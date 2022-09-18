رنا العضم وحسين فخر الدين يكشفان ملامح “وصايا الصبار” بمشاركة أمل عرفة وعمايري

تحدث منتجو مسلسل “وصايا الصبار” حسين فخر الدين والفنانة رنا الأدهم عَنّْ خصائص العمل الذي يجري تصويره حاليا، وهُو من تأليف فادي حسين وإخراج سمير حسين.

فِيْ مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، اعتبر الأدهم أنها تجربة جديدة وممتعة تستحق أن تعيشها، وتحوي الكثير من الأمل والتفاؤل بأن النتائج ستعتمد على المجهُود الذي بذله فِيْ هذا. الشغل.

وأكدت أنها حاولت تجنب الكثير من الأشياء التي تعرضت لها كفنانة من قبل المنتجين، وسعت إلَّى إيجاد حلول للمشاكل الصغيرة التي تميل إلَّى الحدوث فِيْ كثير من الأعمال.

ولم يبحث عَنّْ دور قيادي لمجرد أنه كان منتجًا، لكنه قدم شخصية تناسبه دون أن يقرر رأس المال مسألة توزيع الأدوار. تشارك كضيف شرف بمحام مرتبط بالعائلة التي تدور الأحداث حولها.

لجزءه؛ قدم المنتج حسين فخر الدين خيار النص وهُو اقتباس لنص عالمي، تمت كتابة القِصَّة والنص واستغرق الوصول إلَّى الفكرة حوالي أربعة أشهر.

وأضاف أن أبرز الصعوبات التي واجهها فريق العمل تمثلت فِيْ الوقت المناسب، حيث أن المشروع كبير والفصول طويلة، حيث يستمر الفصل الواحد 55 دقيقة والمسلسل يتكون من عشرين فصلاً.

يشار إلَّى أن العمل يضم فِيْ قائمة أبطاله أمل عرفة وعبد المنعم عميري وصفا سلطان وفايز قزق وعلاء قاسم وعلي كريم وبشار إسماعيل وغيرهم.

تدور قصته حول عائلتين سوريتين من طبقتين مختلفتين، تنحدر إحداهما من طبقة مضطهدة والأخرى طبقة مؤثرة وذات نفوذ ومال.