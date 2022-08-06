رواتب المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية 1444 مع البدلات ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يعملون داخل المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية ، وهو معلوم بتقديمهرواتب شهرية جيدة لموظفيه ، مما دفع ببعض الأشخاص بالبحث للتعرف على قيمة هذه الرواتب التي يتلقاها موظفو المعهد داخل المملكة السعودية ، تابعوا معنا .

المعهد الفني السعودي للسكك الحديدية

تأسس المعهد التقني السعودي للسكك الحديدية عام 2012، وهو معهد تابع لمشاريع السكك الحديدية السعودية. تم إنشاء المعهد بموجب اتفاقية تقضي بإنشاء معهد متخصص في السكك الحديدية. كما تقدم السكك الحديدية العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال لتخريج الكوادر العاملة في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية.

رواتب المعهد الفني السعودي للسكك الحديدية

تختلف الرواتب المالية التي يمنحها المعهد السعودي لموظفيه حسب درجاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم التعليمية. في النقاط التالية سوف نتعرف على معلومات راتب المعهد التقني السعودي في المملكة العربية السعودية

راتب المعهد خلال أول سنة تدريب 2000 ريال سعودي.

راتب التدريب بعد السنة الأولى 3000 ريال سعودي.

راتب المتدربين في المعهد ضمن البرنامج لمدة عام 4000 ريال سعودي.

الحد الأدنى للراتب في بداية العمل 2000 ريال سعودي.

الحد الأقصى للراتب بعد التوظيف هو 47،000 ريال سعودي.

متوسط ​​رواتب العاملين من حملة الماجستير 26900 ريال سعودي.

متوسط ​​رواتب العاملين من حملة الدبلوم العالي 10،900 ريال سعودي.

متوسط ​​رواتب العاملين الحاصلين على بكالوريوس 15400 ريال سعودي.

متوسط ​​رواتب الموظفات بعد التدريب 7300 ريال سعودي.

شروط التسجيل في المعهد الفني للسكك الحديدية السعودية

أعلن المعهد التقني السعودي “الصرب” عن شروط الالتحاق ببرنامج التدريب الدراسي المؤدي للتوظيف في الشركة السعودية للخطوط الحديدية، وهذه الشروط هي كالتالي

أن يكون المتقدم أو المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم من القسم العلمي بالثانوية.

أن يكون المتقدم أو المتقدم حاصلاً على تقدير لا يقل عن 80٪ في الثانوية العامة.

اجتياز اختبار القدرات العامة بدرجة لا تقل عن 70٪.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 23 سنة.

اجتياز المقابلة الشخصية في المعهد.

دراسة منتظمة طوال فترة التدريب النظري والعملي.

المستندات المطلوبة للتسجيل في معهد السكك الحديدية

يتطلب الالتحاق بالمعهد الفني للسكك الحديدية السعودية تقديم المستندات التالية بعد استيفاء الشروط المطلوبة للتسجيل

بطاقة الرقم القومي مع صورة منها.

نسخة من نتيجة اختبار القدرات العامة.

أصل شهادة الثانوية العامة مع صورة منه.

كيفية التسجيل في المعهد الفني للسكك الحديدية السعودية

بعد التعرف على شروط التسجيل، يمكن للأفراد التسجيل في المعهد الفني للسكك الحديدية السعودية باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لـ “Swarm Institute”.

اختر نوع التخصص.

املأ جميع البيانات مثل الاسم الكامل ونوع المتدرب ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

أدخل معلومات الاتصال الرسمية (البريد الإلكتروني، رقم الهاتف المحمول).

انقر فوق التسجيل.

سيتم إرسال رسالة تأكيد التسجيل إلى رقم الهاتف المحمول.

تقديم المستندات المطلوبة بعد القبول في المعهد.

مواعيد التسجيل في معهد سارب للسكك الحديدية

يتم التسجيل في معهد السكك الحديدية في تواريخ محددة سيتم الإعلان عنها قبل فتح التطبيق. في هذا العام 2022 م، فُتح باب التقديم يوم الأحد 23 يناير، وأغلق التطبيق يوم السبت 5 فبراير. أما بالنسبة للتدريب في المعهد، فقد بدأ يوم الأحد 3 أبريل من نفس العام.

مزايا التدريب في معهد سرب سكة حديد

يتمتع الأفراد الملتحقون بالمعهد السعودي للسكك الحديدية بالمزايا التالية

التوظيف المباشر في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” بعد انتهاء التدريب.

سيحصل المتدرب على مكافأة شهرية قدرها 2000 ريال سعودي في السنة الأولى من التدريب.

سيحصل المتدرب على مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال سعودي في السنة الثانية من التدريب.

احصل على تأمين صحي.

استفد من إجازة ثانوية مدفوعة الأجر.

إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي.

طرق التواصل مع معهد سرب للسكك الحديدية

إذا كنت ترغب في الاتصال بالمعهد الفني للسكك الحديدية السعودية، يمكنك اتباع إحدى الوسائل التالية

اتصل 966163269779.

رسالة الكترونية .

التواصل مع المعهد عبر حساب تويتر “”.

وفي الختام تحدثنا عبر السابق حول رواتب المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية 1444 مع البدلات ، لكل من الطلاب والطالبات الذي يندرجون تحت برامج التدريب داخل المعهد ، وبعد توظيفهم في الشركة السعودية للخطوط الحديدية .