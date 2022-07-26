رمز سداد البريد السعودي ،أصبح من الضروري على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يستعملون البريد السعودي القيام بسداد المصروفات الخاصة بخدماتهم البريدية التي توفر إليهم، لهذا نرى مجموعة كبيرة من الناس يجهلون كيفية سداد البريد السعودي وتعتبر مؤسسة البريد السعودي التي تقدم خدمات بريدية ونقدية ودعم للكثير من الأفراد والمؤسسات في المملكة العربية السعودية، وقد لعبت دور كبير في دعم السعودية.

البريد السعودي في المملكة

من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية.

تقدم خدمة نقل في المملكة العربية السعودية للأموال والطرود وغيرها، وتعمل على نقل الطرود الورقية أو غير الورقية من وإلى المملكة العربية السعودية.

لعب البريد السعودي دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد السعودي بنسبة كبيرة جدًا وسهل الأمر على الدولة.

كما عمل على دعم التجارة الإلكترونية التي تعتمد على نقل المنتجات من مكان إلى آخر.

يعمل باستخدام أحدث التقنيات العالمية والمعروفة.

حصل على جائزة أفضل مشروع تم إنجازه عام 2015 م، وهذا المشروع يعمل حتى الوقت الحاضر، وأصبح من أهم الخدمات البريدية العالمية التي تنقل المنتجات بسرعة كبيرة وبنفس الجودة العالمية وبتكاليف منخفضة.

رمز الدفع للبريد السعودي في المملكة

يوجد رمز دفع بالبريد السعودي للدفع البريدي للفواتير، وهو رمز مخصص لدفع الفواتير ودفع جميع الأموال المستحقة عليك.

يمكنك دفع الضريبة عبر البريد السعودي، وكود الدفع المستخدم لدفع الفاتورة هو 021.

يقدم البريد السعودي العديد من الخدمات التي يمكنك استخدامها عبر الإنترنت، وذلك لتوفير الوقت والجهد.

دفع الفواتير في البريد السعودي

للتعرف على خطوات سداد الفواتير عبر الإنترنت من خلال موقع البريد السعودي اتبع الأسطر التالية

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة البريد السعودي بالضغط على الرابط التالي.

ستجد في منتصف الصفحة جملة دفع للبريد الوطني السعودي، ستضغط على الأيقونة.

ثم تقوم بإدخال رمز فاتورة البريد الوطني السعودي.

ثم تقوم بإدخال مجموعة من الأحرف والأرقام التي تسهل عليك دخول الموقع أنك لست روبوتًا.

ثم تقوم بالنقر فوق كلمة search، وسيقوم الموقع بتوجيهك إلى صفحة لبياناتك على الموقع، وستظهر فاتورة الدفع.

ستختار بعد ذلك الدفع، ثم تقوم بالدفع.

دفع واصل من مباشر

نتيجة للتقدم الملحوظ في التكنولوجيا في جميع البنوك والمؤسسات الحكومية، أنشأ مصرف الراجحي قطاع الخدمات لسداد الفاتورة من خلاله، ويمكنك اختيار طريقة الدفع والمدة الزمنية لإتمام عملية السداد.

كما يمكنك استخدام خدمة مباشر لدفع فاتورة البريد السعودي كالتالي

سوف تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب الراجحي مباشرة بالضغط على الرابط التالي. ثم تقوم بالنقر فوق القائمة الرئيسية الموجودة أعلى الصفحة على اليمين. ثم تضغط على أيقونة المدفوعات أو المشتريات على الموقع. ثم تضغط على دفع الفواتير المضافة. ستجد مجموعة من الخيارات اختر فاتورة البريد السعودي. ثم تضغط على كلمة تحرير.

يمكنك بعد ذلك تنشيط بعض الامتيازات، مثل الجدولة المقترحة، عن طريق

اخترت تاريخ التنفيذ ثم اضغط على موافق. ستكون هناك حقول للتواريخ، ستنقر عليها وتكتب تاريخ الدفع. ثم تقوم بالنقر فوق الحد الأعلى لدفع الفاتورة، وة كافة البيانات الموجودة على الموقع، ثم النقر فوق كلمة “موافق”.

دفع واصل من جهاز الصراف الآلي

يقوم عملاء البريد السعودي بالدفع مقابل عدم توقف خدمة البريد السعودي. ويتم ذلك عن طريق الدفع من أي جهاز صراف آلي تابع لبعض البنوك التي تتعامل مع البريد السعودي في المنطقة، وأهمها بنك الراجحي للاستثمار.

ستقوم بإدخال بطاقة الصراف الآلي في ماكينة الصرف الآلي في منطقة إدخال البطاقة.

ثم تقوم بإدخال كلمة المرور الحالية المعروفة للبطاقة من صاحب البطاقة فقط.

ثم تقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية على صفحتك الشخصية في الحساب.

ستظهر عدة خيارات مهمة، اختر إجراء المدفوعات.

سيطلب منك الصراف إدخال رمز الفاتورة، وهو ما نعرفه 021.

ثم ستظهر رسالة تأكيد، ستضغط عليها.

ثم أدخل رقم حسابك في البريد السعودي.

ستظهر بياناتك على صفحة أخرى والمبلغ المستحق الدفع في البريد السعودي.

ستنقر بعد ذلك على كلمة “موافق” أو “نعم” لدفع الفاتورة المستحقة لك مقابل الدفع للبريد السعودي.

يمكنك بعد ذلك طباعة ورقة الدفع لاستخدامها إذا أردت.

رقم فاتورة البريد السعودي

021 هو رقم البريد المخصص للمدفوعات الخاصة، والذي يتم استخدامه من خلال تطبيق مباشر الراجحي، أو من خلال خدمات الصراف الآلي.

حمل تطبيق سداد فواتير الراجحي

يمكنك تحميل برنامج الراجحي من خلال الدخول على جوجل بلاي ثم كتابة كلمة تطبيق الراجحي ثم تحميل التطبيق. أو يمكنك تنزيله مباشرة من.

يستطيع العملاء البريد السعودي التي تعتبر من اشهر المؤسسات في المملكة العربية السعودية القيام بسداد واصل من خلال الماكينة الآلية بشكل مباشر، دون أي جهد معلوم ، وهي من الخدمات التي تقدمها مجموعة كبيرة من البنوك بالأخص بنك الراجحي الذي سوف نشرح طريقة التسديد الخاصة بواصل البريد السعودي.