وتحدثت السعودية الشهِيْرة رهف القحطاني عَنّْ المقطع الذي وصلها خلال رحلتها إلَّى جزر المالديف مع مواطنها مروج الرحيلي، والذي تسبب فِيْ تغريمهما من قبل هِيْئة إعلام المملكة.

وكشفت القحطاني، فِيْ بث مباشر على تيك توك، لأول مرة، عَنّْ بعض تفاصيل رحلتها المثيرة للجدل، مؤكدة أن سبب اختيارها مروج الرحيلي للسفر معها هُو قلة إرادة أفراد عائلتها. لتظهر معها. على Snapchat، لذلك قرر إحضار شخص آخر.

قال القحطاني إنه أراد إنشاء محتوى لها ثم قرر السفر، لذلك اختار مروج الرحيلي للظهُور معًا على Snapchat لتصوير مذكراته.

وأكد أن هدفه بالكامل كان إنشاء محتوى للمعجبين ؛ الأمر الذي دفعها إلَّى الاستيقاظ مبكرًا من الساعة 8 إلَّى الساعة 12، أثناء وجودها فِيْ جزر المالديف، لتوثيق الرحلة مع مروج.

وأوضحت القحطاني أنها لا تعرف سبب الإساءة إليها بعد تداول المقطع، والتي عوقبت هِيْ ومروج الرحيلي من أجلها، رغم أنها لم تكن تنوي الإساءة، بحسب تصريحاتها.

كانت الفاشية السعودية، مروجة الرحيلي، قد علقت على الأزمة التي تسببت بها مع صديقتها، أثناء تواجدهما فِيْ جزر المالديف، مما أدى إلَّى معاقبتهم بغرامات مالية.

وظهرت الرحيلي فِيْ مقطع فِيْديو جديد لتصحيح الأمور، مؤكدة أنها لا علاقة لها بهذا الكليب، وأنه لم يأت من حساباتها.

قال الرحيلي فِيْ مقطع الفِيْديو الذي شاركه على حسابه على سناب شات “أكثر ما يؤلمني هُو أنهم آذوني فِيْما حدث، فِيْ الأشياء التي تحدثوا عَنّْها، المقطع الذي كان من المفترض أن يكون مسيئًا. ولكن المجد لله ينتشر الخير والشر يسود “.

وتابع “أعود وأقول للمليون مرة الله يكفِيْني ونعم الوكيل لكل من يؤذيني ربي دائما معي ودائما اسال ربي الله يحميني ويبقيني “. ابقيني بعيدًا عَنّْ كل الأشرار، لذا لا تدع أي شيء يؤثر عليك أو يزعجك، وأي ضربة لا تقتلك تجعلك أقوى “.

من جانبها تجاهلت رهف القحطاني اتهامات الرحيلي بتورطها فِيْ قضية رحلة جزر المالديف ولم تتأثر بنفِيْ صديقتها.

أثارت النجمان السعوديتان جدلًا وموجة من الانتقادات والغضب فِيْ جزر المالديف ؛ لمقطع تضمن ما اعتبره كثيرون إهانة للبلدين، بالإضافة إلَّى السلوك الجريء والصور والمقاطع التي ظهرت خلال تلك الرحلة والتي أغضبت الكثير من السعوديين.

فرضت الهِيْئة العامة للإعلام المرئي والمسموع فِيْ المملكة العربية السعودية غرامة قدرها 400 ألف ريال سعودي، أو ما يقرب من (106 ألف دولار أمريكي)، على النجمتين رهف القحطاني ومروج الرحيلي، بتهمة إهانة المالديف.