رنا الحريري تدعم زوجها باسم ياخور مع نجمي الجميل الشهم والطيب

أثنت الكاتبة السورية رنا الحريري على زوجها الفنان باسم ياخور، بعد أن اتهمه بعض المتابعين بدعم الشذوذ بسبب صورة قوس قزح، ووصفته زوجته بـ “النبيل والنبيل”.

ونشرت الحريري، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة جمعتها مع زوجها، باسم ياخور، وظهر الأخير بيده على كتفها، وكانا فِيْ غاية السعادة، وأرفقت الصورة بتعليق فِيْها. وأيد ياخور قائلًا “بنجمتي الجميلة الفارس الطيب والنبيل”.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والمشاهِيْر مع منشور الحريري، مشيدين بعلاقتهما ومتمنيا من الله أن يحافظ على أسرتهم الجميلة، ومنهم الفنانة شكران مرتجى، التي علقت “حفظهم الله وتركهم لبعضهم البعض”، والفنانة. ديما الجندي التي علقت “اهتم بما أنت عليه”.

فِيْما رد باسم على رنا الحريري معبراً عَنّْ حبه لها “بقلوب”.

كَمْا أثيرت التعليقات من قبل المتابعين الذين عبروا عَنّْ إعجابهم بهذا الثنائي، متمنين أن يحفظ الله أهلهم، وعلق أحدهم “ما أجملهم، بارك الله فِيْ بعضهم بعضا، وأعطهم هذه النظرة الجميلة. وعبر آخر عَنّْ شوقه للصور التي تجمعهم، قائلا “نفتقد صورهم معا، واصل محبتهم، حفظ الله بعضنا بعضا”.

وأشاد عدد كبير من المتابعين بعلاقة اسم وارنا، واصفِيْن إياهم بالثنائي الرائع، وأكدوا أنهم مثال للتفاهم المتبادل، إلَّى جانب مشاركة صورهم باستمرار بطريقة ممتعة وممتعة. الطريقة “أحلى ثنائي فِيْ العالم، أحب طريقتهم فِيْ حب بعضهم البعض كثيرًا، والتفاهم والضحك المتبادل”.

من جهته، نشر الفنان باسم ياخور الصورة نفسها عبر وظيفة الستوري على حسابه الرسمي عبر انستجرام.

كان ياخور قد رد بسخرية على اتهامه بدعم الشذوذ الجنسي، مؤكدًا أن قوس قزح ظاهرة طبيعية جميلة، حيث كتب “لقد نشرت هذه الصورة مع قوس قزح كقِصَّة على إنستغرام، وكتبت أن قوس قزح لا يزال من أكثر جميل “. الأشياء الجميلة التي يمكننا رؤيتها، بصراحة دون مبالغة، لمائة الآن، أستاذي، من المعقول تشجيع المثلية الجنسية، مع فكرة أن أقواس قزح هِيْ ظاهرة طبيعية جميلة.

يشار إلَّى أن ياخور سبق أن أبدى رأيه فِيْ المثلية، مؤكدا أنه ضد انتشار هذه الظاهرة فِيْ المجتمع، مستنكرا وجهة نظر الآخرين من أي شخص يرفض المثلية الجنسية، زاعمًا أنها تتعارض مع حقوق الإنسان، على حد قوله. ضعه. انها.

على الصعيد الفني، أعلن الفنان باسم ياخور عَنّْ مشاركته فِيْ مسلسل “العربجي” تأليف عثمان جحا وإخراج تامر إسحاق، حيث قام بنشر الملصق الرسمي لشخصيته فِيْ المسلسل، وسيشارك البطولة معه. الفنانة السورية سلوم حداد وطلال مارديني.