رواتب المتقاعدين 1443 شهر شوال بالمملكة وفق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تاريخ الصرف رواتب المتقاعدين 1443 دفع شوال راتب تقاعد يونيه 2022 سيتم الصرف بإذن الله الأحد المقبل الموافق 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م حسب الموعد الدوري لصرف رواتب المتقاعدين وحسب ما أقرته. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية في المملكة وكذلك العسكريين المحالين للتقاعد ، وكذلك صرف مستحقات شهرية للمستحقين من أسرة المتقاعدين ، وفق آخر التطورات في أنظمة التقاعد بالمملكة ، و فيما يلي كيف الاستعلام عن رواتب المتقاعدين الكترونيا.



رابط الاستفسار عن راتب المتقاعدين لشهر حزيران 2022 في السعودية

بالإضافة إلى ما سبق للمتقاعدين المستفيدين من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الراغبين في الاستفسار عن موعد الهبوط راتب شوال 1443 اتبع الخطوات المذكورة أدناه:

أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى موقع مزايا التقاعد عبر رابط خدمات التقاعد الإلكترونية في المملكة.

أدخل أيضًا رقم هوية المتقاعد ورمز التحقق في الحقول الخاصة بهما.

أيضًا ، قم بملء جميع المعلومات المطلوبة والتحقق منها بشكل صحيح.

أخيرًا ، انقر فوق الرمز سؤال ستظهر جميع معلوماتك على الشاشة راتب المتقاعدين عن شهر شوال 1443.

أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد 2022

في سياق ذي صلة ، المؤسسة العامة للتقاعد من خلال تحديث استراتيجية 2022 التي تهدف إلى تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمشتركين ، لتحسين أنظمة المعاشات التقاعدية وإدارة المخاطر ، من خلال إطلاق عدد من البرامج الهادفة إلى تحسين مستويات الخدمة للمستفيدين وتوفير الحياة الكريمة لهم ، مثل:

برنامج مزايا.

ايضا برنامج الخبرة .

. مثل هذا برنامج الإسكان.

كما تقدم المملكة العديد من الخدمات حسب التوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده ، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ، لتقليص الأعمال الورقية والتوجيه لرقمنة النظام تم إطلاق الخدمات الإلكترونية من خلالها يستطيع المواطن السعودي التعامل مع المؤسسة دون الحاجة لزيارة مقر المؤسسة.

ابرز اهداف ومهام الهيئة العامة للتقاعد في السعودية 2022 م

ختاماً المؤسسة العامة للتقاعد وهي مسؤولة في المملكة عن تنفيذ كافة أنظمة التقاعد المدني والعسكري في المملكة ، بالإضافة إلى نظام مد الحماية التأمينية ، ونظام تبادل المنافع ، وكذلك تنظيم بعض أعمال التقاعد الموكلة إليها. مجلس الوزراء السعودي هيئة التقاعد ، كما تدير صناديق الادخار للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وفق ما يقرره نظام التقاعد. من أهم أهداف المؤسسة العامة للتقاعد الريادة والاستدامة في مجال الحماية التأمينية ، وطمأنة العملاء ، إلى جانب الأهداف الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 ، والمتمثلة في: