح العيسى 1440 هـ حتى الآن

الخدمات والمساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي للمحتاجين

جدير بالذكر أن الديوان الملكي السعودي أصبح الآن ملاذاً للعديد من فئات مواطني المملكة ، ومن ثم يقوم بحلهم ، ليتمكن جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من تقديم وإرسال طلب المساعدة المالية والتسامح. من الديون والقروض المصرفية التي لا يستطيع المواطن سدادها ، كما يمكن التقدم بطلب للحصول على قطعة أرض سكنية ، وغيرها من الخدمات ، مثل علاج الأمراض وإجراء العمليات الجراحية للمحرومين ، حيث يتم ذلك على حساب المملكة. كما يسعى الديوان الملكي إلى حل المشاكل الشخصية للمواطنين والبت في التظلمات المقدمة من المواطنين.

التواصل مع الديوان الملكي السعودي

البريد: “الهدى 7636- الرياض 12911- المملكة العربية السعودية.” كإيميل رسمي: [email protected] الاتصال من داخل المملكة على الرقم 8004000000. الاتصال من خارج المملكة على 920030003.

وتجدر الإشارة إلى أن الدين الملكي السعودي يلعب دوره الاجتماعي في رعاية المحتاجين وذوي الدخل المحدود ، في سعي الديوان لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمواطنات داخل المملكة وخارجها ، بالإضافة إلى الدور. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تفعيل تم تطوير الضمان الاجتماعي الجديد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدةالذي ينظم عملية حصول المواطنين المؤهلين على دعم المملكة.

رابط طلب قطعة أرض لمنحة مجانية لإقامة مسكن

إنشاء حساب على رابط موقع سكني .

. يزور رابط موقع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية .

. خدمة اختيار مشروع سكني.

اكتب رقم السجل المدني واضغط على أيقونة التالي.

أدخل البيانات المطلوبة ، بما في ذلك تاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني ، ووافق على جميع الشروط والأحكام.

سيتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول مع رمز التأكيد والتحقق.

أدخل رمز التحقق في المكان المطلوب.

انقر فوق أيقونة التأكيد.

انقر فوق حفظ البيانات.

الشروط الواجب توافرها للتقدم بطلب الحصول على منحة أرض من وزارة الإسكان



قم بزيارة رابط التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مطلق أو أرمل لمن هم فوق 25 سنة.

أستطيع الزيارة رابط نشرح فيه كيفية التقدم بطلب للحصول على قطعة أرض مجانية.

وعليه استعرضنا معكم عبر موقع ثقافني طريقة وطريقة وخطوات إرسال عرض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي ، وكذلك التقدم بطلب قطعة أرض مجانية لتوفير السكن الملائم للمحتاجين. كما قدمنا ​​لكم تقديم استمارة طلب المساعدة المالية والأراضي السكنية والإعفاء من الديون والقروض من خلال التواصل عبر أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني مع الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية.