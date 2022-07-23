رقم وزارة الاسكان المجاني الموحد

رقم وزارة الإسكان المجاني الموحد ،من اهم المبادرات التي تم اطلاقها في المملكة العربية السعودية هي مبادرة سكني وهي تم اطلاقها عن طريق وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية لإنجاح تحقيق مجموعة من الأهداف، واهم هذه الأهداف المساهمة في إيجاد السكن المناسب لجميع المواطنين في المملكة بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار المباني السكنية الأخرى وهذه من الخدمات التي تشكر عليها حكومة المملكة التي تكون دائما في خدمة المواطن.

الرقم المجاني لوزارة الإسكان

وقال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في مؤتمر صحفي، بحسب بيان الوزارة، إن الرقم المجاني لوزارة الإسكان وهو

تسهيل كافة الخدمات التي يحتاجها العملاء في برنامج الإسكان.

أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان

تعرف على جميع المعلومات التي تقدمها دائرة الإسكان من خلال برنامج الإسكان.

كيفية الحصول على أحد العروض أو الخطط المقدمة من الوزارة.

تقديم جميع المعلومات حول الأهلية ومعلومات حول دعم الإسكان.

توفير الفرص لجميع العملاء أو المتقدمين للخدمة للاستعلام عن جميع البيانات وتقديم الشكاوى أو أي إيضاحات حول خطط الإقامة أو آليات التقديم.

بالإضافة إلى تفصيل مزايا المشاريع المختلفة التي تقدمها الوزارة، يتم أيضًا تقديم جميع المساعدات والخدمات العامة.

بالإضافة إلى تقديم خدمات ترويجية.

من أهم الخدمات التي يقدمها الرقم الموحد للوزارة الوصف المبسط لتمويل المشاريع والحلول المقترحة.

يتم تقديم معلومات كافية لتسهيل اختيار العملاء الراغبين في شراء أحد المشاريع السكنية المختلفة من قبل وزارة التجارة.

خدمة الرقم الموحد

وذكرت وزارة الإسكان أن الرقم المجاني الخاص بوزارة الإسكان يمكنه استقبال جميع الاستفسارات والطلبات في موعد محدد، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً.

كما قام عدد من وزارة الإسكان بزيادة الخدمات المقدمة للعملاء، بما في ذلك الرقم المجاني الخاص بوزارة الإسكان، مما يساعد على تبسيط خطوات تسجيل المستشارين العقاريين للعملاء والمواطنين على قائمة المستشارين العقاريين. تم إضافته إلى صندوق التنمية العقارية.

فوائد المستشار العقاري

توافر وإشراف فريق متخصص من قبل وزارة الإسكان لتقديم الخدمات للعملاء وكذلك تقديم الدعم والمشورة لاحتياجات العملاء.

تقديم كل المساعدة والحلول والمساعدات التي يطلبها العميل من خلال استكمال المسح وة جميع المعلومات والمستندات المكتوبة التي قدمها مقدم الطلب.

يوفر لك جميع النصائح التي تحتاجها لتجنب إعاقة سلطات التمويل، ويسهل عليك التقدم بطلب للحصول على دعم الرهن العقاري والحصول عليه بسهولة.

كما أفادت الوزارة بأنها تقوم بتحديث كافة الخدمات التي تتناسب مع متطلبات المواطنين وارتفاع نسبة المستفيدين الراغبين في الاستفادة من الاستثمار السكني أو الاستفادة من التمويل العقاري المناسب لهم.

وزارة الإسكان السعودية

في عام 1432 م، أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بإنشاء وزارة الإسكان، لضرورة توفير خدمات الإسكان المناسب لجميع المواطنين. بالإضافة إلى الخبرات الموكلة إلى هيئة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، بدأت الوزارة أيضًا في أداء جميع المهام المتعلقة بالإسكان.

كما تتحمل الوزارة المسؤولية الكاملة عن جميع الأمور المتعلقة بالإسكان والأراضي داخل المملكة، وقد أصدرت مرسومًا ملكيًا بالبدء في مشروع لبناء ما يقرب من 500 مليون منزل لجميع أنواع المواطنين ذوي الدخل المحدود.

في منتصف عام 2022، رفعت الوزارة نسبة ملكية الأسرة في السعودية من 100٪ من إجمالي السكان بنحو 62٪ و 8٪.

ارقام وزارة الاسكان وأهداف الوزارة

تأمل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية في زيادة ملكية المواطنين للمشاريع الإسكانية إلى حوالي 70٪ من إجمالي عدد المشاريع السكنية بحلول عام 2030.

بالإضافة إلى تعزيز اللوائح والشروط لتحفيز جميع القطاعات العامة أو الخاصة، تلتزم الوزارة أيضًا بتحديث جميع الخطط والخدمات السكانية.

تقديم حلول التمويل والادخار بالشكل الذي يناسب جميع المواطنين بغض النظر عن دخلهم، لتسهيل حصول الجميع على سكنهم الخاص.

كما تحاول الوزارة زيادة المعارض العقارية.

تعمل الوزارة على زيادة إنتاجية الإسكان لجميع المنتجات السكنية.

كما تقوم بترويج وتحديث الأراضي المملوكة ملكية خاصة والأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء.

