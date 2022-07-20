رواد أعمال.. أسترا تك الإماراتية تجمع تمويلا بـ500 مليون دولار لإطلاق منصة جديدة

أعلنت شركة Astra Tech، شركة الاستثمار والتطوير التكنولوجي فِيْ الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها جمعت 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم إماراتي) فِيْ جولة تمويل من مستثمرين استراتيجيين لم يكشف عَنّْهم.

وقالت الشركة فِيْ بيان حصلت عليه العرب اليوم الإخبارية إنها ستستخدم التمويل فِيْ جهُودها لإطلاق منصة جديدة تهدف إلَّى توفِيْر تواصل سهل بين الشركات والموردين والعملاء.

وأضافت أن المنصة صممت للمستهلكين على وجه الخصوص من أجل معالجة المشكلات الفنية للمنصات التي نتجت عَنّْ حاجة المستخدمين للتعامل مع عدد كبير من المنصات لتلبية احتياجاتهم اليومية، لذا فهِيْ تهدف إلَّى تبسيط الطريقة التي يتم بها التعامل مع المنصات. يتواصل الأفراد ويتسوقون ويدفعون ويتعاملون بشكل يومي.

وقال عبد الله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفِيْذي للشركة “نرى فرصة كبيرة لشركة أسترا لقيادة الابتكار فِيْ هذا المجال. هدفنا هُو إعادة توظيف منصاتنا المعروفة، لإنشاء ما نسميه النظام الأساسي الفائق، وهُو ما يعَنّْي نظامًا بيئيًا تكنولوجيًا مترَابِطًْا لا مثيل له فِيْ التجارة الرقمية والاتصالات. يمكن أن يحدث ثورة فِيْ أسلوب حياة الناس ويقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لإكَمْال المهام اليومية “.

وأضاف أن الشركة تقوم بعمليات استحواذ استراتيجية “مع بعض المنصات الواعدة ذات الاستخدام والربحية المتزايدين، والتي تركز بشكل كبير على تجربة المستخدم، حيث سيتم دمج هذه الأصول قريبًا فِيْ نظامنا البيئي التكنولوجي، مما يساهم فِيْ إطلاق المزيد من الإمكانات”.