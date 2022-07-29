روبين عيسى اعتذر لوالدتي.. ولو لم أكن ممثلة لأصبحت راقِصَّة

كشفت الفنانة السورية روبن عيسى عَنّْ بعض جوانب حياتها الشخصية وصفاتها التي تريد التخلص منها.

فِيْ مقابلة مع العرب اليوم، قال إن أكثر ما يخشاه هُو المرض، كَمْا أنه يعاني من رهاب كبير من “القطة”، أما خوفه الشديد فقد يفقد شغفه فِيْ مهنة التمثيل. لأنه يحب هذا العمل ويستمد من شغفه القوة للقيام بالكثير من أجل الفن.

وأشار إلَّى أن أصعب سماته هِيْ التسرع والعصبية ومن عاداته السيئة التي يحاول القضاء عليها هِيْ الثقة والإيمان بسرعة. أما حكَمْته فِيْ الحياة فتكَمْن فِيْ أن الطاقة الجميلة والإيجابية للإنسان تعود إليه كل ما هُو جميل وتحميه من الطاقة السيئة والسلبية.

كشفت روبن أيضًا عَنّْ أسوأ ذكرياتها عَنّْدما تعرضت للسرقة فِيْ عام 2022.

أما عَنّْ مظهرها، فقد أكدت أنها ترتدي ما يبدو جيدًا عليها ويجعلها تشعر بالراحة، وتتمنى تجنب الإفراط فِيْ المكياج أو الملابس أثناء التصوير أو فِيْ الحياة اليومية.

اعتذرت عيسى لوالدتها لأنها لم تدرك معَنّْى الأم والتضحية والقلق والخوف إلا بعد أن أصبحت أماً، حيث كان هذا الشعور بعيدًا عَنّْها تمامًا.

وأشارت فِيْ النهاية إلَّى أنها لو لم تكن ممثلة لكانت راقِصَّة، لأنها لو رفضت فِيْ قسم التمثيل لكانت قد تقدمت إلَّى قسم الرقص فِيْ المعهد العالي للفنون المسرحية.

يشار إلَّى أن عيسى دخل مؤخرًا مجال الإخراج من خلال فِيْلم روائي طويل من بطولة ميلاد يوسف.