ومن أهم أهداف الوزارة السعي لتنمية العشوائيات وتنميتها.

كما أنها مسؤولة عن تنظيم المدن لتتكيف مع الكثافة السكانية الموجودة في جميع مدن المملكة.

أهم مشاريع الوزارة إقامة مشاريع الإسكان الخاص على الأراضي التابعة للوزارات لتسهيل الإسكان لموظفي الوزارة.

توفير كافة وسائل التمويل وتسهيل الوصول إليها على أساس دخل المواطن.

أقامت الوزارة شراكة مشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتعزيز تنمية أراضي الوزارة من خلال القطاع الخاص وتبادل أراضي الوزارة عبر القطاع العام لضمان زيادة مساهمة المملكة في الناتج المحلي الإجمالي.

خطط الإقامة والمبادرات الوزارية

ومن أهم البرامج والخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة ما يلي

في عام 2017، تم تطوير خطة إسكان واسعة النطاق، والتي وفرت ما يقرب من 280 ألف وحدة سكنية في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

في عام 2022، ارتفع عدد الوحدات السكنية التي بنتها الوزارة إلى 300 ألف.

كما وضعت الوزارة خطة خاصة تسمى “جمعية الملاك” تحدد كافة القواعد والشروط والضوابط لتنظيم عملية التملك بين مالكي الوحدات السكنية وسكان الوحدات المشتركة.

أطلقت الوزارة برنامج الإنجاز الذي يهدف إلى توفير جميع المعلومات والبيانات من خلال الخدمات الإلكترونية لمساعدة المطورين العقاريين في مهامهم وتقديم المساعدة لهم في تطوير مشاريعهم السكنية الخاصة.

من أفضل البرامج التي أعلنت عنها الوزارة برنامج التأجير، وهو مخصص لتطوير حلول لتسهيل وتوحيد عملية التأجير للمساعدة في تطوير صناعة الإسكان والعقارات في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

أحدث المشاريع

حسب المواصفات واجهة المشروع السكني بالضواحي المنفذة بمنطقة واحة الدمام.

إجمالي عدد الوحدات السكنية في المشروع حوالي 2341 وحدة سكنية.

المشروع قيد الإنشاء في الجزء الشرقي من الدمام.

تبلغ المساحة التي سيقام عليها المشروع حوالي 345.

المشروع مقسم الى فيلات.

وتحتفظ الوزارة بالمشروع اعتباراً من العشرين من الشهر الرابع من عام 2022.

إمكانية سداد أقساط شهرية بالريال السعودي بمبلغ 1889.

قرية ومشروع سكني من معالمها

إجمالي عدد الوحدات السكنية في المشروع حوالي ثلاثة وثمانين وحدة سكنية.

بدأ إنشاء المشروع وهو في مرحلة الإنشاء في مكة المكرمة بجدة.

المساحة التي يقع عليها المشروع تقريبا

المشروع مقسم إلى نماذج فيلات.

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات عن إمكانية حجز المشروع اعتباراً من اليوم السادس والعشرين من الشهر الثالث من عام 2022.

كما اقترحت الوزارة أقساط تأمين تبدأ من حوالي 3،167 ريال سعودي شهريًا.

رقم تعريف دائرة الاستعلام عن السكن رقم 1016823591

ومن خلال الموقع الرسمي للوزارة تم تقديم عدة خدمات إلكترونية للمواطنين من أهمها الاستعلام عن الوحدات السكنية للمستفيدين من برنامج “سكني” الذي أطلقته وزارة الإسكان وشروط التقديم فيه “. سكني “.

انتقل إلى الصفحة الرسمية لبرنامج سكني وقم بتسجيل الدخول.

ابدأ بإدخال البيانات المطلوبة (رقم التعريف الوطني) ورمز التحقق اليدوي، ثم انقر فوق التالي.

يمكن للمستخدمين الوصول والوصول إلى جميع المعلومات الموجودة في حساب سكني الخاص بهم هنا

بعد ذلك يمكنك بسهولة الاستعلام عن جميع المعلومات المتعلقة بالوحدة السكنية ووحدة التطبيق والبيانات وغيرها من المعلومات.

الإستنتاج

وذكرت وزارة الإسكان خلال مؤتمر صحفي أن رقم الاتصال الموحد هو 199090.

تأمل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية في زيادة ملكية المواطنين للمشاريع الإسكانية إلى حوالي 70٪ من إجمالي عدد المشاريع السكنية بحلول عام 2030.

أهم مشاريع الوزارة إقامة مشاريع الإسكان الخاص على الأراضي التابعة للوزارات لتسهيل الإسكان لموظفي الوزارة.

تعزيز اللوائح والشروط لتحفيز جميع القطاعات العامة أو الخاصة، تلتزم الوزارة أيضًا بتحديث جميع الخطط والخدمات السكانية.

يمكنك بسهولة الاستعلام عن جميع المعلومات المتعلقة بالوحدة السكنية ووحدة التطبيق والبيانات وغيرها من المعلومات.

يساعد برنامج سكني في تواجد الحل والخيار الأمثل في السكن لمجموعة كبيرة من الموجودين في قوائم وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، ويستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية متابعة آخر الأخبار، وكل ما هو يختص بالامور السكنية والمالية، نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور والسداد والسلام ختام .