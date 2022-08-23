كشفت الفنانة المصرية رنا سماحة، وزوجها الفنان والملحن سامر أبو طالب، عَنّْ تفاصيل دخولهما عالم الأعمال، فِيْ مطعم جديد، إضافة إلَّى مهنتهما الرئيسية.

وقالت الثنائي خلال لقائهما مع العرب اليوم، إن هذا المشروع كان حلمًا لها ولزوجها سامر حتى قبل زواجهما، وأن قرارهما بالاستمرار فِيْ هذا المجال يعتمد على نجاح المطعم الأول.

كَمْا تحدثت رنا سماحة عَنّْ أغنيتها الشهِيْرة “حبيب مامي” التي أهدتها لابنها مالك والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وقالت إنها سعيدة لأن كل النساء يثقن بها فِيْ علاقتهن بأطفالهن.

بينما قال سامر أبو طالب إن ولادة نجله “مالك” غيرت حياتهم للأفضل، لكنه لم يرغب فِيْ دخول مجال الفن وأراد أن يكون لاعب كرة قدم.

كشفت رنا سماحة، عَنّْ تفاصيل تعرضها مؤخرًا لحريق فِيْ منزلها، فِيْ المطبخ، وقالت إنها وعائلتها لم يصابوا بأذى.

وأضافت سماحة أنها تستعد حاليًا لأكثر من أغنية ستصدر مؤخرًا، بالإضافة إلَّى تعاونها مع مينا عطا فِيْ دويتو جديد سيصدر قريبًا.

فِيْما قال سامر أبو طالب إنه يتعاون حاليًا مع الفنانة التونسية لطيفة فِيْ العديد من أغانيها، فضلاً عَنّْ مشاركته فِيْ ألحان عمرو دياب وألبوم إليسا الجديد، ويستعد لإصدار أغنية جديدة بصوتها بعَنّْوان “أنا حباد”. “بعد أن تم تأجيله فِيْ أكثر من مناسبة، فِيْ فصل واحد، الشتاء المقبل.