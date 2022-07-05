رنا ريشة خسرت 17 كيلو .. وهناك مسافة بيني وبين زوجي فِيْ العمل

كشفت الفنانة السورية رنا ريشة، عَنّْ سمات شخصيتها فِيْ فِيْلم “الأبواب السبعة” للمخرج محمد عبد العزيز، وهُو مسلسل خيال علمي يتناول فرضية السفر عبر الزمن والفرضيات العلمية، ويقدم شيئًا جديدًا ومختلفًا عَنّْ السائد. دراما.

تلعب رنا ريشة دور فتاة مقاتلة تسافر عبر الزمن، لديها هدف تسعى إلَّى تحقيقه، وهِيْ فتاة غريبة الأطوار عانت من صراعات كبيرة منذ بداية عملها.

ولها مفاجآت على مستوى الشخصية التي تظهر خلال مجريات الأحداث، بما فِيْ ذلك المعارك والعاطفة.

وأضاف أن المسلسل كان شديد التحضير بالإضافة إلَّى التدريبات القتالية التي استمرت عدة أشهر، فعَنّْدما قرأت النص شعرت بالحاجة إلَّى التدريب وبدأت قبل وقت طويل من التصوير، كَمْا عملت على خسارة 17 كيلوجرامًا حتى أتمكن من أداء حركات القتال برشاقة. وإبراز الحرف قدر المستطاع كَمْا هُو مكتوب فِيْ النص.

وأشار إلَّى أنه أصيب بكسر فِيْ يده اليسرى أثناء التدريب، لكنه واصل التدريب.

وعَنّْ علاقتها بزوجها المخرج محمد عبد العزيز، صرحت ريشا أن التعامل مع التصوير يختلف عَنّْ التعامل مع الحياة المنزلية والأسرية، فهِيْ لا تعامله إلا كَمْخرج وممثلة، وتشعر بالراحة تجاه هذا الأسلوب فِيْ العلاج. صوت مزدوج.

وأشارت إلَّى أنها أقل نشاطًا، ليس لأن ظروفها صعبة، ولكن لأن الأدوار المعروضة عليها غير كافِيْة ولا تضيفها كَمْمثلة من حيث الأداء، وهُو ما تعتذر عَنّْه.

من ناحية أخرى، أشار إلَّى أن هناك مشكلة من جانب المنتجين والمخرجين الذين غالبًا ما ينأون بأنفسهم عَنّْ أم الممثلة بسبب حرصهم على حياتها الأسرية وهذا خطأ، حيث أن هناك العديد من الوظائف التي تقوم بها. يريد. أن تكون فِيْ الداخل، لكن لا يوجد تعاون من المديرين.