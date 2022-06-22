رواء سكني sakani.sa باقات سكنية جديدة بدعم يصل إلى 100 ألف ريال من صندوق التنمية العقارية

Rawaa Residential sakani.sa هو أحد المشاريع الجديدة التي أطلقتها الشركة الوطنية للإسكان التابعة لوزارة الإسكان السعودية. وفرت الشركة العديد من الوحدات السكنية للعديد من الطبقات الاجتماعية. واليوم أطلقت الوزارة حزم إسكان جديدة ومتميزة لفائدة المواطنين الراغبين بالعيش أو التملك أو غير ذلك. وفق عدد من المعايير والعديد من المزايا للمسجلين في عقود التمويل.

Rawaa Residential sakani.sa باقات إسكان جديد بدعم يصل إلى 100،000 ريال من صندوق التنمية العقارية

أعلنت وزارة الإسكان ، اليوم ، عن عدة حزم سكنية مهمة للمواطنين الراغبين في التسجيل والحصول على عقود تمويل مع الوزارة. وأعلن الوزير عن إطلاق خمس باقات سكنية مهمة في المملكة ، وفق رغبة العديد من المواطنين في الحصول على دعم إسكاني ، والشكاوى المقدمة للحصول على امتيازات خاصة بالسكن في المملكة.

باقات الإسكان التي تقدمها وزارة الإسكان اليوم

باقة إيجارية للراغبين بتأجير مساكن في مشاريع الشركة الوطنية للإسكان.

حزمة الأثاث ، والتي يتم فيها الحصول على مبالغ مالية كمنحة أثاث للمقاولين.

حزمة البناء الذاتي ، وفيها يتم بناء المنزل لمن يتقدم بطلب للحصول على أرض سكنية.

حزمة تجديد السكن للمتقدمين للوزارة لتجديد المنزل.

يتم دعم المشاريع الإسكانية بصرف مبالغ تصل إلى 100،000 ريال كدعم غير قابل للاسترداد يتم الحصول عليه عند عقد التمويل.

روى السكني sakani.sa

من المشاريع الكبيرة التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للإسكان ، والتي كانت من أكبر المشاريع الإسكانية ، وسمح بالتسجيل للعديد من المجموعات ، والحزم الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان تسمح بالحجز في هذه المشاريع المتميزة. إطلاق:

دشن معالي الوزير مشروعي # روعة بضاحية # الغوان السكنية بالرياض و # مليلة بمحافظة # جدة. تطوير شركة الإسكان الوطنيةSaudiNHC

أن نوفر للمستفيدين 2000 وحدة سكنية مختلفة

كيفية الحجز في المشاريع السكنية