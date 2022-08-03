روائع المكتبات بكم الدخول 1444 ، قد أثار الهام الكثير من الافراد ممن يقيمون داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على روائع المكتبات بكم الدخول 1444 ، و تعتبر من أهم المراكز الترفيهية والتسويقية المتكاملة في المملكة السعودية إلى أنشطته التعليمية لتنمية المهارات الإبداعية للأطفال، تابعوا معنا للتعرف على سعر تذكرة الدخول، العمل ساعات من روائع المكتبات، وأهم الأنشطة الترفيهية التي تقدم للزوار.

روائع مكتبات جدة

تعد روائع المكتبات من بين الأماكن الترفيهية التي يفضل الكثير من الناس زيارتها في المملكة. حيث أنها واجهة سياحية وترفيهية مميزة. تقع روائع المكتبة في شارع الأمير سلطان في جدة، ويذهب آلاف الزوار إلى هناك للاستمتاع بالألعاب المائية والحفلات الترفيهية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

روائع المكتبات عليك دخول 1444

تذكرة دخول مكتبات روائع 100 ريال سعودي للأطفال فوق سن 3 سنوات. بالنسبة للأطفال دون سن 3 سنوات ؛ تذكرة دخولهم 7 ريال سعودي. المرافق يدفع 20 ريال سعودي للدخول مع الطفل.

أنشطة ترفيهية في روائع المكتبات بجدة

يوجد ضمن روائع المكتبات بجدة مجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية، من أهمها ما يلي

تقدم روائع المكتبات مجموعة من الأنشطة المهارية للأطفال دون سن 14 عامًا. ومن أهمها الحرف والمهارات المتعلقة بالتلوين وصنع الصابون وأعمال الرمل والنجارة والطب وغيرها من الأعمال الماهرة.

توجد منطقة لعب للأطفال دون سن 3 سنوات، وتحتوي هذه المنطقة على أراجيح وألعاب طهاة وكرات مطاطية وألعاب أخرى. يوجد أيضًا مكان للجلوس بجوار تلك المنطقة لمشاهدة الطفل من الزجاج الخارجي.

تحتوي روائع المكتبات على منطقة رماية لتعليم الأطفال مهارة الرماية داخل حقل كبير.

يمكن الاستمتاع بوجبات لذيذة داخل أفضل المطاعم والمقاهي الموجودة في الطابق الثالث من روائع المكتبات. تقدم هذه المطاعم أيضًا مجموعة من المشروبات والحلويات الخاصة.

يوجد قسم احتفالي داخل المكان مخصص للاحتفال بأعياد الميلاد، ومجموعة من الألعاب الخاصة للأطفال والتي يمكنهم الاستمتاع بها لمدة ساعتين ونصف الساعة.

يمكن للمرافقين الاستمتاع بالتسوق داخل المحلات التجارية العالمية ؛ حيث يمكنك شراء الزينة والأدوات المنزلية والأواني وغيرها من المنتجات.

يمكن للزوار شراء اللوازم المدرسية والمكتبية من متجر القرطاسية الموجود في الطابق الأرضي.

روائع مكتبة جدة

يمكنك زيارة روائع المكتبات بجدة طوال أيام الأسبوع في أوقات العمل المحددة لكل قسم وهي كالتالي

قسم الهدايا والاكسسوارات المنزلية من الساعة 430 مساءً حتى 900 مساءً ما عدا يومي الخميس والجمعة من 430 مساءً حتى 1015 مساءً.

مركز تنمية المهارات من الساعة 430 عصراً حتى 900 مساءً ما عدا يومي الخميس والجمعة من 430 مساءً حتى 1015 مساءً.

الحديقة المائية يمكن زيارة المنتزه المائي يومي الخميس والجمعة من الساعة 430 مساءً وحتى 1015 مساءً، ويوم السبت من الساعة 430 مساءً حتى 1000 مساءً.

روائع المكتبات بجدة

يمكنك التواصل مع إدارة روائع المكتبات بجدة على الرقم +966126827730 للاستعلام عن أسعار الدخول أو ساعات العمل أو الأنشطة المتاحة للأطفال والكبار، أو الدخول إلى الموقع الرسمي لروائع المكتبات “”.

كيفية الحجز في روائع المكتبات بجدة

يوجد مكان للحفلات، ويمكن الحجز في روائع المكتبات بجدة بالاتصال على +9661126827730، أو زيارة المكان للحجز قبل فترة طويلة من حفلة عيد الميلاد.

فروع من روائع المكتبات

يوجد عدد من روائع المكتبات في المملكة العربية السعودية، وهي

جدة شارع الأمير سلطان بجوار مستشفى غسان نجيب فرعون حي الزهراء.

الرياض روائع المكتبات شارع العليا حي الغدير.

الخبر بوابة رقم 7 مجمع أمواج بجوار ايكيا الخبر.

موقع روائع المكتبات بجدة

تقع مكتبات روائع جدة على طريق الأمير سلطان، الزهراء، جدة، المملكة العربية السعودية. يمكن الاطلاع على موقع مكتبات روائع جدة بدقة “”.

رابط إلى روائع مكتبات جدة على الإنترنت Rawae.com

يمكنك الدخول إلى موقع روائع المكتبات بجدة على الإنترنت من خلال زيارة الرابط لشراء المنتجات ومعرفة كل المعلومات المتعلقة بالمكان.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على روائع المكتبات بكم الدخول 1444 ، رابط إلى روائع مكتبات جدة على الإنترنت ، و موقع روائع المكتبات بجدة ، و فروع من روائع المكتبات ، و