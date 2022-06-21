رقم هاتف تواصل الديوان الملكي السعودي لتسجيل طلب مساعدة مالية أو خدمات عينية وأراضي مجانية

وسائل التواصل مع الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية والعينية وتقديم المنح العقارية المجانية ، وكيفية تقديم عرض طلب المساعدة المالية ، وسداد الديون والقروض المختلفة ، ونفقات العلاج ، والحصول عليها. منحة أرض سكنية مجانية من الديوان الملكي حيث يمكن تقديم الطلب يتم تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية 1443 ، وكذلك الحصول على منحة بقطعة أرض مجانية لإنشاء منزل لذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات. من خلال هذا التقرير سوف نستعرض الطريقة والخطوات تقديم طلب منحة مجانية لقطعة أرض سكنية لغرض بناء منزلوكذلك كيفية صياغة استمارة لإرسال طلب إعفاء من الديون وإسقاط ديون البنوك. نستعرض من خلال هذا التقرير الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي من خلال مكاتبه المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة. يعتبر الديوان الملكي السعودي بحق حلقة الوصل القوية بين خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي ، فهو المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين في المملكة ، ويتقلد منصب المسؤول الأول ورئيس الديوان الملكي السعودي ، صاحب السمو الملكي. معالي الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى.
رقم هاتف الديوان الملكي السعودي لتسجيل طلب مساعدة مالية أو خدمات عينية
جدير بالذكر أن الديوان الملكي السعودي يعتبر مكتب تنفيذي لخادم الحرمين الشريفين ، ويعمل كحلقة وصل بين الملك والحكومة ومؤسساتها. تتوزع فروع مكاتب الديوان الملكي في معظم مدن المملكة. الديوان الملكي معني بكافة الأمور ، بدءاً من السياسات والعلاقات الخارجية ، وحتى الحياة المعيشية للمواطن السعودي ، حيث يقدم العديد من الخدمات لمواطني المملكة. حيث تعرض مطالب المواطنين على سلطة الديوان الملكي وتقوم تلك الهيئة بفحصها ودراستها ثم الفصل فيها.
تقديم استمارة طلب المساعدة المالية والأراضي السكنية والإعفاء من الديون والقروض
طلب منحة أرض سكنية من الديوان الملكي السعودي
الاستعلام عن طلب منحة أرض الديوان الملكي على منصة بوابة الخدمات الإلكترونية
تتيح الخدمة الاستعلام عن حالة طلب الحصول على منحة أرض من الديوان الملكي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، من منصة الخدمات الإلكترونية بلدي ، حيث يمكن للمتقدمين للحصول على منحة أرض الاستفسار عن حالة طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي أو وزارة الإسكان السعوديةمن خلال الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى ارتباط إلى بوابتي الإلكترونية للخدمات.
- اختر الخدمات الإلكترونية.
- يختار رابط البوابة الإلكترونية للاستعلام عن المنح.
- اضغط على الرابط للاستعلام عن منح الأراضي.
حالة طلبات منح الأراضي من الديوان الملكي المنفذة منذ بداية عام 2021
|الجانب
|تنفيذ طلبات المنح العالية
|المنح العالية المنفذة منذ بداية المنح
|منح الأراضي التي لم يتم تنفيذها خلال العام
|الطلبات التي تم استبدالها
|الأشخاص الذين صدرت لهم أوامر ملكية بمنح خلال عام
|أمانة العاصمة المقدسة
|78
|30682
|104
|0
|78
|بلدية المدينة المنورة
|31
|8534
|0
|0
|8
|أمانة منطقة الرياض
|345
|391462
|23131
|0
|189
|أمانة جدة
|118
|156026
|5156
|16
|109
|أمانة المنطقة الشرقية
|365
|62469
|6514
|17
|278
|أمانة منطقة عسير
|1241
|35723
|172
|17
|1237
|أمانة منطقة القصيم
|447
|27662
|1376
|0
|446
|أمانة منطقة جازان
|98
|6840
|4183
|0
|98
|بلدية الجوف
|101
|18485
|0
|10
|101
|أمانة منطقة تبوك
|443
|19682
|0
|0
|443
|أمانة حائل
|1155
|16611
|0
|0
|1154
|أمانة منطقة الحدود الشمالية
|9
|7576
|41
|0
|9
|بلدية الباحة
|27
|6769
|322
|16
|26
|أمانة منطقة نجران
|0
|4879
|7
|0
|0
|أمانة محافظة الطائف
|145
|1835
|645
|14
|144
