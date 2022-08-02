رواج كبير للعسل التركي فِيْ السوق الأمريكية

ارتفعت عائدات تركيا من صادرات عسل النحل بنسبة 75٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلَّى 23.8 مليون دولار.

جاء ذلك، وفق ما أورده الموقع الإخباري الرسمي “تي آر تي هابر”، الثلاثاء، نقلاً عَنّْ نائب رئيس مجلس المصدرين الأتراك، فكرت كيلجي.

حققت صادرات تركيا من المنسوجات والمواد الخام 6.8 مليار دولار فِيْ الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وقال كليجي “حققت الدولة صادرات فِيْ القطاع بقيمة 1.22 مليار دولار فِيْ يونيو الماضي”.

وأشار إلَّى أن “القطاع سجل نمواً وزخماً كبيرين، وإن كانت المشاكل فِيْ بعض الأحيان تتعلق بأمن المواد الخام وتقلبات الأسعار وتقلبات الأسواق قد تؤثر سلباً على المصدرين”.

عسل النحل

وبحسب البيانات التي جمعها اتحاد المصدرين الأتراك، حول عائدات البلاد من العسل خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بلغت كَمْية العسل المُصدَّر خلال الفترة المذكورة 8،892 طنًا، ووصلت هذه الكَمْيات إلَّى أسواق 46 دولة حول العالم. .

وحققت صادرات العسل خلال النصف الأول من العام الحالي زيادة بنسبة 134 فِيْ المائة فِيْ الكَمْية و 75 فِيْ المائة فِيْ الإيرادات.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستوردة للعسل التركي بـ 7 ملايين و 904 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ 3 ملايين و 640 ألف دولار، ثم إسبانيا بـ 3 ملايين و 378 ألف دولار.

الصادرات التركية عام 2022

يشار إلَّى أن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار العام الماضي، بنسبة نمو 32.9 فِيْ المائة، مقارنة بعام 2022.

وانخفض عجز التجارة الخارجية خلال عام 2022 بنسبة 7.8 فِيْ المائة مقارنة بعام 2022 ليصل إلَّى 45.9 مليار دولار.