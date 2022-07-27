رمز التأكيد للفيس بوك لم يصل ،إذا كنت من الأشخاص الذين سجلو وعملوا حساب في فيس بوك الذي يعتبر من كبار التطبيقات المنتشرة في العالم ولكن لم تصلك رمز التحقق اللازم عن تسجيلك للتحقق من الحساب الخاص بك، أو إذا كان لديك خلل في رمز تحقق من حساب فيس بوك ، فهناك مجموعة كبيرة من الأسباب التي قد تتسبب عنها حدوث ذلك، فيما يلي بعض الحلول التي ستسطيع من خلالها من حل هذه المشكلة في أسرع وقت.

لم يتم استلام رمز تأكيد Facebook

قبل أن نتعرف على حل هذه المشكلة، دعونا نذكر الأخطاء المحتملة التي تؤدي إليها، ومن أهمها ما يلي

يفضل عند تسجيل الدخول أن تقوم بهذه الخطوة من جهازك حتى لا تتسبب في عطل إلكتروني أو خطأ عند إرسال الرمز.

يُفضل تنشيط ميزة الإشعار من Facebook، حيث لا يرسل Facebook في بعض البلدان الرمز إلى الفرد في الرسائل النصية.

بعض الحلول لمشكلة عدم الوصول إلى رمز تأكيد Facebook على الهاتف

إذا واجهت مشكلة في رمز تأكيد Facebook لم تصل إليك بعد وتريد إيجاد حل للتأكد من أن حسابك قد تم التحقق منه، هنا يمكنك اللجوء إلى أكثر من حل لهذه المشكلة، وأهمها ما يلي

اشترك في رسائل وإشعارات Facebook

إذا كنت تعيش في منطقة لا تدعم إرسال رسائل نصية على Facebook، فعليك الاشتراك في خدمة مراسلة Facebook، ثم إرسال الرمز الخاص بك مرة أخرى إلى الهاتف، على الرغم من أن هذا الحل لا يعمل دائمًا، ولكنه يعمل لعدة مرات أخرى .

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك من خلال جهازك

افتح حسابك على الجهاز الذي تم إنشاء حسابك عليه، ثم أرسل الرمز مرة أخرى وعلى الأرجح ستنجح هذه المرة في تلقي الرمز على هاتفك.

راسل فريق Facebook وتأكد من هويتك

يمكنك اللجوء إلى مخاطبة إدارة فيسبوك حتى تتمكن من تأكيد هويتك، واستعادة حسابك، خاصة إذا قمت بمحاولات سابقة ولم تنجح معك، لكن يجب أن تعلم أن هذا الحل لا يعتبر ناجحًا للغاية، خاصةً إذا كان اسم حسابك على Facebook يختلف مع الاسم الحالي بهويتك.

من هنا، نجد أن الأفراد الذين يستخدمون أسمائهم الحقيقية يمكنهم استرداد حساباتهم بطريقة أكثر سلاسة من غيرهم.

قم بتسجيل بطاقة SIM جديدة

يمكن أن يكون تعطيل هاتفك أو فقده هو سبب هذه المشكلة، لذلك إذا حاولت فتح حساب Facebook وطلب منك رمز التخصيص وفقد خطك، يمكنك الخروج من الناقل الذي تتعامل معه بشريحة بنفس الرقم القديم، وهنا يمكنك الحصول على رمز الخرائط بسهولة.

هل نسيت كلمة مرور حساب Facebook الخاص بك

كما ذكرنا لم يصل حل مشكلة كود التأكيد الخاص بالفيسبوك، سنتعرف على حل مشكلة نسيان كلمة المرور، والتي تحدث غالبًا مع جميع الأفراد، ويمكن للفرد أن يفقد كلمة المرور نتيجة لذلك من اختراق حسابه وتغيير كلمة المرور، وإليك الطريقة المستخدمة لاسترداد كلمة المرور على النحو التالي

أولاً، انتقل إلى صفحة Facebook واختر نسيت كلمة المرور.

بعد ذلك سيُطلب منك كتابة بريدك أو رقم هاتفك أو اسم المستخدم أو الاسم الموجود في الحقل المخصص، ثم اختيار أيقونة البحث، يجب الحرص على عدم كتابة الاسم واختيار الهاتف أو البريد، حيث ستجد غالبًا العديد بنفس الاسم، مما يجعل من الصعب الوصول إلى حسابك.

