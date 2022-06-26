رمضان والكرتي يقودان تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

أعلن المدرب اليوناني تاكيس جونياس عن تشكيل الفريق لمباراة الأهلي في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر النسخة القديمة على استاد القاهرة الدولي.

كان التشكيل المختار كالتالي

حارس المرمى شريف إكرامي

خطوط الدفاع علي جبر – أسامة جلال – أحمد فتحي – حسين السيد

خط الوسط عبدالله السعيد – نبيل دونجا – اسلام عيسى – رمضان صبحي – وليد كرتي

خط الهجوم فخر الدين بن يوسف

على مقاعد البدلاء هم

احمد الشناوي – اريك تراوري – احمد توفيق – ابراهيم توري – عبدالله مجدي – احمد سامي – محمود صابر – محمد الجباس – هشام محمد

واستبعد لاعب الوسط محمد صادق ومهاجم جنوب أفريقيا فخري لكاي من قائمة المباريات