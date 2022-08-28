ما هو رمز الخدمة في منصة الصحة ،تعتبر من أكثر الخدمات الإلكترونية التي وفرتها المملكة العربية السعودية والتي تساعد المواطن بالوصول الى خدمات الدولة بكل سهولة والحفاظ على سلامة الموارد البشرية للبلاد ،كذلك النهوض بكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في كافة المدن وتوفير الخدمات الطبية للمواطن بسهولة وبشكل إلكتروني من البيت دون الحاجة للحضور.

ما هو كود الخدمة في المنصة الصحية

المنصة الصحية هي إحدى المنصات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، فهي من الدول التي تسعى باستمرار للحفاظ على صحة مواطنيها وتوفير كافة سبل الراحة. من خلال هذا الموقع أو المنصة يمكن للمواطن الحصول على الإجازة المرضية حسب المؤسسة التي يعمل بها.

ومن خلالها أيضًا يحصل على جميع المعلومات المتعلقة به، من تاريخ البداية والنهاية إلى حالة القبول أو الرفض. الإجازة المرضية هي التي يحصل عليها الموظف في حالة المرض، وتتولى المؤسسة التي ينتمي إليها الراتب، حيث يتقاضى الراتب دون الانتقاص من قيمته.

أما بالنسبة للرمز ذي الصلة على تلك المنصة، فهو GSL، والذي سنتعرف عليه حول الطريقة الصحيحة التي يمكن استخدامه بها من خلال الفقرات التالية.

كيفية إنشاء حساب على المنصة الصحية

في سياق محاولة الاستفادة من كود الخدمة، بعد أن تعلمنا ما هو كود الخدمة في المنصة الصحية، علينا أن نتعلم الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها إنشاء الحساب على تلك المنصة الإلكترونية، حيث تكون الخطوات كالتالي:

يدخل المستخدم مباشرة إلى المنصة الإلكترونية عن طريق النقر ابحث عن عبارة إنشاء حساب جديد، ثم انقر فوقها. سيتطلب النظام الأساسي إدخال العديد من البيانات، والتي يجب على مقدم الطلب إدخالها بشكل صحيح. يجب على المستخدم كتابة اسمه مرة واحدة باللغة العربية ومرة ​​باللغة الإنجليزية لاستكمال إجراءات تفعيل الحساب على المنصة. في تلك المرحلة، يجب على المستخدم اختيار رمز أو شعار من ذاكرة الجهاز الذي يقوم بالتسجيل من خلاله. في تلك المرحلة يجب عليه التوجه إلى معلومات إدارة الحساب لكتابة رقم الهوية إذا كان سعودي الجنسية، وإذا لم يكن كذلك، فيجب عليه تقديم رقم الإقامة. اضغط على زر الاستفسار لتأكيد الطلب. يتعين على المستخدم قراءة جميع الشروط والسياسات، ثم النقر فوق علامة الموافقة عليها، وعليه تأكيد أنه ليس روبوتًا عن طريق إجراء اختبار رؤية بسيط. ثم اتبع هذه الخطوات بالنقر فوق إنشاء حساب.

كيفية الحصول على رمز الخدمة

بعد معرفة الكود الذي يتم من خلاله استخدام خدمات المنصة، يجب على المستخدم الحصول عليه بنفسه، حتى يتمكن من استخدامه، وذلك بتطبيق الخطوات التالية:

يدخل المستخدم إلى المنصة عن طريق النقر يتعين على المستخدم في تلك المرحلة تسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات التي تتكون من اسم المستخدم وكلمة المرور أو رقم الوصول. قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي واطلب الرمز من خلاله. أن يتم تضمين رقم الهاتف بحيث يحصل المستخدم على الرمز من خلال الرسالة النصية التي ستصل إليه. بعد ذلك، عليه إدراجه في المجال المخصص له، حتى يتعرف على المعلومات المتعلقة بإجازته المرضية.

كيفية استخدام رمز الخدمة

في سياق تحديد الإجابة الصحيحة على سؤال ما هو كود الخدمة على المنصة الصحية، وكيفية الحصول عليها من المنصة نفسها للاستفادة منها، لا بد من ذكر كيفية استخدامه على المنصة، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

في البداية، يدخل المنصة بالضغط قم بتسجيل الدخول كما عرفناه من قبل، ويتم ذلك عن طريق إدخال اسمك وكلمة المرور. يتم فتح الصفحة الرئيسية، ثم النقر فوق القائمة الموجودة في أقصى يسار الجزء العلوي من الصفحة. ثم اختر كلمة الخدمات. اضغط على كلمة إجازة مرضية ومن هناك للاستفسار عنها. ستنقل المنصة المستخدم إلى الصفحة التي تتطلب إدخال بعض البيانات التي يجب عليه إدخالها بشكل صحيح وقراءتها قبل الانتقال إلى الخطوة التالية. في نهاية الصفحة يجب عليه إدخال رمز الاستعلام الذي تعرفنا عليه من خلال الإجابة على السؤال ما هو رمز الخدمة على المنصة الصحية. الخطوة الأخيرة، يجب على المستخدم إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة. من فضلك انتظر بضع ثوان حتى تحصل على المعلومات الكاملة.

ما هي الاجازة المرضية

الإجازة المرضية هي التي يحصل عليها العامل في حالة تعرضه لأي من الأمراض أو الإصابات الصحية والتي يتم الموافقة عليها من قبل مؤسسة طبية حيث يتوجه إليها الموظف للخضوع لفحص طبي شامل يمكن للمؤسسة من خلاله كتابة تقرير يتم تقديمه إلى صاحب العمل من أجل الحصول على تلك الإجازة، والتي من المفترض أن يتم دفعها.

خاصة إذا أصيب العامل أثناء أداء عمله بشرط أن يكون مكتوبًا في التقرير المدة التي يجب أن يقضيها العامل في تلك الإجازة، والتي يمكنه تحديدها باستخدام كود المنصة الصحية.

ما هو رمز الخدمة في منصة الصحة كذلك أوضح بعض المسؤولين في الخدمة عن طريقة وكيفية الاستفادة والدخول اليها وذلك عن طريق الدخول الى الصفحة الإلكترونية لخدمة الصحة وتعبئة كافة البيانات الشخصية للمواطن ثم اختيار طبيعة الخدمة المطلوبة.