روان بن حسين بشأن العَنّْف ضد المرأة إذا ضربك أضربيه

وأكد الفاشي الكويتي أنه إذا تعرضت المرأة للضرب فعليها أن ترد بنفس الطريقة، على مبدأ “إذا ضربك ضربه”، مؤكدة رفضها التام للعَنّْف ضد المرأة، وعلقت “اتركوه، لكن إذا يضربك “. أنا لن أسكت “.

قالت روان إنها تتمنى لو لم تشارك الجمهُور بعض تفاصيل الأزمة التي مرت بها مع زوجها السابق، لكنها تتعلم من أخطائها، لكنها تحظى بدعم ودعم معجبيها.

وأشار إلَّى أنه وجد فِيْ الموسيقى علاجًا وطعامًا لروحه، فالتفت إلَّى الغناء لإنتاج الأغاني التي تعبر عَنّْ نفسها بنفسها.

وعلقت روان أيضًا خلال استضافتها لبرنامج “Ella y Bess” الذي تقدمه الإعلامية المصرية رضوى الشربيني “كل امرأة فِيْ العالم تستحق التدليل والبكاء وتكتب الأغاني عَنّْها، ولماذا لا تعيش الدولة. من الحب الذي تشتهِيْه.

تساءلت الشربيني كَيْفَ يمكن لامرأة جميلة مثقفة ومثقفة مثل روان بن حسين أن تتعرض لما تعيشه مع زوجها السابق طوال فترة زواجها، فأجاب الفاشي الكويتي أن الأمر لم يكن حتى فِيْ الطريق ولا على المستوى. للثقافة، ولكن هناك أشخاص لا يرون أن الشخص بجانبهم كافٍ.

وأضافت روان “يمكن أن يكون لك كل شيء، ولكنك لا تكفِيْ الشخص الذي أمامك، فِيْ شخص سعيد لديه مليون دينار، والشخص السعيد لديه دينار، وفِيْ شخص لديه مليون وهُو هُو. ليس المحتوى، الأشياء مبنية على الاقتناع وليس الجمال أو الثقافة.

وعَنّْ رغبتها فِيْ استعادة تجربة الحب، أشارت روان إلَّى أنها تحب الشعور بالحب، لكنها اليوم تركز على حب عملها والأغاني التي يقدمها وفنها وجمهُورها.

ولفتت إلَّى أن المرأة تعاني من الصورة النمطية بأنها أضعف من الرجل، وهذا يعطي الرجل إحساسًا بأنه دائمًا ما يكون قويًا وقوة ويملك حقوقًا أكثر.

وأكد أن هناك قوانين بها ثغرات تعطي الرجل حرية التصرّف فِيْ أخطائه.

وأوضحت أن الأمومة علمتها مسؤوليتها، وكَيْفَ تتطلع إلَّى المستقبل وتريد حقًا مساعدة ابنتها، وهِيْ الآن تعد كلمة “مليون حبة”.

Rawan indicó que no se ha sometido a ninguna cirugía plástica en el rostro, solo usa rellenos e inyecciones de bótox, y no se niega a casarse con un joven egipcio porque no le importa la nacionalidad de su compañero de vida, pues “el hombre es رجل.”