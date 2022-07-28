رمضان صبحي يتعرض لحادث سير.. اعرف التفاصيل

تعرض رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز والمنتخب المصري، اليوم الخميس، لحادث مروري أدى إلى اصطدام سيارته.

كشف الإعلامي محب عبد الهادي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن تعرض رمضان صبحي لحادث مروري أدى إلى إتلاف سيارته وإصابة اللاعب بجروح طفيفة.

وكتب عبد الهادي في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “حادث مروري لرمضان صبحي، تحطمت سيارته وإصابة طفيفة، ألف أمن، رمضان”.

ولم يكشف محيب عبد الهادي عن أي تفاصيل جديدة بشأن هذه الواقعة.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الزمالك الاثنين المقبل في اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري.

يشار إلى أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة خلف المتصدر الزمالك برصيد 60 نقطة.