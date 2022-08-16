رنا الحريري تحتفل بعيد ميلاد باسم ياخور.. وتشكر كل لحظة تقضيها بجانبه

احتفلت الكاتبة السورية رنا الحريري بعيد ميلاد زوجها الفنان باسم ياخور من خلال إبراز وجود العديد من الصفات والخصائص الإيجابية التي يتمتع بها زوجها.

Hariri agregó que Yakhour es capaz de contagiar alegría incluso en su dolor y dar consuelo incluso en la fatiga, así como dar seguridad, calidez y ternura a todos, además de describirlo como una fuente de amor para la familia, la familia, los amigos y الأخرين. مجاور.

وتابع “كل كلماتي لا تكفِيْ للتعبير عَنّْ حبي لك ولحياتي. أنا فخور بك، وشكرًا ومقدرًا لكل لحظة تقضيها بجانبك، وكل عام تقف فِيْه نيابة عَنّْك. “

ورفقت الحريري منشورها بصورة جمعتها مع زوجها ياخور.

تدفقت ردود الفعل من جمهُور الثنائي، متمنين له دوام الصحة والعافِيْة والسعادة فِيْ حياته، والحب المستمر لبعضهما البعض، والنجاح فِيْ حياته المهنية بمزيد من التألق والنجاح.

تود الكاتبة السورية أن تنشر بعض الصور لها ولزوجها وابنها الوحيد “روي” على حساباتها على مواقع التواصل، بحماسها للظهُور فِيْ الصور بشكل عفوي وبسيط.

اعتاد جمهُور ياخور والحريري على ما يسمى بـ “قصف الجبهات”، التبادل الكوميدي بين الثنائي، وسط تفاعلات مرحة وتعليقات مشجعة على هذا المحتوى.

لكن فِيْ الآونة الأخيرة تعرضت رنا الحريري لانتقادات واتهمت بتشجيعها على شرب الخمر، نتيجة صورة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على “إنستجرام”، حتى الآن نفت دول أوروبية كثيرة وجود الكحول فِيْ هذا المشروب. ودعوتهم للبحث على جوجل والتحقق من صحة كلماتهم قبل الحكَمْ عليها مسبقا.

دراماتيكي؛ يشارك باسم ياخور فِيْ مسلسل “العربجي” تأليف عثمان جحا، إخراج تامر اسحق، ليظهر بدور “عبده العربجي”، برفقة الفنانة السورية سلوم حداد وطلال مارديني ونجوم آخرين من الدراما السورية. ، وسيرى المسلسل الضوء قريبًا.

مازحت رنا الحريري مع زوجها فور صدور الملصق الدعائي، وعلقت “عزيزتي، كأن قميصك ممزق، جيبه معك لتخييطه”.

حقق ياخور أكثر من نجاح فِيْ الأعمال الدرامية مع “الخط الذهبي”، خاصة فِيْ الجزء الأول من مسلسل “خاتون” الذي عرض لأول مرة عام 2016 والذي أدى فِيْه شخصية “عكاش”، ومسلسل “On a Hot Tin”. الذي عرض عام 2022 ولعب دور “هلال” الحجر.