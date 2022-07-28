رواتب المدارس الأهلية للمعلمين والمعلمات وطريقة التسجيل فِيْ دعم المعلمين

رواتب المدارس الخاصة للمعلمين والمعلمات الذين يعتمدون على الأحكام التي أقرها نظام العمل السعودي بعد تطوره مؤخرًا، بعد أن كان هناك العديد من المعلمين فِيْ المملكة سواء من أبناء المملكة أو معلمين من دول أخرى يعانون من ذلك. من قلة الرواتب المستحقة لهم، مقابل الجهد المبذول فِيْ تعليم الطلاب والطالبات، وهُو ما يختلف عن المعلمين العاملين فِيْ المدارس الحكومية بالمملكة، ولهذا أطلقت السلطات السَعُودِيْة برنامجًا لدعم الأجور. للمدارس الخاصة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها فِيْ المملكة، وقد يختلف معلمو المدارس الحكومية عن معلمي المدارس الخاصة، لأن المعلمين فِيْ المدارس الحكومية يعملون على سلم رواتب المعلمين المعتمد من قبل نظام الخدمة المدنية فِيْ المملكة المتحدة

ويوجد أيضًا نظام القطاع الخاص، الذي يعمل بموجبه المعلمون فِيْ المدارس الخاصة، وهذا يؤدي إلى اختلافات كبيرة وواضحة فِيْ الرواتب بين معلمي المدارس الحكومية ومعلمي المدارس الخاصة، ومن المتوقع أن تغير الدولة أجور العاملين فِيْ المدارس الخاصة. المدارس بحيث لا يقل راتب المعلم عن الحد الأدنى للأجور. بدل القطاع الخاص 4،000 ريال سعودي للعاملين فِيْ جميع مجالات القطاع الخاص فِيْ المملكة. كانت الرواتب فِيْ السابق تتراوح بين 1500 و 2000 ريال.

دعم رواتب المدارس الخاصة

تعمل الحكومة السَعُودِيْة مع جميع الوزارات التي تعمل فِيْها على توفِيْر المناخ المناسب فِيْ مختلف قطاعات المملكة، بما فِيْ ذلك قطاع التعليم الذي يحظى بأولوية عالية لوضع المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ مصاف الدول المتقدمة فِيْ العديد من المجالات. . تحقيقها قبل المَوعِد المحدد، ومن هذا المنطلق قام صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم رواتب المدارس الخاصة فِيْ المملكة لترقية المعلمين بشكل خاص والقطاع الخاص بشكل عام، وذلك لتحسين رواتب المعلمين فِيْ المدارس الخاصة من أجل الالتقاء مع المعلمين الملحقين بوزارة التربية والتعليم، ويساهم هذا الصندوق بنسبة 50٪ من الراتب لمدة خمس سنوات، وهذا البرنامج الذي يقدمه صندوق التنمية يحفز معلمي المدارس الخاصة على الالتزام بالتنفِيْذ. برامج السعودة للتوظيف وأيضاً للمواطنين السعوديين الباحثين عن عمل للالتحاق بفرص عمل فِيْ القطاع الخاص.

كيفِيْة التسجيل فِيْ إعانة رواتب المعلمين

برعاية مباشرة من وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السَعُودِيْة، أطلق صندوق التنمية البشرية برنامجًا لدعم رواتب المعلمين والمعلمات فِيْ المدارس الخاصة لجعلها أكثر واقعية وتقليص فجوة الأجور بين المعلمين والمعلمات فِيْ القطاع الخاص. المدارس الخاصة. من المدارس الحكومية التابعة للدولة، ولمعلمي المدارس الخاصة للحصول على الدعم المقدم من هذا الصندوق، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية