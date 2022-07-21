رواد عليو لا أتذكر تاريخ زواجي أو طلاقي.. وأخاف من الصراصير والدجاج

أجابت الفنانة السورية رواد عليو، فِيْ حوار قصير مع العرب اليوم، على سلسلة من الأسئلة الشخصية بشكل عفوي وسريع.

وقال روراد إن أخطر شخص فِيْ الحياة هُو الكاذب، مضيفا أنه لا يندم على أخطائه ؛ لأن كل شيء له نتائج إيجابية وسلبية، حتى لو كان صعبًا، كل شيء يعتبر درسًا فِيْ طريقه وطريقته، ولا يعتبر بالضرورة خطأ يندم عليه.

ورأت الفنانة السورية أن كلمة “آسف” جميلة ومحببة، وتجعل الشخص حقيقيًا أمام الآخرين، ولا مانع من الاعتذار لمن أخطأ فِيْ حقها.

وكشفت الفنانة السورية خلال اللقاء أنها تعاني من رهاب وخوف شديد من الأماكن المرتفعة، بالإضافة إلَّى خوفها من بعض الحيوانات والحشرات مثل الصراصير والدجاج.

أما عَنّْ الموضة فهِيْ من الفنانات التي ترتدي ما يناسبها ويشعرها بالراحة، فهِيْ ترتدي ما يبدو جميلاً فِيْ كل مناسبة ويشعرها بالراحة.

وختاماً أشار إلَّى أنه يحب كل أعماله بشكل عام ؛ أعطت من وقتها وجهدها، لكن مسلسل “ضياء المدى” لا يزال من أعز الأعمال وأقربها إلَّى قلبها.

يشار إلَّى أن عليو شاركت فِيْ الموسم الأخير من مسلسل “زقوم”، وهِيْ مسرحية خليجية صورت فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدمت فِيْها شخصية فتاة أجنبية اسمها “ناتاليا”، وقالت فِيْ تصريحات سابقة ” الفوشيه “التي مثلت تحديا له لأنه يتحدث لغة أجنبية ومن ناحية أخرى اللهجة .. هل منطقة الخليج” تدور “كأجنبي