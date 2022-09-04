رمز النشاط في السجل التجاري،رمز العمل في السجل التجاري عبارة عن علامة يمثل النشاط الذي يستطيع من خلاله صاحب السجل التجاري أن يقوم باعماله بشكل قانوني، ويمكن أن يحتوي السجل التجاري على مجموعة كبيرة من النشاطات المتنوعة ويسجل عليه رمز النشاط وتسميته.

رمز النشاط في السجل التجاري

يحتوي السجل التجاري على عدد كبير من الرموز للنشاط التجاري الذي يقومون به، ويمكن توضيح هذه الرموز المتعددة على النحو التالي

1- كود النشاط 501111 في السجل التجاري

هذا الرمز في السجل التجاري هو دليل على نشاط تجارة التجزئة العامة للأغذية أو ما يعرف بمحلات البقالة.

ينتمي هذا الرمز إلى المتاجر والمصانع الخاصة بجميع المنتجات الغذائية المختلفة، بدءًا من الأطعمة أو المشروبات والزيوت والحلويات، فضلاً عن السلع المعلبة.

هذا بالإضافة إلى بيع جميع المواد الغذائية المجمدة ومستلزمات الصيانة المنزلية ومستحضرات التجميل والمستلزمات المدرسية.

2- رمز النشاط في السجل التجاري 501106

يرتبط هذا الرمز في السجل التجاري بالعمليات التجارية للبقوليات الخضراء.

وهي تنتمي إلى البقوليات الخضراء، مثل النعناع والكرفس والبقدونس، وتباع في حزم.

ليس هذا فقط بل بيع البقوليات سواء كانت مجففة أو حتى مبللة.

3- رمز النشاط 501110 في السجل التجاري

فيما يتعلق بهذا الرمز في السجلات التجارية، فهو يتعلق بمبيعات المخللات والقشور.

يشمل ذلك جميع المواد المستخدمة في المياه المالحة أو التي تضاف إليها مواد حافظة.

أيضا، جميع المواد الغذائية المجففة جاهزة للاستخدام المباشر مع المستهلك.

4- رمز النشاط في السجل التجاري 501112

هذا الرمز موجود في السجلات التجارية ليشمل كل ما يتعلق بعمليات البيع بالتجزئة لجميع المواد الغذائية.

وتشمل المبيعات التي تتم على الدقيق والفواكه الجافة والمواد المتعلقة بالمنظفات ومستحضرات التجميل.

يشمل هذا الرقم أيضًا مبيعات جميع ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى البطاريات الكهربائية.

5- رمز النشاط 501114 في السجل التجاري

في السجلات التجارية، يتعلق هذا الرمز بجميع المبيعات التي تتم في أكشاك التبغ.

هو رقم السجل التجاري لجميع مشتقات التدخين وكذلك جميع الصحف والمجلات وكذلك مبيعات الطوابع البريدية.

وكذلك كل ما يتعلق بالمعاملات المتعلقة بميزان الهواتف وجميع مستحضرات التجميل والعطور.

هذا بالإضافة إلى الهدايا التذكارية وبطاقات المعايدة وتغليف المستندات.

6- رمز النشاط في السجل التجاري 501201

في السجلات التجارية، يتعلق هذا الرمز بجميع العمليات المتعلقة ببيع المجوهرات والساعات ذات التجارية.

وكذلك جميع منتجات السيراميك المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة والأحجار الكريمة.

7- رمز النشاط 511017 في السجل التجاري

هذا الرمز مخصص للمكاتب العلمية المتعلقة بالكتب العلمية والبحث وخدمات المكتبات.

هذا بالإضافة إلى المكاتب التي تعمل في مجال الإعلان وكذلك الشركات التي تسهل العقود.

ومع ذلك، فإن هذه المكاتب غير مصرح لها بالمشاركة في عمليات الاستيراد أو التخزين أو حتى التجارة والتوزيع داخل حدود الدولة.

8- رمز النشاط في السجل التجاري .741431

في السجلات التجارية، يعود هذا الرمز إلى المراكز المتعلقة بالتشخيص الإشعاعي.

ترتبط هذه المراكز بدراسة الجدوى وكذلك الاستشارات لجميع المراكز الطبية التشخيصية.

9- رمز النشاط في السجل التجاري 924917

هذا الرمز مخصص للشركات والمكاتب السياحية وكذلك التخييم في الهواء الطلق، سواء في المناطق البرية أو الشاطئية.

ويشمل ذلك أيضًا المكاتب والأماكن التي توفر مرافق ومستلزمات التخييم، وجميع المعدات الرياضية المتعلقة بعمليات التخييم.

10- رمز النشاط 1549.29 في السجل التجاري

ينتمي هذا الرمز في السجلات التجارية إلى المكاتب والمصانع التي تبيع المكملات الغذائية.

هذا بالإضافة إلى المستحضرات الغذائية التي تصنف على أنها نوع من الأطعمة ولا تعتبر أدوية.

وهو مكمل للوجبات الغذائية التي يأكلها الإنسان، ولا يعتبر علاجاً لمرض أو أي مشكلة صحية معينة.