إذا طُلب منك اسم المستخدم الخاص بك ولم تتذكره، فستجده في عنوان ملفك الشخصي.

يفضل إدخال ملفك من خلال بريدك الإلكتروني الذي تمت كتابته في حالة الطوارئ وكذلك رقم هاتف الطوارئ إن وجد، ثم حدد الرقم أو البريد الذي ستدخله ثم اختر متابعة.

ابحث في صندوق البريد الوارد إذا اخترت البريد، أو انظر إلى رسائل الهاتف المحمول إذا اخترت الهاتف، ستجد أنه تم استلام رسالة برمز أدخلته حتى تتمكن من الوصول إلى حسابك.

هنا يمكنك تغيير كلمة المرور وإعادة كتابتها مرة أخرى، ويمكنك بعد ذلك فتح صفحتك على Facebook.

تأكد من عدم نسيان كلمة مرور Facebook الخاصة بك

يمكن للفرد محاولة حفظ كلمة المرور الخاصة به سواء للفيسبوك أو أي برنامج آخر حتى لا يفقد حسابه خاصة إذا كان يستخدمها في مجال العمل، حتى يتمكن من اللجوء إلى بعض البرامج التي تحفظ كلمات المرور، وأهمها من هذه البرامج KeePass.

هذا البرنامج مجاني وسهل التعامل معه، حيث يمكنه حفظ الكثير من كلمات المرور وتنظيمها حتى لا تختلط، وهناك برامج أخرى يمكن استخدامها على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك ويتم تنزيلها من Apple أو متجر أندرويد وأهمها Dashlane.

كيفية اختيار كلمة مرور قوية

يتساءل الكثير من الناس عن هذا الأمر، وإليك الخطوات التي يمكن اتخاذها لاختيار كلمة مرور صعبة

اختر كلمة سهلة بالنسبة لك ولكنها صعبة بالنسبة للآخرين، مثل ذكرى خاصة بك، واكتبها عن طريق تشابك الأحرف الكبيرة والصغيرة.

يفضل عدم استخدام نفس كلمة المرور لجميع حساباتك أو بطاقتك المصرفية. يفضل كتابة كلمة سر لكل منهم.

يفضل أن تكون كلمة المرور كبيرة لأن ذلك يزيد من صعوبة التخمين ولا تحاول استخدام تاريخ ميلادك أو رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني ككلمة مرور.

كود خدمة الفيسبوك

يتكون رمز خدمة أو تأكيد Facebook عادةً من ستة أرقام، ويتم استلامه من خلال رقم هاتفك المحمول الذي كتبته في حسابك على Facebook، ويمكن استلامه عبر البريد الإلكتروني من خلال صندوق البريد الخاص بك.

هذا الرقم هو زيادة في أمان حساب الفرد في محاولة من قبل إدارة Facebook لمنع الاحتيال، في محاولة للتأكد قدر الإمكان من أن الشخص الذي يقوم بمراسلتهم هو صاحب الحساب الحقيقي.

تجاوز رمز الحماية المرسل للهاتف على Facebook

يتساءل الكثيرون عن هذا الأمر وهل من الممكن حقًا الحصول على رمز الحماية دون استخدام الهاتف نعم، يمكن القيام بذلك عن طريق إنشاء بريد إلكتروني مؤقتًا واستخدامه للحصول على رمز التأكيد الخاص بحسابك على Facebook.

كيفية تجاوز رمز التأكيد على Facebook

يمكن القيام بذلك عن طريق استخدام المواقع التي تمنحك رقمًا أمريكيًا مؤقتًا مجانًا، وبعد ذلك يمكنك الحصول على رمز تأكيد عليه. كل ما عليك فعله هو إدخال الرقم الذي اخترته من الموقع على Facebook واختيار إرسال الرمز، وبذلك ستتمكن من تجاوز المشكلة.

تستطيع القيام بالتواصل مع فريق فيس بوك والتحقق من هويتك وذلك لاسترداد الحساب الخاص بك في حالة عدم الحصول على رمز الأمان بعد القيام بالمحاولات الكثيرة والمتنوعة ولكن يعتبر هذا الخيار لا ينجح في بعض الأوقات وذلك إذا كان اسم حسابك في فيس بوك غير مطابق لهويتك نسأل الله لكم التوفيق.