رمز إعادة ضبط المصنع، كافة الناس في العالم قد يتعرض الى الوقوع في مشكلة نقل الملفات أو مسح احدهم بدون قصد أو عمد في أي من هواتف سامسونج , فلا يكون الحل في مثل هذه الأشياء سوى بالقيام بفرمتة للجوال من أجل إعادة ارجاع اعدادات المصنع , ذلك بخلاف ضرورة عمل فرمتة للجوال في حالة تم تحديث نظام التشغيل الأندرويد امتناع لحدوث مشكلات بالجوال .

ما هو كود إعادة ضبط المصنع

إنها إحدى الطرق والميزات والوسائل التي يتم من خلالها تهيئة مصنع الهاتف وإعادة ضبطه بأنظمته المختلفة Android و Nokia و Samsung و Apple وغيرها، كما أن كود إعادة ضبط المصنع ليس هو الطريقة الوحيدة لتنظيف الجهاز والمصنع إعادة تعيينها، حيث توجد العديد من الطرق والوسائل الأخرى التي ستمكنك من التعرف عليها.

كيفية تنسيق الهاتف

في حديثنا عن رمز إعادة ضبط المصنع، نتحدث عن كيفية تهيئة جهاز Android. يجب القيام بالخطوات التالية

انتقل إلى إعدادات الجهاز، والتي تكون على شكل ترس ضمن أيقونات نظام أندرويد.

النقر فوق أيقونة الدعم واسترداد التخصيصات التي تظهر أمام المستخدم.

ستظهر رسالة تحذير أمام المستخدم توضح أنه سيتم حذف جميع البيانات والمعلومات والصور ومقاطع الفيديو الموجودة على ذاكرة الجهاز بمجرد الضغط على تنسيق الجهاز.

انقر فوق استعادة مجموعة الهاتف.

أدخل كلمة مرور الجهاز.

ستظهر رسالة تحذير أخرى تنبه المستخدم إلى أنه سيتم حذف جميع البيانات الموجودة على ذاكرة الهاتف، وأنه يجب عليه عمل نسخة احتياطية منها خارج الجهاز، وإلا سيفقدها تمامًا وإلى الأبد.

إذا أراد المستخدم إكمال عملية الضبط، يجب على المستخدم النقر فوق رمز حذف الكل.

حيث سيعيد الهاتف إعادة تشغيل نفسه أكثر من مرة، حيث سيحذف كل شيء عليه، حتى تنتهي العملية تمامًا عن طريق تهيئة الجهاز.

كيفية القيام بإعادة ضبط المصنع

لكي يقوم المستخدم بإعادة ضبط المصنع لجهاز Android المحمول، يجب اتباع الخطوات التالية

يقوم المستخدم بإغلاق كامل للجهاز.

سيحتاج المستخدم إلى معرفة رمز إعادة ضبط المصنع. لإعادة الهاتف إلى إعدادات المصنع الأصلية، يقوم المستخدم بإدخال الكود التالي * # 7370 #.

ثم انتقل إلى الإعدادات وانقر على أيقونة الإعدادات.

النقر فوق الزر Factory Reset (إعادة ضبط المصنع)، يختلف تبعًا لنوع الجهاز ونظام التشغيل الخاص به.

ستظهره الشاشة كإنسان آلي مستلق على ظهره لنظام Android، وهو النظام الأكثر استخدامًا.

سيضغط المستخدم على زر خفض مستوى الصوت بالجهاز.

ثم يضغط على زر وضع الاسترداد، بالضغط على زر الطاقة بالجهاز.

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة، مع الضغط في نفس الوقت على زر رفع الصوت.

تظهر قائمة Playback Mode مع مجموعة من الخيارات.

يحدد المستخدم معلومات المسح وزر إعادة ضبط المصنع.

ثم ينقر المستخدم على “نعم” لبدء عملية إعادة ضبط المصنع.

أكواد إعادة ضبط المصنع والأزرار المستخدمة

تختلف الأزرار والرموز والطرق وحتى رمز إعادة ضبط المصنع من جهاز لآخر، وحتى من نظام تشغيل إلى نظام تشغيل، حسب الشركة المصنعة ونوع الجهاز المستخدم على النحو التالي

في الأجهزة التي تنتجها شركة Samsung، تتم عملية ضغط المصنع بالضغط على زر الطاقة مع زر الصفحة الرئيسية مع زر رفع الصوت، بينما رمز إعادة ضبط المصنع لشركة Samsung هو * 2767 * 3855 #

على أجهزة Google، تتم إعادة ضبط المصنع عن طريق الضغط على زر الطاقة مع زر خفض الصوت بالجهاز، بينما رمز إعادة ضبط المصنع لهذه الأجهزة هو * 1275 * 5768 #

بالنسبة لأجهزة Sony، تتم إعادة ضبط المصنع عن طريق الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة أثناء الضغط على زر خفض الصوت، بينما رمز إعادة ضبط المصنع لهذه الأجهزة هو * 1547 * 6907 #

بالنسبة لأجهزة HTC تتم إعادة ضبط المصنع بالضغط على زر الطاقة مع زر خفض الصوت، والرمز الخاص به هو * 1456 * 8639 #.

