رقم هنقرستيشن المجاني الموحد للشكاوي خدمة العملاء 2022 ، قد أثار التسائلات من قبل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على الرقم الخاص بالشكاوي والذي يتبع لشركة هنقرستيشن ، والذي يمكن جميع العملاء من الحصول على تلك الخدمة عبر رقمها المجاني ، من خلاله التواصل على مدار الساعة مع خدمة العملاء فيما يتعلق بخدمات توصيل الطعام التي تغطي معظم أنحاء المملكة العربية السعودية،تابعوا معنا .

معلومات عن هنقرستيشن

هنقرستيشن هو أول تطبيق في المملكة العربية السعودية متخصص في توصيل طلبات الطعام. حيث تم تسجيل عدد هائل من أكبر سلاسل المطاعم والمتاجر في مختلف المدن والمحافظات داخل المملكة العربية السعودية، ويتم توفير التطبيق باستمرار مع العديد من المطاعم، كما امتدت خدمات هنقرستيشن إلى توصيل منتجات المخبوزات وكذلك محلات السوبر ماركت ومحلات الزهور والصيدليات للعملاء ؛ من أجل تحقيق هدف التطبيق في مساعدة أهالي المملكة في ما يقرب من 109 مدينة ومحافظة للحصول على كل ما يريدونه بسهولة.

الرقم المجاني الموحد لشكاوى خدمة العملاء من هنقرستيشن 2022

يمكن لأي من أبناء المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها التواصل مع الخط المجاني الموحد لخدمات الشركة، وتطبيق توصيل الطعام والمنتجات المختلفة، هنقرستيشن، للحصول على خدمات التوصيل، للحصول على إجابات لأي استفسارات أو استفسارات، أو لتقديم أي شكاوى أو اقتراحات، من خلال رقم الشكاوي الموحد لخدمة العملاء بالشركة التالية

920010177

كيفية التواصل مع الدعم الفني تطبيق هنقرستيشن

يمكنك الاتصال بالدعم الفني لتطبيق هنقرستيشن من خلال عدة طرق موضحة أدناه

انتقل مباشرة إلى فرع شركة التطبيق الكائن على طريق الملك عبد العزيز وتحديداً في ميني بارك بارد، الياسمين 2467 بالرياض 13326.

التواصل عبر تطبيق الهاتف، سواء على أجهزة Android أو iPhone.

املأ نموذج (اتصل بنا) المتاح على الموقع الرسمي للتطبيق، وأدخل البيانات والمعلومات الموضحة في الصورة التالية

حمل تطبيق هنقرستيشن للموبايل

تم إطلاق تطبيق هنقرستيشن بنسخة متوافقة مع أنظمة التشغيل المتوفرة على الهواتف الذكية سواء كانت مجهزة بنظام أندرويد أو نظام آيفون iOS بحيث يمكن لأي منهم الحصول على جميع خدمات هذا التطبيق بطريقة تفاعلية سريعة في أي مكان و في أي وقت كذلك، ويمكن الحصول على التطبيق بسهولة على النحو التالي

قم بتنزيل تطبيق HungerStation لأجهزة iPhone و iPad و iPod

قم بتنزيل التطبيق (HungerStation – الاتصال من كل شيء إلى أي مكان بنقرة زر واحدة) لنظام Android عبر متجر Google Play

قم بتنزيل تطبيق HungerStation من معرض تطبيقات Huawei.

رقم هنقرستيشن المجاني الموحد للشكاوي خدمة العملاء 2022 ، هي إحدى الشركات التي تعمل على توفير خدمات توصيل الطعام في جميع انحاء مناطق المملكة العربية السعودية ، وقد التحق بتلك الشركة العديد من أكبر سلاسل المطاعم والمتاجر في مختلف المدن والمحافظات السعودية .