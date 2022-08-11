رهف القحطاني تكشف سبب غضب والدها منها خلال بث مباشر مع مطلق السلطان

كشفت شبكة التواصل الاجتماعي السعودية الفاشية الشهِيْرة رهف القحطاني، سبب رد فعل والده الغاضب، خلال بث مباشر مع السعودي الشهِيْر مطلق السلطان.

فتح والد رهف باب غرفتها وألقى عليها باللوم، ثم أغلق الباب بقوة وغضب، خلال بث مباشر مع مطلق السلطان.

وقالت القحطاني إن سبب غضب والدها منها “اكتشافه أنها كانت تتحدث إلَّى شاب عبر البث وهُو فِيْ المنزل”.

وأضاف فِيْ مقطع فِيْديو شاركه على حسابه على Snapchat “فِيْ الأساس، أشاهد القليل من Tik Tok من قبل ووالداي منزعجون، وما إلَّى ذلك. والدها مستاء لأنه يريدها أن تجلس معه. أول شيء هُو أنه لا أحد يتحدث عَنّْ علاقتي بوالدي على الإطلاق، ولا يحق لأحد التحدث عَنّْ عدلي لوالدي وأمي وعائلتي بأكَمْلها “.

وتابع والديّ مستاءان لأنهما يستضيفان صبيًا، لكنه يقول لماذا تحدثت معه أمامي، لكنه يقول لماذا يتحدث معك هكذا، فتضايق والداي وأموالهما أتيت لأجلس معه وأترك ​​الدنيا له “.

وقالت “أرفض عروض الزواج لأتمكن من الجلوس مع والدي والعيش معه، لكنه كان مستاء لأنه قال لماذا تحدث معك بهذه الطريقة، كلمات حلوة، لأنه كان بالخارج ويستمع إلَّى البث.” لذلك كان منزعجًا مني وأرضاه، ووالداي يعلمان أنه يفتح بثًا، لكنه يشعر بالغيرة مني “.

وأضاف “هناك من تفتح الإرسال وزوجها معها .. زوجها يغار منها .. هذا طبيعي .. مرة لا يحق لأحد الحديث عَنّْ علاقتي بوالدي ولا عدالة”. فِيْه. تركت له الدنيا .. “

فِيْ سياق آخر ؛ قطعت رهف القحطاني صمتها مؤخرا، معلّقة على انتقادات لظهُورها الأخير، حيث ظهرت بفستان باهظ الثمن وحقيبة خلال رحلتها إلَّى شرم الشيخ.

وأوضحت رهف أن “النقد على مظهرها لا يهمها، لأنها أعجبت بظهُورها فِيْ الفستان، كَمْا اشترته برغبتها الخاصة وهُو يناسب مقاسها دون الحاجة إلَّى إجراء أي تعديلات”.

وقالت القحطاني إنها “أول امرأة فِيْ الخليج ترتديه”.

ونشرت صورة تظهر الشكل الأصلي للفستان قبل تغييره بـ “البطانة”، كَمْا نشرت مقطع فِيْديو لظهُورها بالفستان مما أثار الجدل بين متابعيها.

وقالت القحطاني فِيْ وقت سابق إن “معجبيها أعجبوا بالفستان”، مؤكدة أنه من “غوتشي”.

ووجد موقع “غوتشي” سعر الفستان 38850 ريالاً سعودياً (أي أكثر من 10 آلاف دولار)، فِيْما بلغ سعر الحقيبة 108 آلاف ريال (29160 دولاراً).