مزايا إعادة ضبط المصنع لهواتف Android و Samsung

هناك العديد من المزايا التي يحصل عليها المستخدم من عملية إعادة ضبط المصنع لكل من أجهزة Android و Samsung، ومن أبرزها ما يلي

تحقيق إلغاء القفل السري للجهاز في حالة نسيانه أو عدم تذكره أو اختراقه وتغييره.

تحقيق علاج لجميع الأخطاء التي حدثت في النظام وأدت إلى شلل ووزن الجهاز.

يفرغ الذاكرة مما قد يكون عالق فيه، وهذا سيقلل من معدلات تغلغل الفيروسات في الجهاز ويعمل على رفع كفاءة تشغيله.

القضاء على جميع الفيروسات التي سكنت بالجهاز وأدت إلى تباطؤه وأعاقته عن العمل بشكل جيد.

عيوب إعادة ضبط المصنع

على الرغم من المزايا الكبيرة التي يحصل عليها المستخدم نتيجة عملية التهيئة وإعادة ضبط المصنع، إلا أن هناك العديد من العيوب والسلبيات التي يمكن أن تحدث نتيجة القيام بهذه العملية، وأبرزها

حذف كافة البيانات والمعلومات ومقاطع الفيديو والصور والمستندات والتطبيقات والبرامج الموجودة على الجهاز وعدم الحصول عليها إلا إذا احتفظ المستخدم بنسخة منها على جهاز آخر.

مسح جميع الحسابات الإلكترونية الشخصية التي يمكن للمستخدم من خلالها الدخول إلى المنصات والمواقع الإلكترونية والاستفادة منها.

إزالة جميع المحادثات والأرقام والرسائل المتبادلة مع الأشخاص، في حالة عدم احتفاظ المستخدم بها على جهاز آخر قبل حذفها وإزالتها من الجهاز الأصلي.

كيفية إعادة ضبط المصنع لجهاز Samsung

يمكن للمستخدم استعادة إعدادات المصنع لجهاز سامسونج من خلال عدة طرق وطرق من أهمها

انتقل إلى إعدادات جهاز المستخدم.

انقر على زر ضبط الخيارات.

انقر فوق زر الخصوصية المتاح في الإعدادات.

ثم يختار المستخدم خيار الحذف والاستعادة.

ثم ينقر على خيار إعادة ضبط المصنع.

تنبثق رسالة تحذير للمستخدم تحذر من أن المعلومات والبيانات المتاحة على الجهاز ستكشف وستفقد إذا استمرت عملية إعادة ضبط المصنع.

بعد التأكد من تنزيل نسخة احتياطية من البيانات والصور الموجودة على الجهاز، سيضغط المستخدم على “متابعة”.

سيُعاد تشغيل الجهاز من تلقاء نفسه عدة مرات ليستقر بعد أن يقوم بإعادة ضبط المصنع نهائيًا.

إعادة ضبط المصنع للأزرار الخارجية للاسترداد

يمكن للمستخدم إجراء إعادة ضبط المصنع باستخدام أزرار الاسترداد الخارجية من خلال الخطوات التالية

الخطوة الأولى هي إيقاف تشغيل الجهاز.

انقر على الأزرار الثلاثة وهي زر الطاقة بالجهاز وزر رفع الصوت وزر قائمة الجهاز.

اضغط على زر الطاقة مع الاستمرار في الضغط على زري رفع الصوت والقائمة.

ستظهر قائمة الاسترداد بعد ذلك.

يقوم المستخدم بتحديد رمز إعدادات المصنع.

ثم يقوم بالنقر فوق “موافق” عبر زر التشغيل.

سينتظر المشغل الهاتف حتى يعيد تشغيل نفسه، ويحذف جميع البيانات، ويعود إلى إعدادات المصنع.

إعادة ضبط المصنع عن طريق رمز إعادة ضبط المصنع

يمكن لمستخدم جهاز Samsung إجراء إعادة ضبط المصنع جاهزًا من خلال رمز إعادة ضبط المصنع، من خلال الخطوات التالية

توجه إلى قائمة الاتصال.

اختر وضع عدم الاتصال * 2767 * 3855 #

تجنب وتجاوز رسالة التحذير التي ستظهر للمستخدم.

سيبدأ الجهاز بعد ذلك عملية إعادة ضبط المصنع، ويعيد تشغيل نفسه.

هناك وسيلة أخرى لعمل فرمتة لجوال سامسونج من غير إعادة ضبط المصنع , اي ان الجوال لن يقوم في هذه الحالة بمسح المعلومات الداخلية و انما فقط حسابات الجي ميل و الاتصالات بالمواقع الالكترونية و الرسائل فقط العرب اليوم قدم مقالا بعنوان رمز إعادة ضبط المصنع نسأل الله لكم التوفيق.