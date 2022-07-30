ركلة جزاء وقوة بدنية.. ماذا قدم طارق حامد فِيْ 45 دقيقة مع الاتحاد

وشهدت المباراة الودية بين الاتحاد والسويسري لوسيرن أول مشاركة للاعب المصري الدولي طارق حامد لاعب وسط الفريق الجديد من الزمالك المصري على أساس انتقال مجاني.

وفاز الاتحاد بهدف دون رد، فِيْ أول تجربة ودية له على ملعب التدريب النمساوي، سجلها عبد الرزاق حمدالله.

يقيم الاتحاد معسكرا تحضيريا فِيْ النمسا، بين المرحلة الأولى فِيْ سيفِيْلد بمحافظة تيرول، حتى 8 أغسطس المقبل، حيث سيواجه ريد بول النمساوي فِيْ سالزبورغ فِيْ 7 أغسطس، ثم المرحلة الثانية فِيْ منطقة باد. تانزمانندورف. حتى 12 أغسطس، والتي ستشهد مباراة تجريبية ضد الوحدة الإماراتي فِيْ 12 أغسطس، قبل عودة البعثة إلَّى جدة فِيْ اليوم التالي.

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فِيْ السطور التالية، تتبع “السعودية الرياضية” أبرز عروض طارق حامد فِيْ ظهُوره الأول مع الاتحاد.

شارك طارق حامد فِيْ تدريب الاتحاد الأساسي ضد لوسيرن قبل أن يتم استبداله بين الشوطين، حيث ظهر فِيْ 45 دقيقة فقط بقميص الكابتن.

أظهر اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا قوته البدنية فِيْ التدخلات، حيث اعتاد على أداء الدولي المصري طوال مسيرته، مما كلف الاتحاد ركلة جزاء بعد أن تدخل طارق بشدة فِيْ مهاجم لوسيرن، ليوقفه جروهِيْ. وأبقى شبكته.