|أمانة محافظة الأحساء
|693
|7003
|465
|0
|693
|أمانة محافظة حفر الباطن
|0
|234
|43
|0
|0
|المجموع
|5296
|802472
|42159
|90
|5013
رؤساء الديوان الملكي السعودي منذ تأسيسها
|تصنيف
|الاسم
|من
|إلي
|1
|محمد الطيب الهزازي
|1347 هـ
|1347
|2
|إبراهيم بن محمد بن معمر
|1347 هـ
|1353
|3
|عبدالله بن عبدالعزيز العثمان
|1353 هـ
|1373
|4
|نواف بن عبد العزيز آل سعود
|1373 هـ
|1373
|5
|محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
|1373 هـ
|1380
|6
|خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
|1380 هـ
|1382
|7
|منصور بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
|1382 هـ
|1384
|8
|صالح بن عباد العباد
|1384 هـ
|1395
|9
|محمد بن عبدالله النويصر
|1395 هـ
|1426
|10
|خالد بن عبدالعزيز التويجري
|1426 هـ
|1436
|11
|محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
|1436 هـ
|1436
|12
|حمد بن عبد العزيز السويلم
|1436 هـ
|1436
|13
|خالد بن عبد الرحمن العيسى
|1436 هـ
|1440
|14
|فهد بن محمد بن صالح العيسى
|1440 هـ
|حتى الآن
الخدمات والمساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي للمحتاجين
جدير بالذكر أن الديوان الملكي السعودي أصبح الآن ملاذاً للعديد من فئات مواطني المملكة ، ومن ثم يقوم بحلهم ، ليتمكن جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من تقديم وإرسال طلب المساعدة المالية والتسامح. من الديون والقروض المصرفية التي لا يستطيع المواطن سدادها ، كما يمكن التقدم بطلب للحصول على قطعة أرض سكنية ، وغيرها من الخدمات ، مثل علاج الأمراض وإجراء العمليات الجراحية للمحرومين ، حيث يتم ذلك على حساب المملكة. كما يسعى الديوان الملكي إلى حل المشاكل الشخصية للمواطنين والبت في التظلمات المقدمة من المواطنين.
التواصل مع الديوان الملكي السعودي
- البريد: “الهدى 7636- الرياض 12911- المملكة العربية السعودية.”
- كإيميل رسمي: [email protected]
- الاتصال من داخل المملكة على الرقم 8004000000.
- الاتصال من خارج المملكة على 920030003.
وتجدر الإشارة إلى أن الدين الملكي السعودي يلعب دوره الاجتماعي في رعاية المحتاجين وذوي الدخل المحدود ، في سعي الديوان لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمواطنات داخل المملكة وخارجها ، بالإضافة إلى الدور. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تفعيل تم تطوير الضمان الاجتماعي الجديد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدةالذي ينظم عملية حصول المواطنين المؤهلين على دعم المملكة.
رابط طلب قطعة أرض لمنحة مجانية لإقامة مسكن
- إنشاء حساب على رابط موقع سكني.
- يزور رابط موقع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية.
- خدمة اختيار مشروع سكني.
- اكتب رقم السجل المدني واضغط على أيقونة التالي.
- أدخل البيانات المطلوبة ، بما في ذلك تاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني ، ووافق على جميع الشروط والأحكام.
- سيتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول مع رمز التأكيد والتحقق.
- أدخل رمز التحقق في المكان المطلوب.
- انقر فوق أيقونة التأكيد.
- انقر فوق حفظ البيانات.
الشروط الواجب توافرها للتقدم بطلب الحصول على منحة أرض من وزارة الإسكان
- قم بزيارة رابط التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- مطلق أو أرمل لمن هم فوق 25 سنة.
- أستطيع الزيارة رابط نشرح فيه كيفية التقدم بطلب للحصول على قطعة أرض مجانية.
وعليه استعرضنا معكم عبر موقع ثقافني طريقة وطريقة وخطوات إرسال عرض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي ، وكذلك التقدم بطلب قطعة أرض مجانية لتوفير السكن الملائم للمحتاجين. كما قدمنا لكم تقديم استمارة طلب المساعدة المالية والأراضي السكنية والإعفاء من الديون والقروض من خلال التواصل عبر أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني مع الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية.
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