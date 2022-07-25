رقم هاتف حافز المجاني مَوعِد نزول حافز الباحثين عن عمل تسجيل أبشر دروب طاقات taqat.sa

رقم هاتف حافظ المجاني وتاريخ إصدار حافظ الجديد على أبشر وكيفِيْة التسجيل فِيْه Doroob.sa يربط الطاقات كَمْستخدم جديدمن أجل دعم العاطلين عن العمل الذين يتساءلون عن شُروطْ الحافز على إيجاد عمل، فإن رقم حافز هُو الرقم المجاني الموحد للاستعلام عن بدل البحث عن عمل، وسنراجع من خلال هذا التقرير. التقديم والتسجيل وشُروطْ الحصول على دعم حافز البحث عن عملوكيفِيْة التسجيل فِيْ الحافز الجديد وشرح مفصل لطريقة ترقية الحوافز “طاقات” والحَلْ المتعلق بتأهِيْل الدورات التدريبية للحصول على وظيفة مناسبة. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية قد أعلن عن إتاحة الالتحاق ببرنامج حوافز البحث عن عمل.

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وتجدر الإشارة إلى أن منصة دروب هِيْ إحدى المنصات التعليمية الإلكترونية، وهِيْ منصة متخصصة فِيْ تنظيم الدورات التدريبية لتطوير المهارات فِيْ العديد من المجالات اللغة الإنجليزية، السكرتارية، المحاسبة، التسويق وغيرها من المجالات التي يحتاجها سوق العمل فِيْ المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن دروب هِيْ إحدى المنصات التي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية، بهدف تطوير مهارات الباحثين عن عمل، ومن أهداف برنامج دروب العمل على تنمية مهارات الرجال و النساء. المواطنين، وتأهِيْلهم بشكل مناسب للوصول إلى فرصة عمل تتناسب مع قدراتهم وتخصصاتهم ومهاراتهم المكتسبة دورات دروب التدريبية.

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سنبدأ برقم حافز المجاني للاستفسارات والشكاوى، حيث يمكنك الاتصال بهذا الرقم إذا كنت تواجه صعوبة فِيْ استشارة مصدر موثوق من خلال برنامج حافز للباحث عن عمل، كَمْا يمكنك تسجيل شكوى والاستفسار عنها شُروطْ الوظيفة شُروطْ تحفِيْزية لصعوبة العثور على عمل حيث يمكن التواصل والاتصال على الرقم المجاني 920020301 أيضاً رقم 920011559 هذا هُو رقم خدمة عملاء برنامج حافز.

شُروطْ التسجيل فِيْ الدعم للباحثين عن عمل “صعوبة حافظ فِيْ الحصول على عمل”

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية أعلن شُروطْ استحقاق مخصصات الباحث عن عملكحق لمن جادين فِيْ الحصول على عمل من مواطني المملكة رجالاً ونساءً، الشُروطْ هِيْ كالتالي

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة من الذكور والإناث.

الفئة العمرية المستهدفة ما بين 1860 سنة.

وفقًا لبيانات وزارة التعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، لا يتم قبول الطلاب.

ألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا أو صاحب عمل أو متقاعدًا سواء فِيْ الحكومة أو فِيْ القطاع الخاص.

يجب ألا يتجاوز مقدم الطلب فترة الدعم المسموح بها، وهِيْ 24 شهرًا، فِيْ أي من برامج التوظيف المدعومة.

يجب أن يكون تسجيل العامل فِيْ الضمان الاجتماعي اعتبارًا من 1 يوليو 2022.

يجب ألا يكون الشخص الذي يرغب فِيْ التقديم مسجلاً فِيْ أي مرفق ضمان اجتماعي آخر أثناء التقدم للبرنامج.

يجب على الراغبين فِيْ التقديم أن يكونوا مسجلين فِيْ برنامج طاقات.

الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور والرواتب يتراوح بين 3200 ريال حد أدنى و 15000 ريال كحد أقصى.

يجب أن يكون الراتب المسجل فِيْ التأمين مساوياً أو أكبر من الراتب المسجل فِيْ طلب الإعالة.

التسجيل على الرَابِطْ إعانة للباحثين عن عمل “برنامج دعم التوظيف” https//www.youtube.com/watchv=_c6Cjjorto4

تسجيل الدخول بوابة البحث عن الوَظْائِفْ Taqat.sa. اختر البرنامج الذي تريده. اختر الخطوات المؤهلة التي تريدها. أدخل البيانات المطلوبة وتحقق من صحتها.

تاريخ رفض حافز البحث عن وظيفة أو صعوبة البحث عن وظيفة، اعتمادًا على حالة أهليتك

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج حافز من بين برامج الدعم المادي والاقتصادي للعاطلين سواء كانوا باحثين عن عمل أو ممن يجدون صعوبة فِيْ إيجاد واحد، ومن خلال الفِيْديو السابق يمكنكَمْ معرفة مَوعِد تفعيل الحافز. يجب عليك، من خلال تسجيل الدخول إلى موقع القدرات واختيار مخطط برنامجنا، واختيار برنامج الحوافز للبرنامج الذي تقدمت إليه، ولمزيد من التفاصيل، يمكنك متابعة الفِيْديو أعلاه.