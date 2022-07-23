رمز الحماية نوكيا استعادة ضبط المصنع بأكثر من طريقة، الكثير من مستخدمي هواتف نوكيا المنتشرين حول العالم يتساءلون عن الكثير من الامور التي تتعلق بهذا الجهاز وعن كيفية استخدامه العرب اليوم احضرت لكم هذا المقال الذي سيكون يتكلم عن مسالة اعادة المصنع وكم هي الطرق الممكنة التي عن طريقها نستطيع ان نرجع ضبط المصنع لها كل هذا سوف يكون في مقالنا هذا الذي سيكون بين ايديكم.

هواتف نوكيا

قبل الحديث عن رمز الحماية من Nokia، إعادة ضبط المصنع، أتحدث في هذه الفقرة عن هواتف Nokia، وقد تمكنت هذه الهواتف من غزو جميع الأسواق المحلية والعالمية منذ إصدارها.

وعلى مدى سنوات عديدة، تمكنت من احتلال المركز الأول بين ماركات الهواتف، وكان العملاء ينتظرون باستمرار الإصدارات الجديدة التي تصدرها نوكيا، لكن هواتف نوكيا تشبه أنواع الهواتف الأخرى حيث يمكن أن يصاب الهاتف بأي نوع. من الفيروس.

وعند الإصابة بالفيروسات، يجب أن نقوم بإعادة ضبط المصنع للهاتف، والذي يهدف إلى محو جميع المعلومات والبيانات والتطبيقات الموجودة عليه، وإعادته إلى نفس الحالة التي اشتريتها به دون أي إضافات.

اعدادات المصنع

يجب أن تعلم أنه عند استخدام Nokia Security Code Restore Factory Reset، ستفقد جميع المعلومات والتطبيقات الموجودة على الهاتف، ولن تتمكن من استعادتها مرة أخرى إلا باستخدام عدد من البرامج المتخصصة في هذا مهمة.

لذلك، من الضروري الحصول على نسخ احتياطية من المعلومات والبيانات، وقبل إجراء إعادة ضبط المصنع للهاتف، يجب إزالة بطاقة الذاكرة من الهاتف المحمول.

إعادة ضبط المصنع لكود أمان Nokia

انتقل إلى قائمة الإعدادات على هاتفك المحمول، ثم انقر فوق أدوات.

انقر فوق إعداد مصنع الكلمات.

ثم اكتب كلمة مرور الهاتف، واضغط على موافق.

ستجد أنه تم إيقاف تشغيل الهاتف، وبدأت عملية تهيئة الهاتف وستظهر صورة Android أمامك على الشاشة.

عند الانتهاء من إعادة ضبط المصنع، سيتم إعادة تشغيل الهاتف مرة أخرى، وبذلك تكون قد انتهيت من إعادة ضبط الهاتف على إعدادات المصنع.

إذا كنت لا تتذكر كلمة مرور الهاتف، فاكتب الرقم 12345 في حقل كلمة المرور.

يمكنك الحصول على رقم سري جديد للهاتف عن طريق كتابة الرمز التالي * # 7328748263373738.

وبالتالي، ستحصل على رقم سري جديد لهاتفك.

كيفية إعادة ضبط المصنع عن طريق الكود

يمكنك استخدام رمز الحماية Nokia لاستعادة إعدادات المصنع أو إجراء إعادة ضبط المصنع للهاتف باستخدام الرمز كما يلي

في البداية، اكتب الرمز # * 7370 #، ثم اضغط على اتصال.

ستتلقى رسالة على الهاتف تسألك عما إذا كنت تريد إجراء إعادة ضبط المصنع، وعليك الضغط على نعم.

الخطوة التالية هي كتابة كلمة مرور الهاتف في الحقل المخصص له، ثم الضغط على موافق.

بعد بضع دقائق ستنتهي إعادة ضبط المصنع.

كيفية إعادة ضبط المصنع للأزرار الخارجية للهاتف

في حالة عدم قدرتك على الحصول على رمز الحماية Nokia واستعادة إعدادات المصنع وعدم تمكنك من الوصول إلى الهاتف لأي سبب من الأسباب، يمكنك إجراء إعادة ضبط المصنع للهاتف باستخدام الأزرار الخارجية على النحو التالي

في البداية قم بإيقاف تشغيل الهاتف.

ثم أعد تشغيله ولكن اضغط مع الاستمرار على 3، زر النجمة، زر الاتصال حوالي 50 ثانية.

ستظهر شاشة التهيئة، ويجب ألا تضغط على أي زر في الهاتف حتى تكتمل إعادة ضبط المصنع.

كيفية عمل تنسيق جزئي للهاتف

يتمثل التنسيق الجزئي للهاتف في التخلص من أي سلة مهملات أو أخطاء موجودة في الهاتف.

يمكنك عمل تنسيق جزئي عن طريق كتابة الرمز * # 7380 #.

ثم انتظر حتى يكتمل النموذج.

فوائد إعادة ضبط المصنع

في حالة نسيان كلمة المرور التي قمت بإلغاء قفل الهاتف بها، فإن إعادة ضبط المصنع ستحل هذه المشكلة ويمكنك إلغاء قفل الهاتف مرة أخرى.

تعمل إعادة ضبط المصنع على إصلاح أي أخطاء في النظام أو بطء.

يساعدك على تحرير المساحة الداخلية الخاصة بك على الهاتف.

من أهم ميزاته أنه يخلص هاتف Android من الفيروسات.

كان عنوان حلقتنا اليوم التي تناول مواضيع تختص بأجهزة النوكيا وكيف يستطيع الانسان او المستخدم من ارجاع ضبط المصنع بأكثر من طريقة كان عنوان مقالنا رمز الحماية نوكيا استعادة ضبط المصنع بأكثر من طريقة نسال الله لكم التوفيق في كل الامور والسداد ونتمنى لكم ولمتابعينا الخير اين ما كانوا والسلام ختام .