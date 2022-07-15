رمضان صبحي يطلب الرحيل عن بيراميدز.. تعرف على وجهته المحتملة

حسم هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز الجدل حول مستقبل رمضان صبحي لاعب الفريق وموقفه من استمراره مع الفريق الموسم المقبل أم لا.

رمضان صبحي يطلب مغادرة الأهرامات

وأكد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، في تصريحات للصحافة، أن رمضان صبحي أراد مغادرة النادي وخوض تجربة الاحتراف الخارجي، مؤكدا أن ناديه لن يعارضها.

وأضاف هاني سعيد في تصريحات صحفية “حتى الآن لم نتلق أي عروض داخلية أو خارجية لرمضان صبحي”، وشدد على عدم وجود مشكلة مع الأهلي.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي …

وربطت تقارير صحفية بين رمضان صبحي والتعاقد مع نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل، حيث أكدت مفاوضات مدربي القلعة البيضاء لضم اللاعب.

نفى مسئولو بيراميدز هذه الأنباء خاصة أن الزمالك لن يتمكن من دفع التعويض المالي الكبير الذي يتقاضاه اللاعب.

وكان رمضان صبحي لديه خبرة احترافية في السابق في إنجلترا، حيث لعب في صفوف الشباب في ستوك سيتي وهيدرسفيلد تاون، قبل أن يعود إلى مصر وينضم إلى نادي بيراميدز بعد رفض عرض من الأهلي.