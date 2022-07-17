رنا ريشة هذه أجمل ذكرى فِيْ حياتي.. وأحب الموضة كثيرًا ولكن

وأكدت الفنانة السورية رنا ريشة، أن الاعتذار شيء طيب وإيجابي ويعبر عَنّْ شجاعة الشخص.

وأوضحت ريشا، خلال مقابلة مع العرب اليوم، أن الحياة الأسرية والعائلة سرقوا فنها، لأنها تخصص وقتها لمنزلها وأطفالها، وتحب أن تقضي كل وقتها معهم فِيْ هذا العمر لأن الطفولة لن تتكرر. وعليك أن تستمتع معهم فِيْ كل مراحل حياتهم، فقالت نشعر بالتعب أحيانًا، لكنه تعب جميل، فالأم هِيْ أساس البيت ومن واجبنا أن نكون مع أبنائنا و تأمينهم. احتياجاتك ومتطلباتك “.

وأضافت أنها تعتبر نبرة صوتها العالية من الصفات الصعبة بالنسبة لها والتي تسعى جاهدة للتخلص منها، ولديها العديد من الذكريات الجميلة فِيْ حياتها مثل ذكرى زواجها وذكرى حملها. مع طفلها الأول، بالإضافة إلَّى ذكرى قبوله فِيْ المعهد العالي للفنون المسرحية بعد ثلاث سنوات من المحاولات الفاشلة للتقديم.

أول مخرجة تقف أمام الكاميرا كانت المخرج مروان بركات فِيْ الدراما، بالإضافة إلَّى مشاركتها فِيْ برنامج مع الأطفال بعَنّْوان “Play Wajd” عَنّْدما كانت طالبة فِيْ السنة الرابعة.

وأوضحت أنها تحب الموضة وتتابعها، لكن يمكن للأسرة والأطفال أن يقيدوها قليلاً فِيْ هذا الأمر.