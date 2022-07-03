روبوتات ذكية لتقديم الخدمات الميدانية بالمسجد الحرام

وفرت وكالة انجاز حماية البيئة والشؤون الميدانية والخدمات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من الروبوتات الذكية لتحسين نتائج نظام خدمة التعقيم والتطهير وتوزيع زمزم. المياه في المسجد الحرام وساحاته، وفق الخطط والبرامج الميدانية اليومية التي تراعي الخطط التطويرية للرئاسة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين وما فوقها. تطلعات القيادة الرشيدة – بعون الله – لتقديم أفضل الخدمات لحجاج الحرمين الشريفين.

دعم القيادة

أكد وكيل الأمين العام للشؤون التنفيذية والتنمية، ووكيل الأمين العام لأبحاث حماية البيئة والشؤون الميدانية والخدمات محمد بن مصلح الجابري، أن جميع الروبوتات التي طورتها الرئاسة، بدعم سخي من قيادة المملكة تعمل بنظام تحكم آلي مبرمج في خريطة مسبقة وفي (6) مستويات مما يحسن سلامة الطيران وصحة البيئة ويحلل بذكاء متطلبات التنظيف والتعقيم والتطهير حسب سيناريوهات الاستخدام ومسار التعقيم. والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية المساحة البيئية بالكامل وضمان تغطية المساحات الأكبر والأكبر من المسجد الحرام.

امتلاكي

وأشار الجابري إلى أن روبوت تعقيم زمزم وروبوت صرف المياه حصل على براءة اختراع (SLAM) بوحدة ترذيذ عالية الأداء في وظيفة الإنذار المبكر مع الإرسال الصوتي في الوقت المطلوب، ولها وظيفة السرعة والطاقة. – توفير شحن البطارية، مع الأخذ في الاعتبار أن الروبوت يعمل من (5-8 ساعات دون تدخل بشري، مما يجعل الناس يشعرون بسهولة التعامل معه، ويمكن للجهاز أن يستوعب (23.8) لترًا، يستهلك منها 2 لترًا كل ساعة، للتخلص من ذلك) البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل مرة.

ضباب جاف

وأضاف الجابري أن حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدمة في عملية التعقيم هو (5-15) ميكرومتر ومن المزايا زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى (192.64) درجة ومدى كشف العوائق الأمامية يتجاوز ( 10) أمتار، وتحمل الأجهزة كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة بجودة الخرائط، مع الأخذ في الاعتبار أن الروبوت الذكي قد حصل على شهادات دولية منها الشهادة الأوروبية لاعتماد الجودة (CE)، ويأتي نظام التعقيم الآلي للحماية الحجاج والمؤمنون من فيروس كورونا والقضاء على جميع الأوبئة، موضحين أنه من بين المزايا زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ومدى الكشف عن العوائق الأمامية يتجاوز 10 أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار خرائط عالي الجودة .