رنا الأبيض توضح اللغط حول حقيقية تأييدها للمثلية الجنسية

كشفت الفنانة السورية رنا الأبيض، عَنّْ صحة التصريحات المنسوبة إليها حول دعمها لظاهرة المثليين، والتي أدلت بها خلال لقاء لها مؤخراً فِيْ برنامج “الإنسان”.

نفت الأبيض التصريح المنسوب إلَّى الله حول دعم المثليين خلال لقائهم فِيْ البرنامج، مشيرة إلَّى أنها قصدت أنه قبل الأزمة السورية لم يكن هناك فهم لهذه الظاهرة من جانبها، لكن بعد الحرب أصبح الأمر مألوفًا، ولكن كشرط تعتبره مرضيًا ويجب معالجته.

كَمْا أشار إلَّى أنه لا دور له فِيْ تنظيم الناس وتقييمهم، ولن تتأثر آرائه الشخصية بهذا الموضوع.

وكتبت رنا الأبيض يا عطية لم أقل إني مع مثليين، قلت إنني قبل الأزمة لم أفهم الوضع، وبعد الأزمة وبعد كل جرائم القتل والجرائم والفظائع التي حدثت، نقبل أي شيء ونقبل بوجوده كحالة مرضية موجودة منذ آلاف السنين.

وأضاف “وظيفتي ليست تنظيم العالم، ولا الشذوذ، ولا رأيي يؤثر بي أو يؤثر على أي شخص آخر، (فكر فِيْ نفسك كَيْفَ تتكَيْفَ)”.

تعليق الأبيض اعتذر للبرنامج عَنّْ عدم شرح وجهة نظره بشكل صحيح، وإبراز حبه الخالص وعاطفته لها، عبر تقرير الاستوري عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث كتب “مع اعتذاري كان علي أن أشرح. المزيد من وجهة نظرك عزيزي القلب رنا الأبيض “.

كَمْا شاركت الأبيض عوض اعتذاره عبر ميزة “الأستوري”.

وجاء تعليق الأبيض فِيْ سياق تقديم عوض للفنانة جيني إسبر فِيْ برنامج “الإنسان”، وسؤالها عَنّْ قضية المثليين، مشيرة إلَّى أن الأبيض تدعم المثليين، ما عرّض الأخير لموجة انتقادات هائلة. من المتابعين.

كَمْا تصدرت الأبيض “الترند” مؤخرًا خلال العرض نفسه، بعد تقليد بعض الفنانين السوريين، مثل السيدة منى واصف، والفنان المتقاعد نورمان أسعد، وكاريس بشار، وحقق الفِيْديو نسبة متابعة عالية بين المشاهدين. الجمهُور السوري .

أعربت النجمان السوريتان أمل عرفة ويامن حجالي، عَنّْ إعجابهما الكبير بموهبة الفنانة رنا الأبيض، بالتقليد والتمثيل الكوميدي.

ونشرت الأبيض، عبر خاصية الأستوري على حسابها على إنستجرام، صورة لحديث بينها وبين الفنانة أمل عرفة ؛ كَمْا وصفتها الأخيرة بـ “الطاقة العالية”، فِيْ إشارة إلَّى ضرورة تواجد الأبيض فِيْ الأعمال الكوميدية، قائلة “رنا أنت عالية الطاقة، ممنوع عمل فنان كوميدي ممنوع، تقتلني فِيْ اللقاء الأخير مع عطية لك. غالي الثمن “.

بينما رد الأبيض على عرفة، مؤكدا أنه يساندها فِيْ أفراحها وأحزانها، قائلا “دخلت قلبك يا عزيزتي أمل. بكلامك الحلو تشعر أنك أخت حقيقية، لكنك فنانة أحبها. أنت “. هِيْ وأنا نحب كل ما تفعله، أنت متفائل جدًا “.