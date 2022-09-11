رنا سماحة تشوّق الجمهُور لفِيْلم “خرجوا ولم يعودوا”.. وتكشف عَنّْ مَوعِد عرضه

اطّلعت الفنانة المصرية، رنا سماحة، على متابعيها لفِيْلمها الجديد “رحلوا ولم يعودوا”، من تأليف وائل يوسف وإخراج أيمن خطاب، مبينة أنه سيعرض فِيْ دور العرض يوم 14 سبتمبر 2022.

ونشرت سماحة، عبر تقرير الستوري، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، الملصق الرسمي للفِيْلم، وأرفقته بتعليق أثار إعجاب الجمهُور قائلة “منذ 9/14 فِيْ البرنامج عرف أحد أين أنا فِيْ الصورة “.

وتداول الجمهُور الملصق الرسمي للفِيْلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عَنّْ إعجابهم العميق به وحماسهم لعرضه ومشاهدته، كَمْا تمنى آخرون التوفِيْق والنجاح للفريق الفني، ومهنئينهم على تحقيقه.

غادروا ولم يعدوا

فِيْلم “خرجوا ولم يعودوا” تدور أحداثه فِيْ إطار كوميدي تشويقي، حيث يستيقظ “حاتم” من نومه ليجد نفسه فِيْ بيت ملعون، ومتزوج من “كاميليا ابنة العمدة خفاجي” ولديها ابن وسط سلسلة من الأحداث الغريبة.

وكشفت رنا سماحة أنها تلعب دور “العراف الإلهِيْ” الملقب بـ “أم حليمة” فِيْ الفِيْلم، وهِيْ ضيفة الشرف فِيْ الأحداث، حيث اعتبرت أن هذه خطوة أولى لها لدخول عالم السينما. يتصرف بالقوة. فِيْ الفترة المقبلة، وسيركز على التمثيل بالإضافة إلَّى الغناء.

بطولة دينا محسن ويزو، حسن شتا، خالد عليش، ياسر الرفاعي، ضياء الميرغني، مصطفى أبو سريع، صلاح عمر، طاهر أبو ليلى محمد علام، رنا سماحة، والمسرحية من تأليف وائل يوسف وإخراج أيمن. خطاب.

رنا سماحة تقدم “حبيب مالي”

يذكر أن الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها بعَنّْوان “حبيب مامي”، من ألحان محمد فخراني، وتأليف أحمد حسن راؤول، وتوزيع جلال فهمي، وتصميم ماهر صلاح.

كَمْا أهدى الكليب الذي قدمه لابنه الأول الذي أسماه “مالك” نجل الملحن سامر أبو طالب، حيث استخدم حقائق حقيقية عَنّْ حمل وولادة نجله وحفل الاحتفال بالأسبوع بحسب الجمارك المصرية.

وكانت سماحة قد استقبلت مولودها الجديد فِيْ 13 ديسمبر 2022، ووثقت الاحتفال بوصولها بالصور ومقاطع الفِيْديو التي وصلت إلَّى غرفتها من المستشفى بعد الولادة.