روبوت يوزع 30 عبوة ماء زمزم في المسجد الحرام بالجولة الواحدة

طورت رئاسة الحرمين سلسلة من الروبوتات المتخصصة في توزيع مياه زمزم المقدسة على زوار الحرمين الشريفين، في إطار جهودها لتطوير نظام الخدمة في المسجد الحرام من خلال الحوكمة المستمرة لتنظيم الواجبات وتقديمها. خدمات ميدانية لزوار المسجد الحرام وفق معايير تراعي تطورات التميز في الخدمة العالمية وخطط وبرامج التنمية. وهو يحقق تطلعات القيادة الرشيدة حفظه الله نحو نظام الخدمة في المسجد الحرام. مسجد.

العمل دون تدخل بشري

يعمل الروبوت لمدة (5-8) ساعات دون تدخل بشري ويسهل التعامل معه. وهو ما يعني نقلة نوعية في تاريخ الري بمياه زمزم والتي حققتها رئاسة الجمهورية بدعم من جهود القيادة الرشيدة، حيث يقوم روبوت صرف مياه زمزم بتوزيع (30) عبوة في كل جولة، في براءة اختراع (SLAM). وحدة الانحلال عالية الأداء ووظيفة الإنذار المبكر مع ناقل الحركة، كما أن لديها وظيفة شحن بطارية سريعة ومنخفضة الطاقة. يحتوي الروبوت على كاميرات علوية وسفلية وأجهزة استشعار ليزر لإجراء مسح كامل للحقل الأمامي إلى ؛ لتلافي كافة أنواع العوائق إن وجدت.

تطوير النظام

تواصل الرئاسة تطوير نظام توفير مياه زمزم المقدسة للحجاج، بما في ذلك سعيها لإنشاء نقاط تعبئة آلية وفق المعايير الدولية في المسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة، وإنشاء محطة إلكترونية جديدة للغسيل والتعقيم. وتجفيف الحاويات، وإضافة التكنولوجيا الذكية داخل الحاويات لقياس منسوب المياه ودرجة الحرارة، وكذلك الاستمرار في استكشاف طرق استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات توزيع زجاجات المياه في زمزم، المسجد الكبير وممراته وساحاته.