11- رمز النشاط 9309.16 في السجل التجاري

في السجلات التجارية، يشير هذا الرمز إلى جميع الأنشطة التي تتبع تركيب جميع لوحات السيارات الرقمية.

يتعلق هذا الرمز بجميع المؤسسات التي تقوم بتثبيت أو إصدار هذه اللوحات.

12- رمز النشاط 6309.03 في السجل التجاري

أما بالنسبة لهذا الكود فهو مرتبط بشكل كامل بالمكاتب والشركات التي تنسق خدمات الطيران بالكامل.

وتشمل الخدمات المتعلقة بتصاريح هبوط الطائرات، وجميع العمليات الأرضية التي تتم في المطارات.

وكذلك الشركات التي تعمل على تقديم وتقديم خدمات تزويد الطائرات بالوقود، وتسهيل الخدمات المتعلقة بالركاب.

13- رمز النشاط 5190.15 في السجل التجاري

يتعلق هذا الرمز في السجل التجاري بجميع عمليات التجارة والمبيعات المتعلقة بجميع المعدات والأجهزة المتعلقة بالإنقاذ.

يتعلق ذلك ببيع جميع معدات القوارب وكذلك معدات السفن، مثل قوارب النجاة وقوارب النجاة ومعدات الإشارات.

14- رمز النشاط في السجل التجاري 5010.09

تم تضمين هذا الرمز في السجلات التجارية للعمليات التجارية المتعلقة بالسيارات، وخاصة السيارات الكلاسيكية.

هذا الرقم يتعلق فقط بهذا النوع من السيارات، والذي له طابعه الخاص وذوقه فقط.

يشمل جميع قطع الغيار والمحركات وجميع القطع الأصلية الخاصة بهذا النوع من السيارات.

15- رمز النشاط في السجل التجاري 5010.10

يتم تضمين جميع المبيعات التي تتم في مجال السيارات المستعملة الموجهة للتصدير تحت هذا الرمز في السجلات التجارية.

لكن لا يسمح لهذه المؤسسات والشركات بإنشاء أي محلات بيع مباشر للجماهير.

16- رمز النشاط في السجل التجاري 519016

يشير هذا الرمز في السجلات التجارية إلى جميع المستودعات العاملة في تجارة الجملة بشكل عام وجميع المنتجات.

لذلك، فإن هذه المستودعات التي تحمل هذا الرمز التجاري مخصصة لجميع مبيعات الجملة لجميع المواد.

17- رمز النشاط 7499.70 في السجل التجاري

يمثل هذا الرمز جميع الأنشطة المتعلقة بعمليات وخدمات التصديق على المستندات والشهادات.

ويشمل جميع الأنشطة التي تقوم بها السفارات والمؤسسات الرسمية والتجارية والتي تعمل على تقديم الخدمات الرسمية.

18- رمز النشاط 9232.04 في السجل التجاري

يعود هذا الرمز في السجلات التجارية إلى متاحف الشمع.

والتي تشمل كل ما يتعلق بالمتاحف التي تجسد كل الشخصيات بشكل شمعي سواء كانت شخصيات تاريخية أو حالية.

19- رمز النشاط 7422.24 في السجل التجاري

في السجلات التجارية، يشير هذا الرمز إلى تقديم الخدمات لعمليات التفتيش المتعلقة بالضوابط البيئية.

وهي ملك لكل من يقدم الأنشطة المتعلقة بالفحوصات البيئية، وجميع العينات المتعلقة بالفحوصات البيئية.

20- رمز النشاط 7499.71 في السجل التجاري

هذا الرمز في السجلات التجارية يخص سكرتير جميع الخدمات العقارية.

ويرجع ذلك إلى جميع الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونياً للخدمات العقارية سواء كانت منازل أو أراضي أو عقودها.

21- رمز النشاط 741432 في السجل التجاري

ينتمي هذا الرمز الموجود في السجلات التجارية إلى مكاتب وخدمات أقسام المشروع.

إنهم مسؤولون رسميًا عن إدارة وتنظيم جميع المشاريع، وتخطيط العمليات وتحفيزها وتسهيل إجراءاتها.

22- رمز النشاط في السجل التجاري 154303

ينتمي هذا الرمز رسميًا إلى السجل التجاري لجميع المؤسسات المتعلقة بصناعات الحلاوة الطحينية.

ويشمل كل ما يدخل في تصنيع السمسم وجميع مراحل وعمليات التصنيع.

23- رمز النشاط في السجل التجاري 924149

فيما يتعلق بهذا الرمز في السجل التجاري، فهو يخص وسطاء الرياضيين.

يمثل كل من يعمل في الأندية بشكل وسيط وكذلك جميع اللاعبين الرياضيين في جميع الأندية.

24- رمز النشاط في السجل التجاري هو 749404

ينتمي هذا الرمز بشكل خاص إلى السجل التجاري لأي شخص يقدم خدمات متعلقة بالتصوير الجوي.

إنها ملك لكل من يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالتصوير الجوي بالأقمار الصناعية والدراسات ذات الصلة.

