روان بن حسين ترد على حَقيْقَة دخولها فِيْ علاقة حب جديدة

علقت الفاشية الكويتية الشهِيْرة روان بن حسين على حَقيْقَة دخولها قِصَّة حب جديدة بعد طلاقها، مؤكدة أنها تركز حاليا فقط على عملها وابنتها.

وجاء تعليق روان ردا على سؤال من أحد متابعيها عبر سناب شات عَنّْ حَقيْقَة أنها بدأت علاقة جديدة، للرد بقولها “انظر، أنا عاشق الحب، أحب الحب، لكنه لا يحب. . ” أنا … لا تسألني إن كان هناك حب جديد، ما فِيْه، فِيْه، أنا فِيْه، وظيفتي فِيْه، أموالي فِيْه، ابنتي هِيْ سبب السعادة فِيْ الحياة. “

وأشار إلَّى أنه لم يستطع تحمل ما يمكن أن يواجهه مرة أخرى بعد قصص الحب والمشاكل والزواج والطلاق، خاصة بعد التجربة التي عاشها فِيْ زواجه الأول.

وأوضحت “لكن مرة أخرى الحب وعيوب القلب والأفكار المحطمة والزواج والطلاق والمحاكَمْ، الخلاص هُو ما أستطيع.”

وكانت روان بن حسين قد صرحت مؤخرًا بأنها تتمنى ألا يشارك الجمهُور تفاصيل أكثر عَنّْ تجربتها السابقة مع زوجها السابق، لكنها تتعلم من أخطائها، فضلاً عَنّْ أنها تلقت الكثير من الدعم والتشجيع من جمهُورها.

كَمْا أعلن عَنّْ رغبته فِيْ الزواج مرة أخرى، ولكن هذه المرة وصفها بـ “الشخص المناسب”، الذي يخشى على ابنته بقدر ما يخشى عليها.

وأكدت روان أن “أهم شيء بالنسبة لها الآن هُو ابنتها واهتمامها”، وأنها “مستعدة للبقاء عازبة مرة أخرى إذا لم يتقدم الشخص المناسب لأخذ ابنتها”.

انفصلت بن حسين عَنّْ زوجها الليبي يوسف المقريفِيْ منذ أكثر من عام، حيث جاءت أنباء الطلاق صادمة، حيث اشتملت على اعترافات مثيرة للجدل.

واتهمت روان بمحاولة تشويه صورة زوجها السابق عبر نشر صور على حسابها على إنستجرام للمقريف وعائلتها.

على الصعيد الفني، أطلقت روان بن حسين فِيْ يونيو الماضي أغنيتها الجديدة “وحدة استثنائية” من كلمات فادي أسعد، ألحان مصطفى محفوظ، توزيع عمر صباغ ومزجها دي جي بيتر.

صوّرت الكليب الخاص بالأغنية فِيْ لبنان، بالتعاون مع المخرجة اللبنانية ريشا سركيس للمرة الثانية.