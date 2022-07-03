روبوت التطهير الذكي بـ المسجد الحرام يغطي 1000 متر/ ساعة

قامت رئاسة الحرمين الشريفين بتوفير روبوت لتطهير المسجد الحرام يعمل على تغطية مساحات أكبر داخل المسجد الحرام ومبانيه، حيث يعمل الروبوت لمدة (4) ساعات، بسعة تزيد عن (68) لترًا. وتغطي أكثر من (1،000) متر مربع لكل ساعة عمل دون تدخل. إنه إنسان، ويستخدم الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأرضية والجوية وأحزمة الأمان ووظيفة قراءة الأشياء الصغيرة والكبيرة لتجنب الاصطدام بالأشخاص أو العوائق على الأرض.

مواصفات الروبوت الذكي

يزن الروبوت (300) كيلو جرام بخزان بسعة (68.14) لتر للمياه النظيفة وخزان إزاحة آخر بسعة (68.14) لتر للمياه من الطوابق 5 كيلو في الساعة يتميز الروبوت بالحركة السريعة الشحن والاستهلاك المنخفض و (8) كاميرات تعمل كمستشعرات تم تقسيمها بالترتيب التالي

حساسات ليد بزاوية (190) تمتد حتى (25) متر.

مستشعرات ثلاثية الأبعاد لقراءة المنطقة المحيطة في ثلاثة اتجاهات على شكل مستطيل.

ومستشعرات (2D) لقراءة البيئة في اتجاهين.

تطهير الجامع الكبير

يوفر الروبوت وظيفة تعمل على إرسال الرسائل (sms) مع الصور المرسلة إلى رقم هاتف مرتبط بالروبوت، وتتميز الآلة بعدم إصدار أصوات يمكن أن تؤثر على أجواء المؤمنين وأبناء الرعية في المسجد الكبير. .