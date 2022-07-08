روبوت آلي لتقديم الفتوى للحجاج في مسجد نمرة بـ عرفات

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة “فتوى روبوت” بمسجد نمرة بمنطقة عرفات للرد على استفسارات الحجاج المتعلقة بمناسك الحج، وذلك في إطار توظيف الوزارة لخدماتها من الفنيين المعتمرين. .

التواصل المرئي

يحقق “الروبوت” الاتصال البصري عن بعد بين المحقق والمفتي على مدار 24 ساعة، ويوفر الوعي والإرشاد الذي يحتاجه الحجاج طوال الموسم، من خلال نظام تحكم آلي وفق المسارات المبرمجة والحساسة، وأجهزة استشعار الحركة، بالإضافة إلى أجهزة استشعار الحركة. إلى وظيفة الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد مع إرسال الصوت في الوقت المطلوب.

وسلط حجاج بيت الله الحرام الضوء على مدى الفائدة التي تتحقق من هذه الخدمة الجيدة والتي تسهل على الحجاج تلقي الفتوى والرد على استفساراتهم المتعلقة بمناسك الحج والعمرة.