رملة علي المستقبل سيشهد ولادة رياضيين رائعين من السعودية

قالت الملاكم البريطاني المحترف الصومالي المولد رملة علي إن السعودية أصبحت دولة تقدمية للغاية. وذلك لأنه يسعى لإشراك المزيد من النساء في مجال الرياضة بأنواعها وتشجيعهن على ذلك.

قال الرملة ذلك في مقابلة مع أفريكان نيوز على هامش المؤتمر الصحفي قبل الحدث الغضب على البحر الأحمر، وقال إنه رأى رياضيات سعوديات شاركن في الأولمبياد في أحداث مختلفة.

وقالت “أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي ستأتي والكثير من الرياضيين العظماء القادمين من هذا البلد”، مشيرة إلى أنه من المهم للغاية أن تقرر الفتيات ممارسة الرياضة في سن مبكرة. سيساعدهم ذلك في الوصول إلى العديد من دروس الحياة وتعلمها والتي سيتعلمونها فقط من خلال الرياضة.

وأضافت “ممارسة الرياضة منذ الصغر ستجعل الفتيات يتعلمن الانضباط ومعنى العمل الجاد والتضحية. بالإضافة إلى أن الرياضة ستجعل الفتيات يتعلمن معنى الفوز وما يعنيه الخسارة وهو أمر مهم للغاية”. تساعدهم في معظم مسارات حياتهم “.

وكانت الرملة قد بادرت بتأسيس مبادرة دعم استقبل خلالها أكثر من 30 ملاكمًا سعوديًا وأجرى مباريات معهم. بهدف رفع الوعي ونشر اللعبة في مجتمع المرأة السعودية.

الملاكمة تشرفت رملة علي بالمشاركة في أول قتال نسائي في المملكة العربية السعودية https//t.co/wM6SxMr2in

– أفريكانيوز 😷 (africanews) 17 أغسطس 2022

رملة علي تصنع التاريخ في المملكة العربية السعودية

رملة علي وخصمها الدومينيكاني، كريستال جارسيا، في طريقهما إلى صناعة التاريخ في المملكة العربية السعودية غدًا، 20 أغسطس، عندما يتواجهان في أول معركة نسائية على الإطلاق في المملكة.

لحظات تاريخية

ستشهد ليلة السبت العديد من اللحظات التاريخية التي ينتظرها الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الملاكمان أنتوني جوشوا وألكسندر آسيك، وأول مباراة ملاكمة احترافية للسيدات على الإطلاق.

وأضافت أن معرفتها بأنها ألهمت ما لا يقل عن 40 امرأة كان إنجازًا كبيرًا في عينيها، وعن استعداداتها لخوض أول معركة نسائية لها، قالت إنها أقامت معسكرًا رائعًا وكانت مستعدة بنسبة 100٪ للقتال وتقديم أداء رائع.

وأضافت أنها وخصمها ممتنون للسعودية لأنها جعلتها واحدة من أوائل الملاكمات اللواتي شاركن في معركة في المملكة، وقالت إنها تأمل في بذل قصارى جهدها.

من هي رملة علي

أصبحت رملة علي، التي انتقلت إلى إنجلترا مع عائلتها من الصومال كلاجئة حرب، بطلة تاريخية في عالم الملاكمة.

في سنواتها الأولى في هذا المجال، فازت بالبطولة الإنجليزية الوطنية للناشئين كملاكم هاوٍ في عام 2015 ثم بطولة النخبة الإنجليزية للملاكمة الوطنية في عام 2016، بالإضافة إلى البطولات البريطانية لعام 2016 وكذلك بطولة أفريقيا 2022 كرة الريشة.

الملاكم البالغ من العمر 32 عامًا هو أيضًا نموذج ومؤسس نادٍ يدعم النساء للمشاركة في الملاكمة من خلال تقديم الدروس والتدريب.