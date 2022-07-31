رقم واتساب الوليد بن طلال alwaleedphilanthropies تقديم طلب دعم سكني [sakani.sa]

رقم الواتس اب الخاص بالوليد بن طلال وكيفِيْة التواصل مع الأمير صاحب العديد من المشاريع الإنسانية والمساعدات الخيرية، وتميزت المشاريع الإسكانية الخيرية للأمير عن نظيراتها، وأصدر الأمير رَابِطًْا خاصًا لتسجيل البريد لتقديم طلب مجاني. شقة فِيْ مشاريع الوليد أو سيارة، وطلبات تسرع من المحتاجين، أنشأت مؤسسة الوليد الخيرية سلسلة من الشُروطْ والمعايير التي تنظم اقتناء الوحدات السكنية والسيارات.

رقم الواتس اب للوليد بن طلال الوليدفِيْلانثروبيس تقديم طلب دعم سكني [sakani.sa]

الوليد بن طلال قدم خدمات للمجتمع السعودي بالتزكية. اختار الأمير إسكان المحتاجين كجزء من خططه لتنمية المجتمع السعودي وتعزيز الفئات الفقيرة فِيْه. سيارة فِيْ بداية كل شهر، وتم إطلاق منصة برنس، حيث سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين فِيْ البرنامج شهريًا فِيْ اليوم الأول.

شُروطْ تسجيل المشاريع لمساعدة الوليد بن طلال للعيش والحصول على سيارة

كان المشروع الرئيسي لمساعدة الوليد هُو توفِيْر سكن مجاني لمن لا يستطيع، وتم تنفِيْذه بالتزامن مع خطط المملكة الأساسية التي أعلنت عنها فِيْ رؤية 2030، وهِيْ توفِيْر شقق يملكها المواطن السعودي مقابل 80٪. وللقضاء على ظاهرة الدخل التي تفرض ضرائب على غير القادرين، أطلقت منصة تسجيل مباشرة على طلبات المنظمة الإنسانية، وتم نقل التسجيل الإلكتروني والاستفسارات الخاصة بالطلبات إلى منصة سكني.

مشاريع منصة سكني وشُروطْ التوزيع المجاني للمساكن

تستقبل منصة وزارة الإسكان طلبات التسجيل فِيْ كافة شرائح المجتمع للحصول على سكن مدعوم من الوزارة، ويستقبل الأمير طلبات الحصول على سكن خاص للأسرة لا يستطيع القيام بذلك على المنصة، ويتم توفِيْر السكن الملائم. وفق سلسلة من الشُروطْ أهمها عدم وجود سكن آخر للمتقدم، كَمْا يجب أن يكون من غير القادرين ولا يكفِيْ دخلهم الشهري لهذا الكفاف، والشرط الأساسي أن يحصل على الجنسية السَعُودِيْة. .

كيف تطلب المساعدة من الأمير وما هِيْ أرقام الاتصال

تم إيقاف الرَابِطْ القديم للتسجيل فِيْ تطبيقات الوليد. مقدم الطلب يدخل رَابِطْ مباشر لمؤسسة الوليد. اختر أيقونة “اشترك وتتبع على منصة سكني”. افتح منصة سكنية بعد اختيار الأيقونة. يتم تسجيل الدخول بحساب المواطن الموجود من قبل. يتم أيضًا تنفِيْذ تسجيل الدخول الجديد واتباع خطوات التسجيل.

رقم الأمير وطرق الاتصال

اتصل على رقم المؤسسة +966112110000.

(مؤسسة الأمير على تويتر وأخبار المعونة) .

. رقم الواتس الخاص بمؤسسة الأمير +966577009962.

البريد الإلكتروني [email protected]

لذلك استعرضنا من خلال هذا التقرير سبل الاستفادة من المساعدات التي تقدمها مؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الخيرية والإنسانية، وكذلك جميع أرقام الهُواتف المتاحة للتواصل المباشر مع مؤسسة الأمير بن طلال. نقدم أيضًا طريقة تقديم طلب المساعدة، سواء كانت المساعدة فِيْ السكن أو السيارة، وفقًا للشُروطْ والضوابط التي وضعتها مؤسسة الأمير، وإذا كان لديك أي استفسارات أو أسئلة حول مساعدة الوليد بن طلال، فِيْمكنك التواصل من خلال التعليقات فِيْ الجزء السفلي من هذا التقرير.