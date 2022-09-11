رقم هاتف خدمة توصيل البطاقة المدنية في الكويت ، تسائل العديد من المواطنين داخل دولة الكويت حول معرفة الرقم الخاص والي يتعلق بالخدمة التي يتم عبرها توصيل البطاقة المدنية الى المواطنين في الكويت ، وتعتبر ضمن الخدمات التي عملت على توقيرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت، حيث تقدم الهيئة العامة العديد من الخدمات الإلكترونية وغير الإلكترونية، بما في ذلك خدمة توصيل البطاقة المدنية إلى المنازل، تابعوا معنا .

البطاقة المدنية في الكويت

البطاقة المدنية هي إحدى الوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت. إنها بمثابة دليل على هوية المواطن. يتضمن العديد من البيانات المتعلقة بصاحبها. ويشمل الرقم المدني الذي يتم من خلاله استخدامه في الخدمات التي تقدمها الوزارات داخل الكويت.

رقم هاتف خدمة توصيل البطاقة المدنية

أصدرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم اتصال يتيح التواصل مع خدمة العملاء لتقديم استفسارات أو شكاوى، أو للاستعلام عن خدمة إيصال البطاقة المدنية إلى المنازل، بحيث يمكن التواصل عبر الرقم 22066550 مباشرة، وسيتم الرد خلال الدوام الرسمي والأوقات المحددة للهيئة العامة.

كيفية طلب تسليم البطاقة المدنية 2022 الكويت

يتم تقديم طلب تسليم البطاقة المدنية باتباع الخطوات التالية

انتقل من خلال رابط “نظام تسليم البطاقة”.

اعرض الشروط والأحكام ثم وافق عليها.

اضغط على زر بدء الخدمة.

أدخل الرقم المدني بشكل صحيح.

املأ الرقم التسلسلي في المربع الخاص.

أضف بطاقات أخرى.

انقر فوق كلمة التالي.

اكتب الاسم ثم حدد فترة التسليم.

اكتب معلومات الاتصال بالكامل.

املأ جميع معلومات العنوان، ثم التالي.

تأكد من صحة البيانات الموجودة على الموقع.

انقر فوق {التالي.

أكمل جميع التعليمات وادفع الرسوم.

الاستعلام عن تسليم البطاقة المدنية

تتم الاستفسارات حول التسليم الإلكتروني للبطاقة المدنية من خلال الخطوات التالية

فتح نظام خدمة التوصيل “”.

انقر فوق علامة التبويب طلب الاستفسار.

أدخل الرقم المدني بشكل صحيح.

انقر فوق زر البحث.

ستظهر نتيجة الاستعلام على الفور.

دفع رسوم خدمة تسليم البطاقة المدنية

يتم دفع رسوم خدمة تسليم البطاقة المدنية من خلال الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى نظام تسليم البطاقة “”.

وافق على الشروط والأحكام.

اكتب كلاً من الرقم المدني والرقم التسلسلي.

أدخل جميع البطاقات ثم التالي.

املأ الطلب باتباع التعليمات والتعليمات.

توجه مباشرة إلى صفحة الدفع.

حدد البنك من الخيارات.

أضف رقم البطاقة بشكل صحيح.

حدد تاريخ انتهاء.

لاحظ أسفل رمز المستخدم.

انقر فوق زر التأكيد.

احجز موعدًا لاستلام البطاقة المدنية 2022 الكويت

يتم حجز موعد مسبق بالهيئة العامة للمعلومات المدنية لاستلام البطاقة المدنية من خلال الطرق التالية

افتح رابط منصة المواعيد “”.

تسجيل الدخول من خلال المنصة أو إنشاء حساب.

انقر فوق زر البحث.

اختر خيار الخدمات.

اختر الإدارة واختر خدمة استلام البطاقة.

اضبط الفرع المطلوب.

أضف التاريخ المناسب من الأوقات المتاحة.

اتبع الإجراءات والتعليمات لتأكيد تاريخ الاستلام.

رابط توصيل البطاقة المدنية إلى المنزل

يتم تقديم طلب للاستفادة من خدمة توصيل البطاقة المدنية إلى المنازل عن طريق الدخول مباشرة في نظام التوصيل عبر الرابط، حيث قدمت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت خدمة التوصيل لتسهيل استلام الهويات المدنية الجديدة بطريقة سهلة وعملية. طريقة سريعة، مع إمكانية الاتصال عبر الرقم لخدمة التوصيل.

رقم هاتف خدمة توصيل البطاقة المدنية في الكويت ، تعتبر الهية العامة للمعلومات في دولة الكويت عملت على اتاحة عدد من الخدمات الالكترونية والتي تم اتاحتها بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين و انجاز المهام والخدمات المتعلقة بالمواطنين بشكل اسرع دون الحاجة الى الذهاب الى مقرات المؤسسات الحكومية .