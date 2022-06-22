رقم واتساب وجوال الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدات المالية والعينية وصيغة تقديم طلب المساعدة

رقم الواتس اب ورقم هاتف الامير عبدالعزيز بن فهد. يعتبر رقم الواتس اب وهاتف الأمير عبد العزيز بن فهد من قبل آلاف الفقراء السعوديين الذين يبحثون عن مساعدات مالية وعينية ، حيث يمكنهم التواصل مع رقم الواتس للأمير عبدالعزيز بن فهد من داخل المملكة أو خارجها. لتقديم طلباتهم بسهولة ، حيث تقدم مؤسسة الأمير عبد العزيز ين فهد مساعدات مالية لملايين المواطنين من أجل توفير فرص معيشية جيدة للفئات الأكثر احتياجًا. الأمير عبد العزيز بن فهد عبر رقمه على WhatsApp لطلب المساعدة.

رقم الواتس اب ورقم جوال الأمير عبدالعزيز بن فهد

هناك عمليات بحث مستمرة ، ليلاً ونهاراً ، تشهدها “جوجل” عن رقم الواتساب والهاتف المحمول للأمير عبد العزيز بن فهد ، الذي يعتبر من أشهر رجال الأعمال في المملكة ، والذي يمد يده دائماً لتقديم المساعدة والعون. مساعدة الفئات المحتاجة المستوفاة للشروط ، كما أنه متاح لمساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال الكتابة إلى بريده الإلكتروني من أجل الحصول على المساعدة ، والآن مع أرقام وطرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد للحصول على مساعدة:

للتواصل مع مكتب الأمير عبدالعزيز من داخل المملكة: 485232658966.

رقم الواتس اب للأمير عبدالعزيز بن فهد: 8004000000.

رقم الاتصال من خارج المملكة العربية السعودية: 920030003.

استمارة تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود تحياتي لجلالتك وبعد أقدم إلى سموك ، آملاً أن تبرع بكرمك ويديك البيضاء ، طلبًا للمساعدة (تذكر نوع المساعدة) ولتقديم دليل على حاجتك لتلك المساعدة. اختتم طلبك بالدعاء للأمير وأسرته. أرجو أن تتقبلوا فائق الاحترام لسمو صاحب السمو. اسمك الكامل/ …………………….. عنوان إقامتك / ………………………… .. رقم هاتف الاتصال الخاص بك / ……………….

كيفية التقدم بطلب للحصول على مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكنك تقديم وتسجيل طلب مساعدة للأمير عبد العزيز بن فهد عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي بمكتب المؤسسة أو التواصل عبر رسائل الواتس آب ، علما بأن المؤسسة تستقبل جميع الطلبات وتقوم بأرشفتها ، وخلال شهر على أبعد تقدير ، يمكنك سيتم الاتصال والرد عليها ، ومن المعروف أن مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية منتشرة في أنشطتها على نطاق واسع ، وتعمل دائمًا على مساعدة الفقراء لتوفير الحياة الكريمة لهم.