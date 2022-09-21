روان بن حسين تكشف تفاصيل الخلاف بعد عدم قبولها بالمحاماة فِيْ الكويت

قضت محكَمْة استئناف الدولة الكويتية فِيْ قرار نقابة المحامين بعدم قبول الفاشية الكويتية روان بن حسين فِيْ مهنة المحاماة.

وقررت المحكَمْة إلغاء الاستئناف المقدم من روان بن حسين على نقابة المحامين، وبالتالي يصبح الحكَمْ بعدم قبولها قيد التسجيل فِيْ نقابة المحامين الكويتية نهائيًا.

روان بن حسين تكشف تاريخ الخلاف

من جهتها، شاركت النجمة الكويتية متابعيها سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي “تويتر”، أوضحت من خلالها حقها فِيْ التسجيل كَمْحامية فِيْ بلدها الكويت، بسبب دراستها الأكاديمية. وأوضحت تفاصيل الخلاف بينها وبين نقابة المحامين الكويتية.

أكدت روان بن حسين حصولها على “درجة الماجستير” فِيْ القانون الدولي من كينجز كوليدج بالعاصمة لندن فِيْ ديسمبر من العام الماضي.

وغرد الفاشي الكويتي “بلدي، وهُو بجواري عزيزتي، فِيْ عام 2014 تلقيت مهمة من وزارة التعليم العالي بعد تخرجي فِيْ أفضل 20 على مستوى الدولة … أنهِيْت دراستي فِيْ القانون عام 2022 وأشاد الله فِيْ كانون الأول (ديسمبر) 2022 أكَمْلت درجة الماجستير فِيْ القانون الدولي من King’s College London، وهِيْ واحدة من أفضل الجامعات وأكثرها شهرة فِيْ العالم “.

وأشارت روان بن حسين فِيْ تغريدات أخرى إلَّى أن “الخلاف مع نقابة المحامين الكويتيين بدأ عام 2017” وكتبت “أسست مبادرة باسم مبادرة روان بن حسين القانونية، وكذلك بمساعدة المحاميات اللواتي شاركن فِيْ مبادرة، لم يتوقفوا عَنّْد ورش العمل “.

وتابعت “لم ولن أحاول أن ألعب دور الجمعية. كل ما كنت أحاوله هُو نادي” مجاني “للسيدات الخريجات ​​أو المحاميات، حيث نتعرف على بعضنا ونبني علاقات ونعرض شيء للمجتمع وحتى إذا كان بإمكاننا تقديم مساعدة مجانية فِيْ مجالنا، عَنّْدما كنت أعيش فِيْ لندن ولوس أنجلوس تعلمت الكثير “.

وقال بن حسين فِيْ تغريدة لاحقة إنه فِيْ تلك المرحلة حاربها بعض أعضاء نقابة المحامين بنشر تغريدات ضد المبادرة، زاعمين أنها “تضر بدور النقابة”، رغم حصول المبادرة على شهادة الموافقة عليها. وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضاف “لتصحيح المعلومات الخاطئة قررت المحكَمْة إبطال الجريدة” رسمياً “أي أن هناك خطأ فِيْ الإجراءات ولم ينظر القاضي فِيْ” موضوع “الاستئناف وهُو التقييد فِيْ الجمعية لأنه بموجب القانون لا يوجد سبب يمنع تقييدي، والقضاء الكويتي هُو قضاء نزيه … والصحيفة تقدر مرة مرتين وثلاث وهِيْ مسألة وقت فقط “.

وأوضحت النجمة الكويتية “فِيْ الإمارات الحبيبة تلقيت الدعم والمحبة والترحيب الحار من نقابة المحامين الإماراتيين وأعضاء النقابة، نفس الدعم والحب الذي تمنيت أن أتلقاه من أبناء وطني بدلاً من ‘الإزاحة” هذا. سيحدث لي ولطاقات الشباب الكويتي الأخرى “.

وأكدت روان بن حسين أنها لن تتوقف عَنّْ المطالبة بحقها، وستقوم برفع الدعوى مرة أخرى وبشكل سليم حتى يتم النظر فِيْ “القضية”، حتى لو استغرق انتظارها عشر سنوات، على حد تعبيرها، وكتبت “ادعائي. من حقي لن ينتهِيْ هنا، سنقوم برفع الدعوى. بشكل صحيح حتى تحقق المحكَمْة فِيْ “الأمر” وتعطيني العدالة، سنة واحدة، سنتان 3 أو حتى عشر سنوات، هذا صحيح فقط “.