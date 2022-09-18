روبي تتعاقد على بطولة “حضرة العمدة” لإبراهِيْم عيسى

أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز، أن الفنانة والمغنية المصرية ستنضم إلَّى طاقم عمل مسلسل “حضرة العمدة”، الذي سيعرض خلال ماراثون رمضان المقبل 2023.

ونشر محمود عبد العزيز، عبر حسابه على انستجرام، صورة لكواليس عقد الفنانة روبي دور البطولة فِيْ المسلسل، وعلق عليها قائلا “يا ميسرة يا كريم يا رب. خلف كواليس تمثيل الصديق والنجمة روبي لمسلسل حضرة العمدة، لرمضان 2023، من الكاتب الكبير إبراهِيْم عيسى، بالتعاون مع الشركة المتحدة.

العمل المقبل من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وسيكتبه الكاتب والصحفِيْ إبراهِيْم عيسى.

كلفت الفنانة روبي والفنان حسن الرداد بعمل جديد بعَنّْوان “سيدتي المصرية الجميلة”، من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ومن المقرر عرضه فِيْ موسم الرياض قبل نهاية العام الجاري. .

روبي فِيْ حفلة ضخمة على الشاطئ الشمالي

يشار إلَّى أن روبي أحيا حفلا غنائيا فِيْ الساحل الشمالي قبل أيام قليلة، وكان له جمهُور كبير، فضلا عَنّْ تفاعل واسع بين متابعيه على مواقع التواصل بعد تداول مقاطع فِيْديو وصور للحدث الفني.

كان مظهر روبي الصيفِيْ حديث البلدة، بعد أن ارتدت فستانًا قصيرًا متعدد الألوان، مثل الوردي الفاتح والأرجواني والأصفر، مصنوع من “مقياس السمكة” الشهِيْر، حيث قال البعض أن الفستان كان “آمين”. وسعره 1184 دولاراً.

وقدمت الفنانة المصرية خلال الحفل مجموعة من أغانيها الشهِيْرة القديمة والحديثة، منها “نمت نينه”، و “يالموش”، و “مشيت وراء حواسي”، و “ليس بيداري هكذا”، وكذلك “. مي القلب من البلاستيك “و” حيتا تانيا “.

وأضاءت روبي الحفل برقصات عفوية على خشبة المسرح على أنغام أغانيها، وسط هتافات وصرخات من الجمهُور، أعرب الكثير منهم عَنّْ سعادتهم بحضور الحفل.

وسبق أن أثارت روبي الجدل فِيْ عدة مناسبات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشروط التي حددها منظمو حفلاتها وأسعار التذاكر داخل مصر وخارجها، كَمْا حدث مؤخرًا مع حفلها الأول فِيْ تونس، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة.