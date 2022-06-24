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روايات رومانسية

روايات رومانسية

الرواية التي أحببتها تدور أحداث الرواية حول (ورد) التي تجمدت على منصة المحطة .. بقليل من النزوة بدأ محمد المنسي قنديل تحفته التي أحببتها، فقد بدأ بطل الرواية (علي). رحلته الغامرة إلى القاهرة للبحث عن حبيب ورد في رغبة في إنقاذها.

آنا كارنينا للكاتب الروسي ليو تولستوي، واحدة من أفضل روائع الأدب الروسي، تمت ترجمتها إلى العديد من اللغات ولها معدل مبيعات يفوق الخيال. إقامتها مع زوجها وابنها وبين عشيقها

ذهب مع الريح هي رواية أمريكية لمارجريت ميتشل، فازت بجائزة بوليتزر عام 1937، وتُرجمت إلى أكثر من ثلاثين لغة وأصبحت فيلمًا سينمائيًا، لكنها في النهاية وقعت في حبها.

أوسكار ولوسيندا هي رواية أسترالية كتبها بيتر كيري، الحائز على جائزة بوكر عام 1988، عن شاب يُدعى أوسكار هوبكنز يستمتع بالمراهنة على السباقات ويقع في حب صانع زجاج شاب ويراهن على إمكانية بناء كنيسة من الزجاج. في استراليا.

جين آير هي رواية باللغة الإنجليزية من تأليف شارلوت برونتي حول امرأة شابة عاشت طفولة بائسة. عندما تكبر تصبح مربية أطفال في منزل عائلة ريفرز وتقع في حب مالك المنزل الذي يعرضه عليها ابن عمها رجل دين، وتكافح بين اختيار حبيبها وابن عمها.

كارثة جميلة – جيمي ماكغواير في هذه الرومانسية المعاصرة، تحاول آبي أبرناثي أن تظل وفية لصورتها الجديدة “الفتاة الطيبة” وهي تبدأ دراستها الجامعية. لكن ترافيس مادوكس القوي الموشوم يجعل الأمر صعبًا، خاصة بعد خوض مقامرة قد تدفعهم إلى أقصى الحدود.

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روايات حب ورومانسية

روايات رومانسية – روايات حب ورومانسية

رواية كولين هوفر تنتهي معنا بصفتها الفائز بجائزة Goodreads ‘Choice for Romance، فإن Hoover’s With Us هو ما وصفه العديد من المعجبين بأنه قصة “قوية” و “غير متوقعة” تتبع شخصية العنوان، Lily، من خلال الاضطراب. مراحل العلاقة.

يمكن القول إنها واحدة من أعظم الروايات الرومانسية في كل العصور، وهي رواية Pride and Prejudice لجين أوست تتبع كبرياء أوستن والبطلة المتحيزة، التي برأتها إليزابيث بينيت، التي غالبًا ما تجد نفسها على خلاف مع عشيقها، السيد دارسي. حصلت كيرا نايتلي على ترشيح لجائزة الأوسكار عن دورها في تصوير شخصية بينيت في عام 2016.

رواية Thorn Birds للكاتب Colleen McCullough هي رواية رومانسية تدور أحداثها في أستراليا النائية وتتبع عائلة كليري عبر عقود. تركز القصة المركزية على الابنة الوحيدة ميجي والحب الممنوع الذي تشاركه مع القس.

The Dark Lover by jR Ward هي أول سلسلة مستمرة من 16 رواية من تأليف JR Ward، The Black Dagger Brotherhood. اتبع زعيم مصاصي الدماء الحقيقي Wrath حيث يقع في حب Beth، التي يتم تقديمها بسرعة إلى عالم خارق للطبيعة من الفضول.

Vision in White من تأليف نورا روبرتس فيجن إن وايت هي المفضلة في مجموعة روبرتس التي تضم أكثر من 200 قصة. في أولى روايات العروس الرباعية، يقع مصور حفلات الزفاف ماك إليوت في حب شقيق العروس، مدرس اللغة الإنجليزية كارتر ماجواير.

روايات حب وعشق

روايات رومانسية – روايات حب وعشق

لقد أحببتها وهي تحبني

يتيمة لها والدين، تعيش مع عمها وزوجته، وتعاني معهم من جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، لأنهم يعتبرونها عبئًا عليهم. كانت مثل الخادمة لكنها كانت لديها إرادة قوية حيث عانت كثيرا وتحملت حتى انتهت من دراستها، ولا يأخذون ضميرها في الاعتبار في طريقة تعاملهم مع بعضهم البعض، لأنه في بعض الأحيان كان يتم كل شيء بينهم أمام هذه الفتاة القاصر وطلبوا منها بوقاحة أن تفعل ذلك مع من قبلها حتى تعيش معه بعيدًا عنهم.

عملت فور تخرجها كمعلمة في مدرسة خاصة، لكن كل شيء عانته في حياتها الأولى أصبح جزءًا لا يُنسى ولا يمكن محوه من ذاكرتها.مدرسة خاصة لتحقيق ربح أكبر في وقت قصير عملت في مدرسة خاصة بالقرب من ثري منزل الرجل الفاخر، والسبب في معرفتهم لبعضهم البعض هو أنه في يوم من الأيام كاد أن يدهس بسيارته الفاخرة، الفتاة أغمي عليها من رعب الموقف، وعندما استيقظت، وجدت نفسها في ذراعها غارقة في العطر لم تشعر بجمالها من قبل.

احمر وجهها وهربت دون أن تنبس ببنت شفة، ومرت الأيام مرة أخرى لتجده مرارًا وتكرارًا يقف بجانبها وفي طريق عودتها إلى بيت المغتربين كانت قد غادرت منزل عمها وزوجته وشعرت بالكثير من القلق. السعادة، لكنها ما زالت ترتجف في جسدها وخفق قلبها بقوة عندما وقعت عيناها على هذا الشاب الوسيم، تتذكر فقط شعورها الممتزج بأشياء كثيرة عندما وجدت نفسها في أحضانه دافئة.

وبمجرد أن تمكن من الاقتراب منها واقترب أكثر حتى اقتربت شفتيه من شفتيها وأخذ عليهما قبلة دافئة. ركضت الدموع من عينيها وهربت وكان لا يزال يطاردها لكنها تمكنت من الهرب. أصبح في أفكارها بعد تلك القبلة بدلاً من الواقع، حاولت جاهدة طرد كل تلك الأفكار، لكنها لم تستطع، من أجل كان خيالها بالنسبة له يتجاوز الحدود والوصف.

بمجرد أن وجدته ينتظرها خارج المدرسة، استدارت لتجنبه، لكنه سرعان ما أمسك بذراعها وسحبها بعيدًا عن الأنظار وعانقها. كان لديه من قبل، وهذه المرة غادر دون أن ينبس ببنت شفة، وكانت في حالة ذهول ودهشة لدرجة أنها لم تكن قادرة على التقاط أنفاسه، وكان جسده كله يرتجف وعيناه تفيضان بالدموع.

لم يستطع أن يتركها، فرجع ليضمها إلى صدره ويعترف بحبه، ثم يركع على قدم واحدة ويخرج خاتمًا من الماس من جيبه ويضعه في إصبعها. وجهها جميل جدا ومسح دموعها ليعطيها أجمل الوعود والتمنيات في الحياة أنه سيحبها مهما طال عمرها ولن يرى جمالها أبدًا، وأنه يرغب في الحفاظ على أكثرها. جميلة، أحلى، أكثر فتاة مؤدبة على الإطلاق، طالما قام الخالق القدير بإحيائه.

أخيرًا، ابتسمت الفتاة بابتسامة خفيفة، ولكن بطابع متهور جدًا حملها بين ذراعيه وحملها بعيدًا أمام الجميع، مثل زملائه في الفصل والطلاب. دعا الجميع إلى موعد زفافه في المساء وأخذه مباشرة إلى المفوض ؛ ومثل طبيعة كل الأثرياء، لا يوجد شيء بالنسبة لهم يعتمد على عنصر الوقت، كانت الليلة ليلة زفافهم، وأدت معه رقصتها الأولى في حياتها.

بعد انتهاء مراسم الزفاف، صعد العروسين إلى غرفته وكان أول ما فعله معها هو عناقها بعمق شديد على صدره لتذوق شعورها معها في كل مرة، ثم طبع عليها قبلة دافئة. شفاه لتبدأ حياتهما الزوجية المليئة بسعادة غامرة.

روايات عربية رومانسية

روايات رومانسية – روايات رومانسية بالعربية