25- رمز النشاط في السجل التجاري 292908

يشير هذا الرمز في السجلات التجارية إلى المكاتب التي تصدر جميع البطاقات المتعلقة بالسياحة الذكية.

يشير إلى أنشطة المؤسسة المتعلقة بدفع القيم المالية المتعلقة بالمنشآت السياحية والرحلات والفنادق.

26- رمز النشاط في السجل التجاري 514948

يشير هذا الرمز التجاري في السجل فقط إلى الأنشطة التجارية لنفايات المنسوجات والمنسوجات.

ويعود ذلك إلى مبيعات هذه المخلفات المتعلقة بالأقمشة والمنسوجات.

27- رمز النشاط في السجل التجاري 514949

هذا الرمز موجود في السجل التجاري لجميع المكاتب والمؤسسات التي تتاجر في نفايات الزجاج.

تبيع هذه المكاتب جميع المنتجات المتعلقة بإعادة تدوير مخلفات الزجاج.

28- رمز النشاط في السجل التجاري 900014

يشار إلى هذا الرمز رسميًا في السجلات التجارية لجميع خدمات المخالفات المتعلقة بعمليات الهدم والبناء.

والتي تشمل نقل هذه النفايات بواسطة المركبات من مكان إلى آخر بحسب الجهات المختصة.

29- رمز النشاط 749972 في السجل التجاري

يتم تمثيل هذا الرمز في السجل التجاري لتقديم الخدمات المتعلقة بالشركات التي تقدم خدمات بشكل عام.

هذه الشركات مسؤولة عن تقديم المساعدة لجميع المؤسسات الأخرى لإجراء جميع الأعمال.

30- رمز النشاط 5190.17 في السجل التجاري

يشير هذا الرمز في السجل التجاري إلى تجارة الطائرات بدون طيار.

إنهم يعملون بشكل عام في إعادة بيع الطائرات، ولكن بشكل خاص تلك التي تعمل بدون طيارين.

31- كود النشاط 181022 في السجل التجاري

ينتمي هذا الرمز رسميًا إلى جميع المكاتب والمؤسسات التي تعمل في خياطة وخياطة الأزياء العسكرية والملابس الرجالية.

والتي تعمل على تفصيل جميع الملابس التي تخص مؤسسات الشركة ومؤسسات الدفاع المدني وكذلك مؤسسات الجيش.

32- رمز النشاط 930213 في السجل التجاري

هذا الرمز في السجل التجاري خاص بكل ما يتعلق بالمراكز التي تعمل في تركيب الشعر المستعار وخاصة للرجال.

تضم جميع المؤسسات التابعة لمراكز التجميل المتخصصة في تركيب الشعر المستعار للرجال.

33- رمز النشاط 511018 في السجل التجاري

هذا الرمز في السجل التجاري يخص جميع المؤسسات والجيش.

ويشمل جميع المؤسسات التي تقدم جميع الخدمات للمؤسسات العسكرية سواء المعدات أو المرافق.

34- رمز النشاط 651914 في السجل التجاري

يشار إلى هذا الرمز رسميًا في السجل التجاري من قبل البنوك التجارية.

ويشمل جميع المؤسسات التي تعمل على استلام كل ما يتعلق بالودائع المالية في المؤسسات التجارية.

35- رمز النشاط 453025 في السجل التجاري

أما هذا الرمز فهو يشير إلى المؤسسات وشركات المقاولات المتخصصة في تركيب شبكات الغاز في المباني.

والتي تشمل جميع أنشطة هذه المؤسسات والشركات والخدمات التي تقدمها ومدى جودتها وسلامتها.

36- رمز النشاط 712908 في السجل التجاري

هذا الرمز خاص بالمنظمات التي تستأجر جميع المعدات والأجهزة المتعلقة بالطاقة الشمسية.

يشمل العمل بيع وتأجير جميع الألواح المتعلقة بهذه الأنشطة سواء كانت ضوئية أو أنظمة طاقة شمسية.

37- رمز النشاط 172110 في السجل التجاري

في السجلات التجارية، ينتمي هذا الرمز إلى جميع المنظمات المشاركة في تصنيع معدات وحواجز الحماية البحرية.

حيث تعمل على توفير كافة جوانب الحماية في الشواطئ والأعمال البحرية.

ويشمل ذلك بيع القوارب والسفن والمنارات وكل ما يتعلق بقوارب النجاة، بالإضافة إلى معدات الإنقاذ سواء بصرية أو غيرها.

38- رمز النشاط 930214 في السجل التجاري

يشير هذا الرمز في السجل التجاري إلى جميع المؤسسات والصالونات التي تقوم بتركيب الشعر المستعار، وخاصة بالنسبة للنساء.

ويشمل كل من يقدم خدمات علاج الشعر التالف وتركيب الشعر المستعار للسيدات، وجميع خدمات التجميل لهؤلاء السيدات.

يتمثل محتوى العمل في المنشآت المتعلقة بتجهيز الأدوات المستعملة في أغراض الحماية بالاماكن القريبة من الشواطئ أو في داخل البحر من الصناعات البلاستيكية والنسيجية، ومنها ستائر الوقاية لحجز الطمي والطين الذي تكون بسبب عمليات الزحف البحري.