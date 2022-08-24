رهف القحطاني تدخل متجرا سعوديا مع كلبها وتُغضب المتسوقين

أثارت الفاشية السعودية رهف القحطاني جدلًا كبيرًا بين متابعيها بسبب مقطع فِيْديو ظهرت فِيْه أثناء تسوقها داخل متجر فِيْ مدينة الخبر، ووضعت كلبها أمامها فِيْ عربة التسوق.

أثار هذا المشهد غضب مساعدي المحل، الذين انتقدوا دخول رهف بالكلب، مشيرين إلَّى أنه كان من الممكن أن يلوث عربة التسوق وبعض المنتجات، كَمْا هاجموا النجمة نفسها لخرقها القوانين وتنزيل المسؤولين المسؤولية عَنّْها. الذي سمح له بالدخول مع كلبه.

وعليه، أصدر المتجر بيانًا عبر حسابه على تويتر، أعلن فِيْه أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما حدث، وتعقيم فرع محافظة الخبر وعربات التسوق الخاصة به، وأبرز عدم جواز الدخول. . من الحيوانات الأليفة إلَّى فروعها.

كَمْا أبرز رفضه للسلوك الفردي الذي يضر بسمعته، موضحًا رغبته فِيْ إرضاء عملائه.

تفاعل رواد مواقع التواصل كثيرًا مع مقطع الفِيْديو، وكذلك مع بيان المتجر السعودي، إذ رأى أحد المغردين أن “لا يجوز إدخال حيوانات إلَّى المحلات، حتى لا يحدث هذا”. فِيْ الدول الغربية، ورهف القحطاني تتصرف بطريقة غير مسؤولة. يجب القيام بعمل حقيقي “.

كَمْا علق أحد المتابعين “كلب سوبر ماركت منذ متى لدينا ثقافة وضع اللافتات! لا أحد غيرك من قبل “.

دافع عَنّْه أحدهم قائلاً “إذا لم تكن هناك إشارات واضحة تمنع جلب الحيوانات، فأنت مسؤول وليس العملاء. كان من الممكن حل المشكلة بطريقة حضارية. لا تضعوا لافتات للحيوانات الأليفة، ببساطة وبدون دراما “.

وكانت رهف القحطاني قد أغضبت مؤخرًا أنصارها من خلال التباهِيْ بأموالها بطريقة وصفت بأنها استفزازية.

وظهر القحطاني فِيْ فِيْديو نشره على حسابه على السناب شات وهُو يضحك بطريقة غريبة قائلا “لقد حللت أسناني. عَنّْدي نقود حللت شعري. عَنّْدي نقود. حللت وشم الحاجب. “. التي لطالما ضايقناها بثلاثة آلاف ريال وتم حلها مجانا بإعلان “.

وأضاف “الشيء الثاني أنني أرتدي ملابس بالنقود. أول ما أملكه هُو المال، عَنّْدما تقول إنك تعرف كَيْفَ تستخدم نفسك … لقد عرفت كَيْفَ أستخدمها لفترة طويلة، ولكن لم يكن لدي. ” مال. ليس لدي طفرة “.

وتابع “المال كان يذهب للالتزامات. أخذته الخادمة اللعينة، أخذت نصف راتبي، وأخذت ألفِيْ ريال، ولدي أربعة. فماذا أفعل بالألفِيْ، والبنزين، ونفقات المعيشة”. البيت والطعام “. وشرب وكهرباء وماء والله .. المال يصلح كل شيء “.

وختم بقوله “قمت بتركيب الرموش التي نلبسها مقابل 600 ريال .. مال .. ونظارات بالمال شيء طبيعي يا بنات المنظر أنا بالمال كل شئ .. ماذا نفعل .. هذا .. الصراحة تقبل ذلك، فأنا من أول من أحبهم فِيْ الملابس، فِيْ الموضة، لكن لا يوجد مال “.