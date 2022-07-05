رواد عليو نجمة فِيْديو كليب نادر الأتات الجديد.. هكذا أطلت

ظهرت الفنانة السورية رواد عليو فِيْ البطولة النسائية على أنها “عارضة أزياء” خلال مقطع فِيْديو لأغنية “الضيعة”، التي أصدرها مؤخرا الفنان اللبناني نادر العطاط، وهِيْ من كلمات وألحان حسام الخوري وتوزيع فادي جيجي. كليب اخراج المخرج زياد خوري.

وشارك عليو مع متابعيه، عبر تقرير “الاستوري”، بعض مقتطفات من فِيْديو كليب الأغنية، وكذلك بعض أجزاء من كواليس الكليب.

تظهر عليو فِيْ الفِيْديو كليب، بأزياء مختلفة، أحيانًا فِيْ فستان أو فستان بورجوندي تقليدي يتناسب مع طبيعة القرى، مع ملامح وجه صاخبة وعيون سوداء، وأحيانًا تظهر بفستان زفاف أبيض وهِيْ تحتفل بزفافها. زفاف. وسط القرويين مع العطاط.

ونشر العطاط، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مقطع فِيْديو للأغنية، معلنا تقديمه على “يوتيوب” وتطبيق “أنغامي”.

وشدد على أن الناس هم الأرض والوطن والأصالة والعطف، داعيا المواطنين إلَّى الحفاظ على ما يميز الشعوب رغم المسافات والاغتراب، آملا أن تصل مشاعرهم الصادقة فِيْ الأغنية إلَّى كل المتابعين.

وكتب “البلدة تعَنّْي الأرض، وهِيْ الانتماء والأصالة والطيبة والأخوة.

لتفاعل المتابعين مع منشور العطاط، تهنئته بالأغنية الجديدة، مشيدين بروعة أدائه وإحساسه العالي، مع إبراز دور شخصية عليو والأتات فِيْ جذب متابعي الفِيْديو. .

وتم تسجيل مقطع الفِيْديو بعد أقل من يوم من صدوره، وحصد ما يقرب من 200000 مشاهدة، على موقع يوتيوب، وفِيْ بدايته يقول

“عدت إلَّى هذه المزرعة ووجدت أن المزرعة لم تكن مزرعة والأرض خالية ومهجورة”.

من ناحية أخرى، شارك عليو فِيْ بطولة فِيْلم “فِيْك أب” من تأليف زياد ساري وإخراج أحمد إبراهِيْم أحمد، مع شخصية “عبير”، والمسلسل من بطولة أيمن زيدان، نازلي الرواس، رراد عليو، ميرنا. شلفون وعبير شمس الدين وعدنان أبو الشامات وآخرون من نجوم الدراما السورية.

كَمْا شارك مؤخرًا فِيْ بطولة الجزء الثالث من مسلسل “حارة القبة” إخراج رشا شربتجي والكاتب أسامة قكاش، بدور “هِيْام”. شميس ومحمد حداكي وغيرهم.